Обучение пользованию туалетом

Все лица, осуществляющие уход за ребенком, должны придерживаться одной и той же процедуры приучения к горшку. Няни, бабушки, дедушки и социальные работники должны использовать один и тот же метод и одни и те же названия для частей тела и действий в туалете.

Самым распространенным методом приучения к туалету является временной метод. Детей, которые проявляют признаки готовности к этому, знакомят с горшком и постепенно просят недолго посидеть на нем в одежде. Затем детям предлагают потренироваться снять штанишки и посидеть на горшке не больше 5–10 минут за один раз, а затем снова одеться. Следует снова и снова повторять простые объяснения и подкреплять их, кладя мокрые или грязные подгузники в горшок. Детям также предлагают потренироваться пользоваться горшком, когда они ощущают потребность в этом. Их надо научить смывать за собой и мыть руки после мочеиспускания или опорожнения кишечника.

Когда у ребенка это получается, его следует похвалить или дать вознаграждение (например, наклейки). Не следует сердиться или наказывать ребенка за происшествия или неудачи, потому что процесс обучения станет для него негативным и чрезмерно напряженным. Родители должны понять и признать, что приучение к туалету может длиться долго (обычно 3–6 месяцев) и что у их ребенка могут случаться неудачи.

Временной метод хорошо работает у детей, у которых мочеиспускание и опорожнение кишечника происходят предсказуемо и которых можно усаживать на горшок, когда у них возникает естественная потребность в опорожнении. Что касается детей с непредсказуемым графиком, то, возможно, будет лучше отложить их приучение к туалету до тех пор, когда они сами смогут определять потребность сходить на горшок.

Если ребенок упорно отказывается садиться на горшок, следует попробовать снова после еды. Если он продолжает сопротивляться в течение нескольких дней, лучше всего отложить обучение на несколько недель. Дети, которые отказываются пользоваться туалетом или горшком, возможно, просто еще не готовы. Эффективным стимулом может быть похвала или вознаграждение за то, что ребенок сел на горшок и выдал результат. Когда модель поведения установится, можно давать вознаграждение за каждый второй успех и со временем прекратить.

Следует избегать силовых методов борьбы, потому что это часто вызывает откат от достигнутого прогресса и может вызвать напряжение в отношениях между родителями и ребенком.

Дети, приученные к пользованию туалетом, также могут вернуться к более ранней стадии развития (это называют регрессией), и у них могут случаться неудачи, когда они больны или расстроены, или когда они испытывают потребность в большем внимании, например, когда в семье появляется еще один ребенок. В таких ситуациях родители должны стараться не допускать давления на ребенка, могут дать ему вознаграждение и, если возможно, уделить ему больше заботы и внимания в моменты, связанные с приучением к туалету.