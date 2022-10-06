Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса (ВПГ), у новорожденных

Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса, обычно приводит к образованию лишь раздражающих, рецидивирующих волдырей у здоровых взрослых, но может становиться причиной тяжелой инфекции у новорожденных.

Новорожденные могут инфицироваться во время или после рождения.

Основным симптомом является сыпь в виде волдырей.

Диагноз обычно основывается на анализах образцов, взятых из волдырей.

Многие дети без лечения умирают.

Для предотвращения распространения инфекции инфицированным женщинам могут сделать кесарево сечение.

Новорожденным с инфекцией, вызванной вирусом простого герпеса, назначают противовирусный препарат ацикловир.

(См. также Общие сведения об инфекциях у новорожденных и Инфекции, вызванные вирусом простого герпеса, у взрослых).

Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса, очень распространена у взрослых. Вирус может передаваться половым путем и вызывать инфекцию половых путей. Вирус никогда не исчезает полностью и остается в латентном (неактивном) состоянии в различных тканях на протяжении всей жизни. Иногда вирус реактивируется.

Как правило, вирус простого герпеса (ВПГ) передается во время родов через инфицированные половые пути матери. Даже инфицированные матери, у которых нет симптомов герпеса, все еще могут передать инфекцию. Иногда новорожденные заражаются после рождения, когда инфекция передается человеком с активной инфекцией. У новорожденных инфекция ВПГ может привести к смерти или хроническим проблемам.

Симптомы инфекции ВПГ у новорожденных Симптомы инфекции, вызванной вирусом простого герпеса, обычно начинаются между первой и третьей неделями жизни, но, изредка, могут отсутствовать до четвертой недели. Первым симптомом является сыпь в виде небольших заполненных жидкостью волдырей. Волдыри также могут появляться внутри полости рта и вокруг глаз. Примеры язв и волдырей при инфекции, вызванной вирусом простого герпеса, у новорожденных Язвы во рту при инфекции, вызванной вирусом простого герпеса На этом снимке рта новорожденного показаны крупным планом язвы, вызванные вирусом простого герпеса, на верхней губе и под ней. ... Прочитайте дополнительные сведения НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Везикулярная сыпь при инфицировании вирусом простого герпеса На этой фотографии показан новорожденный с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и сыпью, состоящей из маленьких пузырьков, заполненных жидкостью, которая покрывает все тело. ... Прочитайте дополнительные сведения Д-Р М.А. АНСАРИ (M.A. ANSARY)/SCIENCE PHOTO LIBRARY Инфекция вируса простого герпеса у новорожденного На этой фотографии показаны небольшие заполненные жидкостью волдыри на лице новорожденного, инфицированного вирусом простого герпеса. ... Прочитайте дополнительные сведения С разрешения издателя. Из статьи Г. Демлера (Demmler G): Врожденные и перинатальные инфекции. В книге Атлас инфекционных заболеваний: Детские инфекционные заболевания. Под редакцией Уилферт С. М. Philadelphia, Current Medicine, 1998 Язвы во рту при инфекции, вызванной вирусом простого герпеса На этом снимке рта новорожденного показаны крупным планом язвы, вызванные вирусом простого герпеса, на верхней губе и под ней. ... Прочитайте дополнительные сведения НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Везикулярная сыпь при инфицировании вирусом простого герпеса На этой фотографии показан новорожденный с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и сыпью, состоящей из маленьких пузырьков, заполненных жидкостью, которая покрывает все тело. ... Прочитайте дополнительные сведения Д-Р М.А. АНСАРИ (M.A. ANSARY)/SCIENCE PHOTO LIBRARY Инфекция вируса простого герпеса у новорожденного На этой фотографии показаны небольшие заполненные жидкостью волдыри на лице новорожденного, инфицированного вирусом простого герпеса. ... Прочитайте дополнительные сведения С разрешения издателя. Из статьи Г. Демлера (Demmler G): Врожденные и перинатальные инфекции. В книге Атлас инфекционных заболеваний: Детские инфекционные заболевания. Под редакцией Уилферт С. М. Philadelphia, Current Medicine, 1998 У некоторых новорожденных инфекция поражает только определенные участки (локализованная). Например, инфекция может поражать только глаза, кожу или полость рта. Иногда поражаются только головной мозг и нервная система. Если локализованную инфекцию не лечить, у некоторых новорожденных развивается генерализованное заболевание. У других новорожденных инфекция уже является генерализованной и поражает многие области. У этих младенцев поражены такие органы, как глаза, легкие, печень, головной мозг и кожа. Симптомы включают вялость, снижение мышечного тонуса, проблемы с дыханием, паузы в дыхании (апноэ) и судорожные припадки.

Диагностика инфекции ВПГ у новорожденных Анализ образца, взятого из пузырьков, и других физиологических жидкостей Для диагностики инфекции, вызванной вирусом простого герпеса, врачи берут образец материала из волдырей и другие физиологические жидкости, и отправляют образцы в лабораторию для посева (выращивания) и идентификации вируса простого герпеса. Врачи также могут провести анализ образцов с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР). Этот анализ выявляет генетический материал вируса и позволяет врачам провести его быструю идентификацию. Если врач подозревает наличие у новорожденного инфекции головного мозга, для получения образца спинномозговой жидкости проводится спинномозговая пункция (люмбальная пункция — см. рисунок Как выполняется спинномозговая пункция).

Прогноз при инфекции ВПГ у новорожденных Если герпетическую инфекцию у новорожденного не лечить, она обычно трансформируется в тяжелые проблемы. Около 85 % детей с генерализованной герпетической инфекцией умирают. Около 50 % новорожденных с нелеченной инфекцией головного мозга умирают. Среди новорожденных, инфекция у которых ограничена кожей, глазами или полостью рта, случаи смерти встречаются нечасто. Без лечения по крайней мере у 65 % выживших пациентов с генерализованным заболеванием или инфекцией головного мозга возникают серьезные неврологические проблемы. Надлежащее лечение противовирусными препаратами снижает смертность и значительно увеличивает вероятность нормального развития.

Профилактика инфекции ВПГ у новорожденных Попытки предотвратить передачу от матери к новорожденному не были очень эффективными. Тем не менее, женщины, у которых имеются волдыри на половых органах ближе ко времени родов, должны пройти обследование на наличие инфекции, вызванной вирусом простого герпеса. Если у женщины присутствует активная герпетическая инфекция во время родов, для снижения риска передачи инфекции новорожденному может быть проведено кесарево сечение. Кроме того, у новорожденных, чьи матери страдают активным генитальным герпесом, во время родов не будут использоваться фетальные мониторы на волосистой части головы, поскольку они приклеиваются к коже волосистой части головы и создают разрывы в коже, через которые может распространяться инфекция. Новорожденные, рожденные у женщин с активной герпетической инфекцией, должны пройти обследование на вирус простого герпеса. Если известно, что у женщины была инфекция, вызванная вирусом герпеса, ей могут назначить противовирусный препарат ацикловир или валацикловир в течение последних нескольких недель беременности. Эти лекарственные препараты могут предотвратить рецидивы во время родов и уменьшить потребность в кесаревом сечении.