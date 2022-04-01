Миндалины и аденоиды могут увеличиваться (становиться больше) из-за инфекции или других причин или могут быть увеличенными уже при рождении. Увеличение миндалин и аденоидов у детей встречается часто и обычно не требует какого-либо лечения.
Увеличенные миндалины и аденоиды у детей могут быть следствием инфекции, но это необязательно.
Увеличение обычно не вызывает никаких симптомов, но иногда может способствовать затруднению дыхания или глотания, а иногда развитию повторных ушных инфекций или инфекций носовых пазух либо синдрома обструктивного апноэ во сне.
Диагноз ставится на основе результатов назофарингоскопии, а иногда на основании результатов обследования для оценки нарушений сна.
При наличии бактериальной инфекции могут использоваться антибиотики, а иногда, если инфекции возникают повторно, миндалины и аденоиды удаляются.
Расположение миндалин и аденоидов
Миндалины — две области лимфоидной ткани, расположенной по обе стороны горла. Аденоиды, также являющиеся лимфоидной тканью, расположены выше и дальше, за нёбом, где носовые проходы соединяются с горлом. Аденоиды не видны через рот.
Анатомия горла
Миндалины и аденоиды — узлы лимфоидной ткани, которые, возможно, помогают организму бороться с инфекциями. Они захватывают бактерии и вирусы, попадающие в организм через горло, и вырабатывают антитела. Самый большой размер миндалин и аденоидов отмечается у детей в возрасте от 2 до 6 лет.
Миндалины расположены по обе стороны задней стенки горла. Аденоиды расположены выше и дальше, где носовые проходы соединяются с горлом. Миндалины видны через рот, а аденоиды нет.
Причины увеличения миндалин и аденоидов
У некоторых дошкольников и подростков миндалины и аденоиды могут быть относительно большими без какого-либо заболевания. Однако миндалины и аденоиды могут увеличиться вследствие инфицирования вирусом или бактериями, которые вызывают инфекции горла (фарингит). Кроме того, увеличение миндалин и аденоидов может быть вызвано аллергическими реакциями (например, сезонными аллергиями или круглогодичными аллергиями), раздражающими веществами и, возможно, гастроэзофагеальным рефлюксом. Риск инфекции повышается при постоянном контакте с детьми с бактериальными и вирусными инфекциями, например, с детьми в детских садах.
Увеличение миндалин иногда может препятствовать дыханию или глотанию, а аденоиды могут блокировать нос или евстахиевы трубы, которые соединяют заднюю часть горла с ушами. Как правило, миндалины и аденоиды возвращаются к нормальному размеру после окончания инфекции. Иногда они остаются увеличенными, особенно у детей с частыми или хроническими инфекциями.
Симптомы увеличения миндалин и аденоидов
В большинстве случаев увеличенные миндалины и аденоиды не имеют симптомов. Однако увеличенные миндалины или аденоиды могут придать голосу гнусавость, как при заложенном носе (голос у детей звучит так, как будто они простужены). Дети с увеличенными миндалинами или аденоидами могут иметь неправильную форму неба и неправильное положение зубов. Также дети могут стараться преимущественно дышать через рот. Увеличение миндалин также может быть причиной носовых кровотечений, неприятного запаха изо рта и кашля.
Осложнения
Увеличенные миндалины и аденоиды считаются проблемой, если они вызывают более серьезные проблемы следующего характера:
Хронические инфекции уха и потеря слуха: Эти проблемы возникают в результате закупорки евстахиевой трубы и накопления жидкости в среднем ухе.
Повторяющиеся синусовые инфекции: See page Синусит.
Синдром обструктивного апноэ во сне: Некоторые дети с увеличенными миндалинами и аденоидами храпят, и у них во время сна на короткое время останавливается дыхание. В результате может понижаться уровень кислорода в крови, дети часто просыпаются и остаются сонными в течение дня. В редких случаях синдром обструктивного апноэ во сне, вызванный увеличением миндалин и аденоидов, приводит к серьезным осложнениям, таким как повышенное артериальное давление в легких (легочная гипертензия) и изменения в сердце в связи с легочной гипертензией (легочное сердце).
