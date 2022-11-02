Болезнь Севера — воспаление зоны роста пяточной кости у растущих детей.

(См. также Общие сведения о заболеваниях костной системы у детей).

Рост костей у детей происходит из мягких участков хряща вблизи концов костей. Эти области называют зонами роста. Когда дети перестают расти, зоны роста становятся твердой костью. После того как зоны роста затвердевают, кости больше не могут расти в длину.

Расположение пяточной кости

Пяточная кость развивается примерно до 15 лет. У физически активного ребенка (обычно в возрасте 9–14 лет) может развиться болезнь Севера, если икроножные мышцы и ахиллово сухожилие чрезмерно растягиваются в точке крепления к незрелой пяточной кости.

Боль затрагивает стороны или края пятки и усиливается при стоянии на носках или беге. У некоторых детей в области пятки повышается температура и возникает отек.

Врачи ставят диагноз на основании симптомов. На основании рентгенографии нельзя поставить диагноз болезни Севера, но можно определить другие причины боли в пятке, например, костные кисты или стрессовые переломы.