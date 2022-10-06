Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса (ВПГ), у новорожденных

Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса, обычно приводит к образованию лишь раздражающих, рецидивирующих волдырей у здоровых взрослых, но может становиться причиной тяжелой инфекции у новорожденных.
Новорожденные могут инфицироваться во время или после рождения.
Основным симптомом является сыпь в виде волдырей.
Диагноз обычно основывается на анализах образцов, взятых из волдырей.
Многие дети без лечения умирают.
Для предотвращения распространения инфекции инфицированным женщинам могут сделать кесарево сечение.
Новорожденным с инфекцией, вызванной вирусом простого герпеса, назначают противовирусный препарат ацикловир.
(См. также Общие сведения об инфекциях у новорожденных и Инфекции, вызванные вирусом простого герпеса, у взрослых).
Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса, очень распространена у взрослых. Вирус может передаваться половым путем и вызывать инфекцию половых путей. Вирус никогда не исчезает полностью и остается в латентном (неактивном) состоянии в различных тканях на протяжении всей жизни. Иногда вирус реактивируется.
Как правило, вирус простого герпеса (ВПГ) передается во время родов через инфицированные половые пути матери. Даже инфицированные матери, у которых нет симптомов герпеса, все еще могут передать инфекцию. Иногда новорожденные заражаются после рождения, когда инфекция передается человеком с активной инфекцией. У новорожденных инфекция ВПГ может привести к смерти или хроническим проблемам.
Симптомы инфекции ВПГ у новорожденных
Симптомы инфекции, вызванной вирусом простого герпеса, обычно начинаются между первой и третьей неделями жизни, но, изредка, могут отсутствовать до четвертой недели. Первым симптомом является сыпь в виде небольших заполненных жидкостью волдырей. Волдыри также могут появляться внутри полости рта и вокруг глаз.
На этом снимке рта новорожденного показаны крупным планом язвы, вызванные вирусом простого герпеса, на верхней губе и под ней.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
На этой фотографии показан новорожденный с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и сыпью, состоящей из маленьких пузырьков, заполненных жидкостью, которая покрывает все тело.
Д-Р М.А. АНСАРИ (M.A. ANSARY)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии показаны небольшие заполненные жидкостью волдыри на лице новорожденного, инфицированного вирусом простого герпеса.
С разрешения издателя. Из статьи Г. Демлера (Demmler G): Врожденные и перинатальные инфекции. В книге Атлас инфекционных заболеваний: Детские инфекционные заболевания. Под редакцией Уилферт С. М. Philadelphia, Current Medicine, 1998
На этом снимке рта новорожденного показаны крупным планом язвы, вызванные вирусом простого герпеса, на верхней губе и под ней.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
На этой фотографии показан новорожденный с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и сыпью, состоящей из маленьких пузырьков, заполненных жидкостью, которая покрывает все тело.
Д-Р М.А. АНСАРИ (M.A. ANSARY)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии показаны небольшие заполненные жидкостью волдыри на лице новорожденного, инфицированного вирусом простого герпеса.
С разрешения издателя. Из статьи Г. Демлера (Demmler G): Врожденные и перинатальные инфекции. В книге Атлас инфекционных заболеваний: Детские инфекционные заболевания. Под редакцией Уилферт С. М. Philadelphia, Current Medicine, 1998
У некоторых новорожденных инфекция поражает только определенные участки (локализованная). Например, инфекция может поражать только глаза, кожу или полость рта. Иногда поражаются только головной мозг и нервная система. Если локализованную инфекцию не лечить, у некоторых новорожденных развивается генерализованное заболевание.
У других новорожденных инфекция уже является генерализованной и поражает многие области. У этих младенцев поражены такие органы, как глаза, легкие, печень, головной мозг и кожа. Симптомы включают вялость, снижение мышечного тонуса, проблемы с дыханием, паузы в дыхании (апноэ) и судорожные припадки.
Диагностика инфекции ВПГ у новорожденных
Анализ образца, взятого из пузырьков, и других физиологических жидкостей
Для диагностики инфекции, вызванной вирусом простого герпеса, врачи берут образец материала из волдырей и другие физиологические жидкости, и отправляют образцы в лабораторию для посева (выращивания) и идентификации вируса простого герпеса. Врачи также могут провести анализ образцов с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР). Этот анализ выявляет генетический материал вируса и позволяет врачам провести его быструю идентификацию.
Если врач подозревает наличие у новорожденного инфекции головного мозга, для получения образца спинномозговой жидкости проводится спинномозговая пункция (люмбальная пункция — см. рисунок Как выполняется спинномозговая пункция).
Прогноз при инфекции ВПГ у новорожденных
Если герпетическую инфекцию у новорожденного не лечить, она обычно трансформируется в тяжелые проблемы. Около 85 % детей с генерализованной герпетической инфекцией умирают. Около 50 % новорожденных с нелеченной инфекцией головного мозга умирают. Среди новорожденных, инфекция у которых ограничена кожей, глазами или полостью рта, случаи смерти встречаются нечасто. Без лечения по крайней мере у 65 % выживших пациентов с генерализованным заболеванием или инфекцией головного мозга возникают серьезные неврологические проблемы.
Надлежащее лечение противовирусными препаратами снижает смертность и значительно увеличивает вероятность нормального развития.
Профилактика инфекции ВПГ у новорожденных
Попытки предотвратить передачу от матери к новорожденному не были очень эффективными. Тем не менее, женщины, у которых имеются волдыри на половых органах ближе ко времени родов, должны пройти обследование на наличие инфекции, вызванной вирусом простого герпеса.
Если у женщины присутствует активная герпетическая инфекция во время родов, для снижения риска передачи инфекции новорожденному может быть проведено кесарево сечение. Кроме того, у новорожденных, чьи матери страдают активным генитальным герпесом, во время родов не будут использоваться фетальные мониторы на волосистой части головы, поскольку они приклеиваются к коже волосистой части головы и создают разрывы в коже, через которые может распространяться инфекция. Новорожденные, рожденные у женщин с активной герпетической инфекцией, должны пройти обследование на вирус простого герпеса.
Если известно, что у женщины была инфекция, вызванная вирусом герпеса, ей могут назначить противовирусный препарат ацикловир или валацикловир в течение последних нескольких недель беременности. Эти лекарственные препараты могут предотвратить рецидивы во время родов и уменьшить потребность в кесаревом сечении.
Лечение инфекции ВПГ у новорожденных
Ацикловир
Новорожденным, страдающим широко распространенной инфекцией, в вену (внутривенно) вводят противовирусный препарат ацикловир в течение 3 недель, а затем назначают внутрь в течение 6 месяцев. Новорожденные с локализованной инфекцией получают ацикловир внутривенно в течение 2 недель. Этот лекарственный препарат не излечивает инфекцию, но помогает предотвратить распространение и ограничивает выраженность симптомов.
Инфекции глаз также лечат трифлуридином, йоддезоксиуридином или видарабином в виде глазных капель.
При необходимости предоставляется дополнительная медицинская помощь, например, введение жидкостей и поддержка дыхания.