Врожденные миопатии — это редкие наследственные заболевания мышц, которые приводят к снижению тонуса мышц и слабости. Эти заболевания могут присутствовать с рождения, проявиться в младенчестве или иногда позже в детском возрасте.
Существует несколько типов врожденных миопатий. Три наиболее распространенных типа врожденной миопатии:
Миопатии центрального стержня и мультиминистержня (миопатии с поражением сердцевины мышечных волокон)
Центронуклеарная миопатия
Немалиновая миопатия
Симптомы и продолжительность изменяются в зависимости от типа и тяжести миопатии.
Миопатия центрального стержня и миопатия мультиминистержня (миопатии с поражением сердцевины мышечных волокон)
Миопатия центрального стержня и миопатия мультиминистержня — это наиболее распространенные формы врожденной миопатии.
У большинства больных новорожденных отмечается сильное снижение тонуса мышц (гипотония или «вялость мышц») и умеренная мышечная слабость, но иногда симптомы миопатии с поражением сердцевины мышечных волокон не проявляются до взрослого возраста. У многих людей также отмечается слабость мышц лица. Слабость не усиливается, и ожидаемая продолжительность жизни остается нормальной, но у некоторых людей отмечается тяжелое поражение и им необходима инвалидная коляска.
Люди с миопатией центрального стержня подвержены более высокому риску развития опасного для жизни состояния в виде повышения температуры тела, которое называется злокачественной гипертермией.
Центронуклеарная миопатия
Центронуклеарные миопатии наследуются различными способами. Формы, наследование которых опосредуется генами, находящимися на Х-хромосоме (см. Х-сцепленное наследование), являются наиболее распространенными и самыми тяжелыми, при этом большинство больных детей не живут не дольше одного года.
Симптомы аутосомно-доминантных форм обычно возникают в подростковом и взрослом возрасте. У людей с одной из этих форм отмечается боль в мышцах, вызываемая физической нагрузкой, слабость мышц лица, опущение век и слабость глазных мышц.
Немалиновая миопатия
Немалиновая миопатия (одна из наиболее распространенных врожденных миопатий) может быть аутосомно-доминантной или аутосомно-рецессивной.
Немалиновая миопатия может быть тяжелой, умеренной или легкой. У людей с тяжелой формой может быть слабость мышц, используемых для дыхания дыхательная недостаточность. У людей с умеренной формой может отмечаться слабость мышц лица, шеи, туловища и ног, которая с течением времени усиливается, но ожидаемая продолжительность жизни у них может быть нормальной. У людей с легкой формой отмечается слабость, которая не усиливается, и ожидаемая продолжительность их жизни нормальная.
Диагностика врожденных миопатий
Симптомы слабости
Биопсия мышц
Диагноз врожденной миопатии основывается на характерных симптомах слабости, вызванных каждым отдельным типом.
Врачи подтверждают диагноз, взяв образец слабой мышечной ткани на биопсию (удаление кусочка ткани удаляется для изучения под микроскопом). Иногда врачи проводят визуализирующее исследование (МРТ) мышц.
Ученые выявили мутации в генах, которые вызывают многие из различных форм врожденной миопатии, поэтому врачи, в зависимости от результатов других анализов, могут выполнять анализ ДНК.
Лечение врожденных миопатий
Физиотерапия
Специфических методов лечения нет, но физиотерапия может помочь сохранить функцию мышц.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Ассоциация по проблемам мышечной дистрофии (Muscular Dystrophy Association): информация о научных исследованиях, лечении, технологиях и поддержке людей, страдающих врожденной миопатией