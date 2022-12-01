Общие сведения о заболеваниях соединительной ткани у детей

Соединительная ткань является прочной, часто волокнистой тканью, которая связывает вместе структурные элементы организма и обеспечивает поддержку и эластичность. Мышцы, кости, хрящи, связки и сухожилия состоят, в основном, из соединительной ткани. Соединительная ткань также присутствует в других частях тела, таких как кожа и внутренние органы. Характерные особенности соединительной ткани и типы клеток, содержащихся в ней, отличаются в зависимости от расположения этой ткани в теле. Соединительная ткань крепкая и, таким образом, может выдерживать вес и напряжение.

Существует более 200 заболеваний, которые затрагивают соединительную ткань. Здесь мы рассмотрим следующие заболевания:

У некоторых из этих заболеваний нет ясных причин возникновения, а некоторые передаются по наследству. Некоторые наследственные заболевания вызывают патологическое формирование соединительной ткани во всем организме. Чаще всего наследственные заболевания соединительной ткани развиваются в детстве, но остаются на протяжении всей жизни.