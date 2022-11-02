Болезнь Келера — это отмирание (некроз) предплюсневой ладьевидной кости (кость в своде стопы) в связи с прекращением кровоснабжения.

(См. также Общие сведения о заболеваниях костной системы у детей).

Болезнь Келера — это остеохондроз, который является группой заболеваний зоны роста костей, возникающих во время стремительного роста ребенка. Врачи не уверены, что является причиной остеохондроза, но эти заболевания, похоже, передаются по наследству. Болезнь Осгуда-Шляттера, болезнь Легга-Кальве-Пертеса и болезнь Шейерманна представляют собой другие заболевания группы остеохондроза.

Причиной болезни Келера является плохое кровоснабжение предплюсневой ладьевидной кости. Плохое кровоснабжение вызывает омертвение и коллапс предплюсневой ладьевидной кости. Причина плохого кровоснабжения неизвестна.

Болезнь Келера обычно встречается у детей в возрасте от 3 до 5 лет (чаще у мальчиков) и, как правило, поражает только одну ногу. Нога опухает и болит, а изгиб стопы становится болезненным. Весовая нагрузка и ходьба увеличивают дискомфорт, нарушается походка.

Кости стопы

Диагностика болезни Келера Рентгенологическое исследование Рентгенологическое исследование показывает, что изначально плоская и твердая ладьевидная кость распадается на фрагменты, а затем заживает и затвердевает обратно в кость. При помощи рентгенологического исследования сравнивают пораженную сторону со здоровой и таким образом оценивают стадию болезни.