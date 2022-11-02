Болезнь Осгуда-Шляттера — это болезненное воспаление костной и хрящевой тканей в верхней части большой берцовой кости.

Причиной этого заболевания являются чрезмерные нагрузки на ногу.

Типичные симптомы включают боль, отек и болезненность в области колена.

Диагноз основывается на результатах физикального обследования и, в некоторых случаях, рентгенологического исследования.

Лечение обычно включает обезболивание и покой.

(См. также Общие сведения о заболеваниях костной системы у детей).

Болезнь Осгуда-Шляттера — это остеохондроз, который является группой заболеваний зоны роста костей, возникающих во время стремительного роста ребенка. Врачи не уверены, что является причиной остеохондроза, но эти заболевания, похоже, передаются по наследству. Болезнь Келера, болезнь Легга-Кальве-Пертеса и болезнь Шейерманна представляют собой другие заболевания группы остеохондроза.

Болезнь Осгуда-Шляттера развивается в возрасте 10–15 лет и обычно поражает только одну ногу. Это заболевание, как правило, чаще встречается среди мальчиков, но гендерный разрыв постепенно сужается по мере того, как все большее число девушек вовлекается в спортивные программы.

Предполагается, что причиной болезни Осгуда-Шляттера является повторяющееся чрезмерное растяжение сухожилия коленной чашечки (надколенника) в точке присоединения к верхней части большой берцовой кости. Эта точка присоединения называется бугристостью большеберцовой кости.

Основными симптомами болезни Осгуда-Шляттера являются боль, отек и болезненность в области бугристости большой берцовой кости на передней поверхности колена чуть ниже коленной чашечки. Боль усиливается при активности и проходит при отдыхе.

Диагностика болезни Осгуда-Шляттера Обследование врачом;

Иногда рентгенологическое обследование Врачи ставят диагноз болезни Осгуда-Шляттера на основании результатов обследования и имеющихся у ребенка симптомов. Рентгенологическое исследование колена может показать возможное увеличение или фрагментацию бугристости большеберцовой кости. Тем не менее, проведение рентгенологического обследования обычно не требуется до возникновения у ребенка других симптомов, таких как боль и отек, которые распространяются за пределы колена, или боль, сопровождающаяся покраснением и повышением местной температуры. Эти симптомы указывают на другое заболевание, например, травму или воспаление сустава.