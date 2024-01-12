Врожденные миопатии

Миопатия центрального стержня и миопатия мультиминистержня — это наиболее распространенные формы врожденной миопатии.

У большинства больных новорожденных отмечается сильное снижение тонуса мышц (гипотония или «вялость мышц») и умеренная мышечная слабость, но иногда симптомы миопатии с поражением сердцевины мышечных волокон не проявляются до взрослого возраста. У многих людей также отмечается слабость мышц лица. Слабость не усиливается, и ожидаемая продолжительность жизни остается нормальной, но у некоторых людей отмечается тяжелое поражение и им необходима инвалидная коляска.

Люди с миопатией центрального стержня подвержены более высокому риску развития опасного для жизни состояния в виде повышения температуры тела, которое называется злокачественной гипертермией.