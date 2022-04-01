Рецидивирующий респираторный папилломатоз — редкая нераковая (доброкачественная) опухоль дыхательных путей, обычно поражающая голосовой аппарат (гортань).

Рецидивирующий респираторный папилломатоз вызывается вирусом папилломы человека (ВПЧ) — вирусом, который является причиной появления кожных и генитальных бородавок. Младенцы могут инфицироваться этим вирусом во время прохождения через родовой канал, если у матери ВПЧ-инфекция половых органов.

ВПЧ-инфекция дыхательных путей может вызывать появление множественных, похожих на бородавки новообразований вокруг гортани и/или в дыхательном горле (трахее). После лечения новообразования часто появляются снова (рецидивируют). В редких случаях они становятся раковыми (злокачественными).

Хотя папилломы гортани могут возникать в любом возрасте, чаще всего они встречаются у детей в возрасте от 1 года до 4 лет.

Симптомы Подозрение на папиллому возникает, когда родители замечают охриплость, слабый крик или другие изменения в голосе ребенка. Дети более старшего возраста могут испытывать трудности с речью. Папилломы в трахее могут мешать дыханию.

Диагностика Биопсия Папилломы гортани можно обнаружить, заглянув в гортань при помощи ларингоскопа. Для подтверждения диагноза врачи удаляют кусочек папилломы для анализа (биопсию).

Профилактика Женщины, которые получили вакцину против ВПЧ, заражаются с меньшей вероятностью и, таким образом, с меньшей вероятностью передают ВПЧ своим детям.

Лечение Удаление хирургическим путем Хотя некоторые опухоли могут начать исчезать в период полового созревания, рецидивирующий респираторный папилломатоз рекомендуется лечить. Обычным способом лечения является хирургическое удаление опухоли. Для удаления опухолей после их повторного появления многим детям требуются многочисленные процедуры в течение детства. В тяжелых случаях у детей могут применяться другие способы лечения (такие, как терапия импульсным лазером на красителе или фотодинамическая терапия — see sidebar Использование лазеров для лечения кожных заболеваний), а также противовирусные препараты (такие, как цидофовир).