Общие сведения о заболеваниях соединительной ткани у детей

Соединительная ткань является прочной, часто волокнистой тканью, которая связывает вместе структурные элементы организма и обеспечивает поддержку и эластичность. Мышцы, кости, хрящи, связки и сухожилия состоят, в основном, из соединительной ткани. Соединительная ткань также присутствует в других частях тела, таких как кожа и внутренние органы. Характерные особенности соединительной ткани и типы клеток, содержащихся в ней, отличаются в зависимости от расположения этой ткани в теле. Соединительная ткань крепкая и, таким образом, может выдерживать вес и напряжение.
Существует более 200 заболеваний, которые затрагивают соединительную ткань. Здесь мы рассмотрим следующие заболевания:
У некоторых из этих заболеваний нет ясных причин возникновения, а некоторые передаются по наследству. Некоторые наследственные заболевания вызывают патологическое формирование соединительной ткани во всем организме. Чаще всего наследственные заболевания соединительной ткани развиваются в детстве, но остаются на протяжении всей жизни.
Диагностика
Обследование врачом;
Рентгенологическое исследование
Биопсия
анализ генов.
Большинство наследственных заболеваний соединительной ткани диагностируется на основании симптомов и результатов физикального обследования.
Рентгенологическое исследование может выявить костные аномалии, которые связаны с заболеванием соединительной ткани.
Кроме того, постановке диагноза может способствовать биопсия (взятие образца ткани для исследования под микроскопом). Обычно ткань извлекают под местной анестезией, которая вызывает онемение место проведения биопсии.
Диагностировать некоторые наследственные нарушения врачам зачастую можно с помощью анализа генов, как правило, из образца крови.