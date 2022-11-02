Болезнь Легга-Кальве-Пертеса представляет собой разрушение тазобедренного сустава у детей.

Это заболевание вызвано плохим кровоснабжением верхней зоны роста бедренной кости в области тазобедренного сустава.

Типичные симптомы включают боль в бедре и затруднения при ходьбе.

Диагноз ставится на основании результатов рентгенологического исследования и, в некоторых случаях, магнитно-резонансной томографии.

Лечение включает иммобилизацию бедра и постельный режим.

(См. также Общие сведения о заболеваниях костной системы у детей).

Болезнь Легга-Кальве-Пертеса — это остеохондроз, который является группой заболеваний зоны роста костей, возникающих во время стремительного роста ребенка. Врачи не уверены, что является причиной остеохондроза, но эти заболевания, похоже, передаются по наследству. Болезнь Осгуда-Шляттера, болезнь Келера и болезнь Шейерманна представляют собой другие заболевания группы остеохондроза.

Болезнь Легга-Кальве-Пертеса чаще всего развивается у мальчиков в возрасте от 5 до 10 лет. Обычно болезнь поражает только одну ногу. Приблизительно у 10 % детей есть родственники с этим заболеванием.

Болезнь Легга-Кальве-Пертеса вызвана плохим кровоснабжением верхней зоны роста бедренной кости (бедра) в области тазобедренного сустава. Плохое кровоснабжение вызывает омертвение и коллапс верхней части бедренной кости (аваскулярный некроз или остеонекроз). Причины плохого кровоснабжения при болезни Легга-Кальве-Пертеса неизвестны. Другие проблемы также могут нарушать кровоснабжение зон роста. К таким проблемам относятся серповидноклеточная анемия и прием кортикостероидных лекарственных препаратов. Тем не менее, поражение тазобедренного сустава в результате этих и других известных причин не считается болезнью Легга-Кальве-Пертеса.

Бедренная кость: Часть тазобедренного сустава

Симптомы болезни Легга-Кальве-Пертеса Болезнь Легга-Кальве-Пертеса может вызывать серьезные повреждения тазобедренного сустава до появления значимых симптомов. Однако серьезные повреждения могут привести к развитию хронического артрита тазобедренного сустава. Первым симптомом болезни Легга-Кальве-Пертеса является частая боль в тазобедренном суставе и проблемы при ходьбе. Боль начинается постепенно и медленно прогрессирует. Боль обычно ухудшается при движении бедра и ходьбе. Некоторые дети жалуются только на боль в коленях. Иногда у ребенка может развиться хромота, прежде чем возникнут сильные боли. В итоге движение суставов становится ограниченным, а мышцы бедра могут атрофироваться от недостатка движения.

Диагностика болезни Легга-Кальве-Пертеса Обычно рентгенологическое обследование

Иногда магнитно-резонансная томография (МРТ) Диагноз болезни Легга-Кальве-Пертеса подтверждается результатами рентгенологического исследования. При отсутствии отклонений от нормы на рентгенограмме или при необходимости получения более подробной информации о тяжести заболевания проводится МРТ. Более поздние рентгеновские снимки могут показать изменения вокруг зоны роста, например, трещины или разрушения кости. Врачи выполняют рентгенологическое исследование скелета ребенка, если заболевание имеется и у других членов семьи или затрагивает обе ноги ребенка. Чтобы исключить наследственные нарушения скелета, проводят рентгенографию. Чтобы исключить другие заболевания, проводятся анализы крови. Врачи пытаются определить, являются ли симптомы следствием травмы.

Прогноз при болезни Легга-Кальве-Пертеса Лучшие результаты можно получить при лечении маленьких детей и детей с небольшими повреждениями на момент постановки диагноза.