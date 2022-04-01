Рецидивирующий респираторный папилломатоз — редкая нераковая (доброкачественная) опухоль дыхательных путей, обычно поражающая голосовой аппарат (гортань).
Рецидивирующий респираторный папилломатоз вызывается вирусом папилломы человека (ВПЧ) — вирусом, который является причиной появления кожных и генитальных бородавок. Младенцы могут инфицироваться этим вирусом во время прохождения через родовой канал, если у матери ВПЧ-инфекция половых органов.
ВПЧ-инфекция дыхательных путей может вызывать появление множественных, похожих на бородавки новообразований вокруг гортани и/или в дыхательном горле (трахее). После лечения новообразования часто появляются снова (рецидивируют). В редких случаях они становятся раковыми (злокачественными).
Хотя папилломы гортани могут возникать в любом возрасте, чаще всего они встречаются у детей в возрасте от 1 года до 4 лет.
Симптомы
Подозрение на папиллому возникает, когда родители замечают охриплость, слабый крик или другие изменения в голосе ребенка. Дети более старшего возраста могут испытывать трудности с речью. Папилломы в трахее могут мешать дыханию.
Диагностика
Биопсия
Папилломы гортани можно обнаружить, заглянув в гортань при помощи ларингоскопа. Для подтверждения диагноза врачи удаляют кусочек папилломы для анализа (биопсию).
Профилактика
Женщины, которые получили вакцину против ВПЧ, заражаются с меньшей вероятностью и, таким образом, с меньшей вероятностью передают ВПЧ своим детям.
Лечение
Удаление хирургическим путем
Хотя некоторые опухоли могут начать исчезать в период полового созревания, рецидивирующий респираторный папилломатоз рекомендуется лечить. Обычным способом лечения является хирургическое удаление опухоли. Для удаления опухолей после их повторного появления многим детям требуются многочисленные процедуры в течение детства.
В тяжелых случаях у детей могут применяться другие способы лечения (такие, как терапия импульсным лазером на красителе или фотодинамическая терапия — see sidebar Использование лазеров для лечения кожных заболеваний), а также противовирусные препараты (такие, как цидофовир).
Дополнительная информация
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Фонд по борьбе с рецидивирующим респираторным папилломатозом (Recurrent Respiratory Papillomatosis Foundation, RRPF): ресурс, предоставляющий информацию и поддержку родителям и людям, осуществляющим уход