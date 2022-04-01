Общие сведения о заболеваниях уха, горла и носа у детей

Заболевания уха, горла и носа, в частности, инфекции, чрезвычайно широко распространены среди детей.

У детей инфекции уха встречаются почти так же часто, как обычная простуда. Инфекция может развиться за барабанной перепонкой (в среднем ухе) — так называемый средний отит, или перед барабанной перепонкой (в наружном ухе) — в этом случае она называется наружным отитом.

Инфекции горла, как правило, не являются серьезными, но они вызывают у детей дискомфорт и могут приводить к пропускам школы и необходимости посещать врача.

Анатомия уха

Анатомия носа и горла

Другие заболевания, например, нарушения слуха или новообразования на шее, встречаются у детей реже, но являются потенциально серьезными. В целом, в случае любого заболевания уха, горла или носа у ребенка ( see page Рецидивирующий респираторный папилломатоз и see page Ювенильные ангиофибромы), не проходящего в течение нескольких дней, следует обратиться к врачу. Иногда эти расстройства и аномалии ведут к проблемам с общением.