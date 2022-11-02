Эпифизеолиз головки бедра (ЭГБ)

Эпифизеолиз головки бедра представляет собой соскальзывание или расщепление конца бедренной кости по зоне роста в тазобедренном суставе.

Причиной этого заболевания может быть замедление роста тазобедренного сустава.

Типичные симптомы включают скованность или легкую боль в тазобедренном суставе.

Диагноз основывается на результатах рентгенологического исследования и, иногда, других визуализирующих обследований.

Обычно для исправления дефекта требуется хирургическое вмешательство.

(См. также Общие сведения о заболеваниях костной системы у детей).

Бедро — это бедренная кость. Эпифиз головки бедра — это головка бедренной кости (шар в лунке тазобедренного сустава). Эпифиз может соскальзывать с конца бедренной кости. Соскальзывание происходит в области зоны роста. Зоны роста представляют собой мягкие области хряща вблизи концов костей, из которых у детей растут кости.

Эпифизеолиз головки бедра обычно развивается в раннем подростковом возрасте и чаще всего встречается у мальчиков. Важным фактором риска является ожирение. У большинства детей, у которых это заболевание развивается в области одного тазобедренного сустава, в конечном счете оно развивается в обоих тазобедренных суставах.

Эпифизеолиз головки бедра

Причины эпифизеолиза головки бедра Причина эпифизеолиза головки бедра неизвестна. Тем не менее, это заболевание с наибольшей вероятностью возникает вследствие ослабления зоны роста. Ослабление зоны роста может возникать в результате травмы, деформаций тазобедренных суставов, осложнений на почве ожирения, воспаления или изменения уровня гормонов в крови (например, низкий уровень гормонов щитовидной железы), которые обычно вырабатываются в период полового созревания (см Половое созревание у девочек и Половое созревание у мальчиков). Расщепление, в конечном счете, приводит к потере кровоснабжения, разложению и разрушению верхней части бедренной кости.

Симптомы эпифизеолиза головки бедра Первым симптомом эпифизеолиза головки бедра может быть скованность или незначительная боль в тазобедренном суставе. Может казаться, что боль возникает в колене или бедре. Боль уменьшается при отдыхе и ухудшается при ходьбе или движении бедра. Позже развивается хромота, а затем боль в тазобедренном суставе, распространяющаяся вниз по внутренней стороне бедра до колена. Пораженная заболеванием нога, как правило, выкручивается наружу.

Диагностика эпифизеолиза головки бедра Рентгенологическое исследование

иногда магнитно-резонансная томография (МРТ) или ультразвуковое исследование. Проводится рентгенологическое исследование обоих тазобедренных суставов. Рентгенологическое исследование поврежденного тазобедренного сустава показывает соскальзывание или отделение головки бедренной кости от остальной части кости. Ультразвуковое исследование и МРТ также применимы, особенно если рентгенологическое исследование не показывает отклонений. Ранняя диагностика эпифизеолиза головки бедра имеет важное значение, так как на поздних стадиях лечение становится более трудным и дает менее удовлетворительные результаты.