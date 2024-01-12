Дистрофия Эмери-Дрейфуса — это мышечная дистрофия, которая наследуется различными способами. Помимо слабости и мышечной атрофии у людей часто возникают проблемы с сердцем, которые могут быть причиной внезапной смерти.
Мышечные дистрофии — это группа наследственных заболеваний мышц, при которых один или несколько генов, необходимых для формирования нормальной мышечной структуры и функции, являются дефектными, что приводит к мышечной слабости и деградации (дистрофии) мышц различной степени тяжести.
Дистрофия Эмери-Дрейфуса наследуется различными способами, поскольку могут быть задействованы различные гены. Иногда необходим только один дефектный ген, который может быть унаследован от любого родителя (аутосомно-доминантный тип). Иногда дефектный ген должен наследоваться от обоих родителей (аутосомно-рецессивный тип). Иногда дефектный ген может быть перейти к ребенку только от матери (сцепленный с Х-хромосомой рецессивный тип). Аутосомно-рецессивная форма встречается реже всего. Заболеванием, сцепленным с Х-хромосомой, болеют только мужчины, но женщины могут быть носителями дефектного гена. Носители — это люди, имеющие аномальный ген, ответственный за определенное заболевание, симптомы или видимые признаки которого у них не проявляются.
Симптомы дистрофии Эмери-Дрейфуса
Мышцы становятся слабыми и истощаются (атрофия), начиная с любого возраста до достижения 20 лет. Наиболее часто поражаются следующие мышцы: плечевые мышцы, мышцы голени и сердечная мышца. Мышцы рук и ног стягиваются в постоянное согнутое положение, которое называется контрактурой.
Сердечная мышца также может быть поражена слабостью (кардиомиопатия) и заболеваниями, которые вызывают нарушения сердечного ритма, включая сердечную блокаду, замедление сердечного ритма (брадикардию) или учащенное сердцебиение (тахикардию). Поражение сердца часто может приводить к внезапной смерти.
Диагностика дистрофии Эмери-Дрейфуса
Генетический анализ
Иногда биопсия мышц
Врачи подозревают диагноз дистрофии Эмери-Дрейфуса на основании имеющихся у мальчика симптомов и семейного анамнеза.
Для подтверждения диагноза врачи обычно выполняют анализы крови, чтобы измерить уровни фермента креатинкиназы в крови, проводят электрические исследования функции мышц (электромиографию) и генетический анализ. Если генетический анализ не подтверждает диагноз, может быть проведена биопсия мышц (исследование образца слабой мышечной ткани под микроскопом).
Лечение дистрофии Эмери-Дрейфуса
Терапия для предупреждения контрактур
Появление контрактур может предотвратить физиотерапия.
Если имеются аномалии сердечного ритма, продлению жизни могут способствовать водители ритма.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Ассоциация по проблемам мышечной дистрофии (Muscular Dystrophy Association): информация о научных исследованиях, лечении, технологиях и поддержке больных, страдающих мышечной дистрофией Эмери-Дрейфуса