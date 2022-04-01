Ювенильные ангиофибромы

Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография

Часто ангиография

Врачи подозревают наличие ювенильной ангиофибромы на основании симптомов.

Для подтверждения диагноза врачи проводят визуализирующие обследования: компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Часто проводят еще одно визуализирующее обследование, которое называется ангиография (рентгенография кровеносных сосудов, выполняемая после введения в вены красителя для отображения их контура), чтобы иметь возможность перекрыть кровеносные сосуды опухоли (эмболизация) перед операцией, в результате чего снижается кровотечение.

Может быть сделана частичная биопсия опухоли, но обычно эту процедуру не применяют, так как она может привести к сильному кровотечению.