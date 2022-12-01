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Поднадколенниковый тендинит

(колено прыгуна; синдром Синдинга-Ларсена-Йоханссона)

Авторы:Frank Pessler, MD, PhD, Helmholtz Centre for Infection Research
Проверено/пересмотрено дек. 2022
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Тендинит связки надколенника — это воспаление сухожилия под коленной чашечкой (надколенником), вызванное чрезмерной перегрузкой колен.

    Сухожилия — это жесткие полоски соединительной ткани, которые крепят каждый конец мышцы к кости. Тендинит — это воспаление сухожилия.

    Тендинит связки надколенника обычно встречается у детей в возрасте 10–13 лет. К развитию тендинита приводят травмы вследствие физических нагрузок, требующих прыжков и повторяющегося использования колен, например, фигурное катание, баскетбол или волейбол. Чрезмерное использование колен вызывает небольшие разрывы и воспаление в сухожилиях под коленной чашечкой (надколенником).

    Эта патология вызывает боль в колене и болезненность сухожилия под коленной чашечкой. Боль ухудшается при выпрямлении колена во время подъема по лестнице, прыжков или при сгибании колена.

    Врач ставит диагноз тендинита связки надколенника на основании анамнеза и результатов физикального обследования ребенка. Чтобы оценить степень травмы, может быть проведена магнитно-резонансная томография (МРТ).

    Для уменьшения боли детям рекомендуется сократить количество спортивных занятий, принимать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и пройти курс физиотерапии. Постоянные боли можно лечить с помощью хирургической коррекции, но обычно это не требуется.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.