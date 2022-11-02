Сколиоз — аномальное искривление позвоночника.

Сколиоз может присутствовать при рождении или развиться в подростковом возрасте.

Легкие формы могут вызывать только небольшой дискомфорт, но более тяжелые формы могут вызвать хроническую боль или затронуть внутренние органы.

Диагноз ставится по результатам обследования и рентгенографии.

Не все формы сколиоза прогрессируют, но прогрессирующие формы необходимо лечить как можно скорее для предотвращения серьезных деформаций.

Для выпрямления позвоночника могут понадобиться корсет или хирургическое вмешательство.

(См. также Общие сведения о заболеваниях костной системы у детей).

Сколиоз относительно распространенное заболевание и встречается у 2-4 % детей в возрасте 10-16 лет. Мальчики и девочки одинаково подвержены этому заболеванию. Однако у девочек сколиоз прогрессирует в 10 раз чаще и требует ношения корсета или хирургического вмешательства.

Сколиоз может возникать по наследственным причинам, из-за врожденного порока или развиться со временем, чаще всего в раннем подростковом возрасте. Обычно причину установить невозможно (так называемый идиопатический сколиоз).

Позвоночник обычно выгибается вправо, если искривление происходит в верхней части спины, и влево — если в нижней. В результате правое плечо, как правило, оказывается выше левого. Одно бедро может быть выше другого. Грудь может стать несимметричной. Сколиоз часто развивается у детей с кифозом. Такое сочетание называется кифосколиоз.

Идиопатический сколиоз Скрыть подробности На фотографии изображена девочка-подросток с тяжелым сколиозом (искривлением позвоночника). MEDICAL PHOTO NHS LOTHIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Симптомы сколиоза Легкий сколиоз обычно не вызывает никаких симптомов. Иногда в спине возникает боль или снижается подвижность после того, как ребенок сидит или стоит в течение длительного времени. В конечном итоге может возникнуть легкая или более сильная боль. Легкий сколиоз может быть обнаружен в ходе обычного медицинского осмотра. Родители, учитель или врач могут заподозрить сколиоз, если одно из плеч ребенка кажется выше другого или если одежда сидит на ребенке неровно.

Диагностика сколиоза Рентгенологическое исследование Чтобы поставить диагноз сколиоза, врач просит ребенка наклониться вперед и осматривает позвоночник со стороны спины, потому что патологическое искривление позвоночника легче увидеть в этом положении. Сколиоз: искривление позвоночника Рентгенологическое исследование показывает точные углы искривления. Величина кривизны определяется по углу между двумя линиями, нарисованными на рентгеновском снимке позвоночника. Угол называется углом Кобба. Одна линия проходит от верхней части наиболее наклонного верхнего позвонка, а другая линия проходит от нижней части наиболее наклонного нижнего позвонка. сколиоз. Изображение Угол Кобба Если врачи считают, что сколиоз может усилиться, ребенка могут обследовать несколько раз в год. Чтобы точнее измерить кривизну позвоночника, могут использоваться специальные устройства.

Прогноз при сколиозе Вероятности ухудшения сколиоза способствует ряд факторов. Чем сильнее искривление, тем больше вероятность его дальнейшего ухудшения. Искривление имеет тенденцию усиливаться на ранних стадиях полового созревания в период интенсивного роста. Кроме того, чем больше развивается симптомов, тем выше вероятность ухудшения сколиоза. Ухудшение сколиоза может в конечном итоге привести к постоянным проблемам, к числу которых относятся заметные деформации или хронические боли. Тяжелый сколиоз может даже повлиять на внутренние органы, например, деформировать и повредить легкие. Иногда сколиоз может ухудшаться, несмотря на отсутствие видимых симптомов. У большинства детей со сколиозом искривление не прогрессирует, а остается небольшим. Однако ребенок должен оставаться под регулярным наблюдением врача. Если сколиоз вызывает симптомы, усиливается или уже находится в тяжелой форме, то может потребоваться лечение. Чем раньше начать лечение, тем больше шансов предотвратить серьезные деформации.