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Синдром ногтей-надколенника

(остеоониходисплазия; артроониходисплазия; онихоостеодисплазия)

Авторы:Frank Pessler, MD, PhD, Helmholtz Centre for Infection Research
Проверено/пересмотрено дек. 2022
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Синдром ногтей-надколенника — редкое наследственное нарушение, которые приводит к патологиям почек, костей, суставов, ногтей на пальцах ног и рук.

Причиной синдрома ногтей-надколенника является мутация гена, который играет важную роль в развитии конечностей и почек.

Как правило, у людей с этим синдромом отсутствует одна или обе коленные чашечки (надколенники), одна из костей руки (лучевая кость) вывихнута в локте, а тазовая кость имеет неправильную форму.

У них отсутствуют или плохо развиты ногти на пальцах рук и ног, они имеют ямки и бороздки.

Приблизительно у 50 % людей с этим синдромом присутствует кровь в моче (гематурия) или белок в моче (протеинурия). В конечном итоге примерно у 30 % людей с нарушением функции почек развивается почечная недостаточность. Люди, у которых имеются проблемы с почками, часто страдают повышенным артериальным давлением (гипертензией).

Диагностика синдрома ногтей-надколенника

  • Обследование врачом;

  • в некоторых случаях — рентгенологическое исследование и биопсия.

Диагноз синдрома ногтей-надколенника ставится на основании симптомов и результатов физикального обследования.

Диагноз подтверждается рентгенологическим исследованием костей и биопсией почечной ткани (взятие образца ткани для исследования под микроскопом). Помимо этого можно провести генетический анализ.

Пациентам, у которых в моче присутствует кровь или белок, могут проводить функциональные почечные пробы.

Лечение синдрома ногтей-надколенника

  • Контроль артериального давления

  • Иногда диализ или трансплантация почки

Эффективного лечения синдрома ногтей-надколенника не существует.

Контроль повышенного артериального давления и уровня белка в крови с помощью лекарственных препаратов под названием ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) может замедлить темпы ухудшения функции почек.

Пациентам с почечной недостаточностью необходим диализ или трансплантация почки.

Больным, желающим иметь детей, обычно предлагается генетическое тестирование.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.