Хондромаляция коленной чашечки — размягчение хряща под коленной чашечкой (надколенником).

Хондромаляция коленной чашечки обычно развивается у подростков. Особенно ей подвержены бегуны. Возможной причиной хондромаляции коленной чашечки являются незначительные повторяющиеся травмы в результате смещения коленной чашечки. Из-за смещения хрящ на внутренней части коленной чашечки трется о другие кости при сгибании колена.

Коленный сустав изнутри (вид сбоку)

Ощущается тупая, ноющая боль вокруг и под коленом. Отеки отсутствуют. Подъемы и спуски (особенно вверх или вниз по лестнице), занятия некоторыми видами спорта, длительное сидение и бег обычно усиливают боль.

Врачи ставят диагноз хондромаляции коленной чашечки на основании симптомов и результатов физикального обследования.