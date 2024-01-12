Дистрофия Эмери-Дрейфуса — это мышечная дистрофия, которая наследуется различными способами. Помимо слабости и мышечной атрофии у людей часто возникают проблемы с сердцем, которые могут быть причиной внезапной смерти.

Мышечные дистрофии — это группа наследственных заболеваний мышц, при которых один или несколько генов, необходимых для формирования нормальной мышечной структуры и функции, являются дефектными, что приводит к мышечной слабости и деградации (дистрофии) мышц различной степени тяжести.

Дистрофия Эмери-Дрейфуса наследуется различными способами, поскольку могут быть задействованы различные гены. Иногда необходим только один дефектный ген, который может быть унаследован от любого родителя (аутосомно-доминантный тип). Иногда дефектный ген должен наследоваться от обоих родителей (аутосомно-рецессивный тип). Иногда дефектный ген может быть перейти к ребенку только от матери (сцепленный с Х-хромосомой рецессивный тип). Аутосомно-рецессивная форма встречается реже всего. Заболеванием, сцепленным с Х-хромосомой, болеют только мужчины, но женщины могут быть носителями дефектного гена. Носители — это люди, имеющие аномальный ген, ответственный за определенное заболевание, симптомы или видимые признаки которого у них не проявляются.

Симптомы дистрофии Эмери-Дрейфуса Мышцы становятся слабыми и истощаются (атрофия), начиная с любого возраста до достижения 20 лет. Наиболее часто поражаются следующие мышцы: плечевые мышцы, мышцы голени и сердечная мышца. Мышцы рук и ног стягиваются в постоянное согнутое положение, которое называется контрактурой. Сердечная мышца также может быть поражена слабостью (кардиомиопатия) и заболеваниями, которые вызывают нарушения сердечного ритма, включая сердечную блокаду, замедление сердечного ритма (брадикардию) или учащенное сердцебиение (тахикардию). Поражение сердца часто может приводить к внезапной смерти.

Диагностика дистрофии Эмери-Дрейфуса Генетический анализ

Иногда биопсия мышц Врачи подозревают диагноз дистрофии Эмери-Дрейфуса на основании имеющихся у мальчика симптомов и семейного анамнеза. Для подтверждения диагноза врачи обычно выполняют анализы крови, чтобы измерить уровни фермента креатинкиназы в крови, проводят электрические исследования функции мышц (электромиографию) и генетический анализ. Если генетический анализ не подтверждает диагноз, может быть проведена биопсия мышц (исследование образца слабой мышечной ткани под микроскопом).

Лечение дистрофии Эмери-Дрейфуса Терапия для предупреждения контрактур Появление контрактур может предотвратить физиотерапия. Если имеются аномалии сердечного ритма, продлению жизни могут способствовать водители ритма.