Потеря веса или отсутствие увеличения веса: Дети могут недоедать из-за боли в результате инфекций или из-за того, что дыхание требует постоянного физического усилия.
Диагностика увеличения миндалин и аденоидов
Назофарингоскопия
Иногда обследование для оценки нарушений сна
Очень сильное увеличение миндалин может быть нормой, а хронически инфицированные миндалины могут быть нормального размера. Чтобы определить, является ли причиной увеличения миндалин инфекция, врачи спрашивают, сколько раз за последние 1–3 года у ребенка болело горло.
Обычно для осмотра задней стенки носа и горла врачи вводят через нос гибкий зонд (который называется назофарингоскоп). Врачи также проверяют наличие покраснения миндалин, увеличение подчелюстных и шейных лимфатических узлов, а также влияние миндалин на дыхание.
Подозрение на обструктивное апноэ во сне появляется, когда родители сообщают, что у ребенка во сне останавливается дыхание. В таких случаях врачи могут рекомендовать ребенку пройти обследование для оценки нарушений сна (полисомнография). В рамках этого обследования за ребенком наблюдают во время ночного сна в лаборатории сна. Врачи также могут провести рентгенологическое исследование органов грудной клетки и измерить уровень кислорода в крови.
Лечение увеличения миндалин и аденоидов
Лечение других причин (аллергических реакций и инфекций).
Иногда аденоидэктомия, тонзиллэктомия или обе процедуры.
Если врачи считают, что причиной является аллергия, они могут назначить кортикостероид в форме назального аэрозоля или другие препараты, такие, как антигистаминные средства, для перорального приема. Если предполагается, что причиной может быть бактериальная инфекция, врачи могут назначить антибиотики.
Если эти лекарственные средства окажутся неэффективными или если врачи считают, что они не принесут пользы, врачи могут рекомендовать удаление аденоидов хирургическим путем (аденоидэктомию) и, возможно, одновременное удаление миндалин (тонзиллэктомию).
Тонзиллэктомия и аденоидэктомия в США являются очень распространенными операциями у детей. Эти операции приносят пользу детям, у которых отмечаются следующие состояния:
Синдром обструктивного апноэ во сне
Сильный дискомфорт при разговоре и дыхании
Множественные инфекции горла (по определению некоторых врачей, больше шести инфекций в течение 1 года, более четырех инфекций в год в течение 2 лет или более двух инфекций в год в течение 3 лет)
Врачи могут порекомендовать провести ребенку только аденоидэктомию в следующих случаях:
Частые инфекции уха и постоянное скопление жидкости в среднем ухе
Повторяющаяся заложенность носа, вызывающая изменения голоса или нарушения сна
Частые инфекции носовых пазух
Знаете ли Вы, что...
Тонзиллэктомия и аденоидэктомия не уменьшают частоту и тяжесть простуды и кашля.
Удаление миндалин и аденоидов часто проводится в амбулаторных условиях. Эти операции следует проводить не ранее чем через 2 недели по прошествии инфекции.
Вероятность осложнений при операции низкая, но послеоперационная боль и трудности при глотании, вызванные тонзиллэктомией, могут продолжаться до 2 недель. Обычно после аденоидэктомии дети поправляются через 2–3 дня.
Кровотечение в результате тонзиллэктомии — менее распространенное осложнение, но оно может возникнуть в течение 2-х пиковых периодов, за 24 часа после операции или через 7 дней после операции. Кровотечение после операции у детей может быть серьезным или даже представлять угрозу для жизни. Дети, у которых после хирургического вмешательства возникло кровотечение, должны обратиться в больницу или в кабинет врача.