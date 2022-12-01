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Хондромаляция коленной чашечки

(пателлофеморальный синдром)

Авторы:Frank Pessler, MD, PhD, Helmholtz Centre for Infection Research
Проверено/пересмотрено дек. 2022
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Основная информация

Хондромаляция коленной чашечки — размягчение хряща под коленной чашечкой (надколенником).

Хондромаляция коленной чашечки обычно развивается у подростков. Особенно ей подвержены бегуны. Возможной причиной хондромаляции коленной чашечки являются незначительные повторяющиеся травмы в результате смещения коленной чашечки. Из-за смещения хрящ на внутренней части коленной чашечки трется о другие кости при сгибании колена.

Коленный сустав изнутри (вид сбоку)

Ощущается тупая, ноющая боль вокруг и под коленом. Отеки отсутствуют. Подъемы и спуски (особенно вверх или вниз по лестнице), занятия некоторыми видами спорта, длительное сидение и бег обычно усиливают боль.

Врачи ставят диагноз хондромаляции коленной чашечки на основании симптомов и результатов физикального обследования.

Лечение хондромаляции коленной чашечки

  • Выполнять силовые упражнения и упражнения на растяжку.

  • Противовоспалительные препараты

  • Иногда артроскопические процедуры.

Врач может порекомендовать упражнения для укрепления четырехглавой мышцы, которые выпрямляют или вытягивают коленный сустав. Помогают упражнения на растяжку, которые повышают гибкость колена. Следует не допускать физической активности, усиливающей боль (обычно связанной со сгибанием колена).

Лед и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), к числу которых относятся ибупрофен или напроксен, могут уменьшить выраженность симптомов.

Иногда нижнюю поверхность коленной чашечки необходимо сгладить небольшим (диаметром с карандаш) оптоволоконным зондом под названием артроскоп, который позволяет врачу заглянуть внутрь сустава.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.