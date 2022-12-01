Синдром ногтей-надколенника — редкое наследственное нарушение, которые приводит к патологиям почек, костей, суставов, ногтей на пальцах ног и рук.

Причиной синдрома ногтей-надколенника является мутация гена, который играет важную роль в развитии конечностей и почек.

Как правило, у людей с этим синдромом отсутствует одна или обе коленные чашечки (надколенники), одна из костей руки (лучевая кость) вывихнута в локте, а тазовая кость имеет неправильную форму.

У них отсутствуют или плохо развиты ногти на пальцах рук и ног, они имеют ямки и бороздки.

Приблизительно у 50 % людей с этим синдромом присутствует кровь в моче (гематурия) или белок в моче (протеинурия). В конечном итоге примерно у 30 % людей с нарушением функции почек развивается почечная недостаточность. Люди, у которых имеются проблемы с почками, часто страдают повышенным артериальным давлением (гипертензией).

Диагностика синдрома ногтей-надколенника Обследование врачом;

в некоторых случаях — рентгенологическое исследование и биопсия. Диагноз синдрома ногтей-надколенника ставится на основании симптомов и результатов физикального обследования. Диагноз подтверждается рентгенологическим исследованием костей и биопсией почечной ткани (взятие образца ткани для исследования под микроскопом). Помимо этого можно провести генетический анализ. Пациентам, у которых в моче присутствует кровь или белок, могут проводить функциональные почечные пробы.