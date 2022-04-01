Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Общие сведения о заболеваниях уха, горла и носа у детей

Авторы:Udayan K. Shah, MD, MBA, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено сент. 2022
Просмотреть профессиональную версию

    Заболевания уха, горла и носа, в частности, инфекции, чрезвычайно широко распространены среди детей.

    • У детей инфекции уха встречаются почти так же часто, как обычная простуда. Инфекция может развиться за барабанной перепонкой (в среднем ухе) — так называемый средний отит, или перед барабанной перепонкой (в наружном ухе) — в этом случае она называется наружным отитом.

    • Инфекции горла, как правило, не являются серьезными, но они вызывают у детей дискомфорт и могут приводить к пропускам школы и необходимости посещать врача.

    Анатомия уха

    Анатомия носа и горла

    Другие заболевания, например, нарушения слуха или новообразования на шее, встречаются у детей реже, но являются потенциально серьезными. В целом, в случае любого заболевания уха, горла или носа у ребенка ( see page Рецидивирующий респираторный папилломатоз и see page Ювенильные ангиофибромы), не проходящего в течение нескольких дней, следует обратиться к врачу. Иногда эти расстройства и аномалии ведут к проблемам с общением.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.