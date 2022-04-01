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Ювенильные ангиофибромы

Авторы:Udayan K. Shah, MD, MBA, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено сент. 2022
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Основная информация

Ювенильная ангиофиброма — редкая нераковая (доброкачественная) опухоль, которая вырастает в задней части носа, там же, где находятся аденоиды.

Анатомия горла

Ювенильные ангиофибромы чаще всего возникают у мальчиков-подростков. Эта опухоль содержит много кровеносных сосудов. Она может расти медленно, распространяясь на зону вокруг мозга и орбиты глаз.

Симптомы ювенильных ангиофибром

Как правило, опухоль закладывает нос или вызывает головную боль, часто с носовыми кровотечениями, которые бывают очень серьезными. Может припухнуть лицо, либо может выпучиться глаз. Новообразование может выпячиваться из носа, нос может обезобразиться. Если опухоль растет медленно, симптомов может быть мало.

Диагностика ювенильных ангиофибром

  • Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография

  • Часто ангиография

Врачи подозревают наличие ювенильной ангиофибромы на основании симптомов.

Для подтверждения диагноза врачи проводят визуализирующие обследования: компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Часто проводят еще одно визуализирующее обследование, которое называется ангиография (рентгенография кровеносных сосудов, выполняемая после введения в вены красителя для отображения их контура), чтобы иметь возможность перекрыть кровеносные сосуды опухоли (эмболизация) перед операцией, в результате чего снижается кровотечение.

Может быть сделана частичная биопсия опухоли, но обычно эту процедуру не применяют, так как она может привести к сильному кровотечению.

Лечение ювенильных ангиофибром

  • Хирургическое удаление и, иногда, лучевая терапия

Как правило, опухоль удаляется хирургическим путем.

Иногда также применяют лучевую терапию, особенно если полностью удалить опухоль трудно или невозможно, или если опухоль возникает повторно.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.