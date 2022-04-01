Миндалины и аденоиды могут увеличиваться (становиться больше) из-за инфекции или других причин или могут быть увеличенными уже при рождении. Увеличение миндалин и аденоидов у детей встречается часто и обычно не требует какого-либо лечения.

Увеличенные миндалины и аденоиды у детей могут быть следствием инфекции, но это необязательно.

Увеличение обычно не вызывает никаких симптомов, но иногда может способствовать затруднению дыхания или глотания, а иногда развитию повторных ушных инфекций или инфекций носовых пазух либо синдрома обструктивного апноэ во сне.

Диагноз ставится на основе результатов назофарингоскопии, а иногда на основании результатов обследования для оценки нарушений сна.

При наличии бактериальной инфекции могут использоваться антибиотики, а иногда, если инфекции возникают повторно, миндалины и аденоиды удаляются.

Расположение миндалин и аденоидов

Анатомия горла

Миндалины и аденоиды — узлы лимфоидной ткани, которые, возможно, помогают организму бороться с инфекциями. Они захватывают бактерии и вирусы, попадающие в организм через горло, и вырабатывают антитела. Самый большой размер миндалин и аденоидов отмечается у детей в возрасте от 2 до 6 лет.

Миндалины расположены по обе стороны задней стенки горла. Аденоиды расположены выше и дальше, где носовые проходы соединяются с горлом. Миндалины видны через рот, а аденоиды нет.

Причины увеличения миндалин и аденоидов У некоторых дошкольников и подростков миндалины и аденоиды могут быть относительно большими без какого-либо заболевания. Однако миндалины и аденоиды могут увеличиться вследствие инфицирования вирусом или бактериями, которые вызывают инфекции горла (фарингит). Кроме того, увеличение миндалин и аденоидов может быть вызвано аллергическими реакциями (например, сезонными аллергиями или круглогодичными аллергиями), раздражающими веществами и, возможно, гастроэзофагеальным рефлюксом. Риск инфекции повышается при постоянном контакте с детьми с бактериальными и вирусными инфекциями, например, с детьми в детских садах. Увеличение миндалин иногда может препятствовать дыханию или глотанию, а аденоиды могут блокировать нос или евстахиевы трубы, которые соединяют заднюю часть горла с ушами. Как правило, миндалины и аденоиды возвращаются к нормальному размеру после окончания инфекции. Иногда они остаются увеличенными, особенно у детей с частыми или хроническими инфекциями.

Симптомы увеличения миндалин и аденоидов В большинстве случаев увеличенные миндалины и аденоиды не имеют симптомов. Однако увеличенные миндалины или аденоиды могут придать голосу гнусавость, как при заложенном носе (голос у детей звучит так, как будто они простужены). Дети с увеличенными миндалинами или аденоидами могут иметь неправильную форму неба и неправильное положение зубов. Также дети могут стараться преимущественно дышать через рот. Увеличение миндалин также может быть причиной носовых кровотечений, неприятного запаха изо рта и кашля. Осложнения Увеличенные миндалины и аденоиды считаются проблемой, если они вызывают более серьезные проблемы следующего характера: Хронические инфекции уха и потеря слуха: Эти проблемы возникают в результате закупорки евстахиевой трубы и накопления жидкости в среднем ухе.

Повторяющиеся синусовые инфекции: See page Синусит.

Синдром обструктивного апноэ во сне: Некоторые дети с увеличенными миндалинами и аденоидами храпят, и у них во время сна на короткое время останавливается дыхание. В результате может понижаться уровень кислорода в крови, дети часто просыпаются и остаются сонными в течение дня. В редких случаях синдром обструктивного апноэ во сне, вызванный увеличением миндалин и аденоидов, приводит к серьезным осложнениям, таким как повышенное артериальное давление в легких (легочная гипертензия) и изменения в сердце в связи с легочной гипертензией (легочное сердце).

Потеря веса или отсутствие увеличения веса: Дети могут недоедать из-за боли в результате инфекций или из-за того, что дыхание требует постоянного физического усилия.

Диагностика увеличения миндалин и аденоидов Назофарингоскопия

Иногда обследование для оценки нарушений сна Очень сильное увеличение миндалин может быть нормой, а хронически инфицированные миндалины могут быть нормального размера. Чтобы определить, является ли причиной увеличения миндалин инфекция, врачи спрашивают, сколько раз за последние 1–3 года у ребенка болело горло. Обычно для осмотра задней стенки носа и горла врачи вводят через нос гибкий зонд (который называется назофарингоскоп). Врачи также проверяют наличие покраснения миндалин, увеличение подчелюстных и шейных лимфатических узлов, а также влияние миндалин на дыхание. Подозрение на обструктивное апноэ во сне появляется, когда родители сообщают, что у ребенка во сне останавливается дыхание. В таких случаях врачи могут рекомендовать ребенку пройти обследование для оценки нарушений сна (полисомнография). В рамках этого обследования за ребенком наблюдают во время ночного сна в лаборатории сна. Врачи также могут провести рентгенологическое исследование органов грудной клетки и измерить уровень кислорода в крови.