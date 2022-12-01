Несовершенный остеогенез может протекать как в легкой, так в тяжелой форме.

У большинства людей с несовершенным остеогенезом хрупкие кости, а около 50–65 % страдают снижением слуха.

У некоторых людей несовершенный остеогенез вызывает посинение белков глаз (склер). Синий цвет обусловлен тем, что под аномально тонкими склерами проступают вены. Склеры тоньше, чем обычно, из-за неправильного формирования коллагена.

У детей может быть изменен цвет зубов и зубы могут быть слабо развиты (несовершенный дентиногенез), в зависимости от типа несовершенного остеогенеза.

Иногда у детей с несовершенным остеогенезом развиваются заболевания сердца или легких.

Несовершенный остеогенез (голубые склеры) Скрыть подробности На этой фотографии показан крупным планом глаз с голубыми склерами, которые в нормальных условиях имеют белый цвет. JAMES STEVENSON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Несовершенный остеогенез I типа является самым легким. У некоторых детей единственными симптомами могут быть голубые склеры и боль в мышцах и суставах, вызываемая разболтанными суставами. Дети с этим типом заболевания в детстве могут быть подвержены повышенному риску переломов.

Несовершенный остеогенез II типа — наиболее тяжелый тип, приводящий к смерти. Младенцы обычно рождаются с многочисленными переломами костей. Череп может быть настолько мягким, что головной мозг во время родов не защищен от прилагаемого к голове давления. У таких младенцев короткие руки и ноги, а также голубые склеры. Младенцы с этим типом заболевания могут умереть до родов или в течение первых нескольких дней или недель жизни.

Несовершенный остеогенез III типа — наиболее тяжелый тип, не приводящий к смерти. Дети с этим типом заболевания имеют очень маленький рост, искривление позвоночника и частые переломы. При этом типе заболевания переломы костей часто случаются после мелких травм, обычно когда дети начинают ходить. Эти дети также имеют большой череп и лицо треугольной формы, что обусловлено избыточным развитием головы и недостаточным развитием скул. Часто наблюдаются деформации грудной клетки. Цвет склер бывает разным.

Несовершенный остеогенез (проблемы с костями) Скрыть подробности На этой фотографии показан пациент с тяжелым несовершенным остеогенезом с бочкообразной грудной клеткой, искривлением позвоночника, тяжелыми деформациями костей, разболтанными суставами и слабым развитием мышц. R М.А. АНСАРИ (M.A. ANSARY)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Несовершенный остеогенез IV типа широко варьируется по степени тяжести и может вызывать деформации. Дети с этим типом заболевания имеют ломкие кости в детстве и в период полового созревания. Склеры обычно белые. Дети имеют маленький рост. У детей с этим типом заболевания лечение может быть эффективным, а уровень выживаемости высокий.