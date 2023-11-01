Пупочная грыжа у детей

Грыжа — это небольшое отверстие в брюшной стенке. Пупочная грыжа возникает в области пупка или рядом с ним.

Органы брюшной полости выпячиваются через отверстие в брюшной стенке возле пупка.

Диагноз ставится на основании анамнеза и результатов физикального обследования.

Пупочные грыжи обычно закрываются сами по себе.

(Информация о взрослых представлена в статье Грыжи брюшной стенки).

При пупочной грыже тонкая кишка может выпячиваться через отверстие, когда ребенок кашляет или напрягается во время опорожнения кишечника. У многих младенцев возникает небольшая пупочная грыжа, потому что отверстие, через которое проходили кровеносные сосуды пуповины, полностью не закрылось.

Чаще всего пупочные грыжи присутствуют при рождении. Однако они могут возникать у взрослых, которые страдают ожирением или у беременных, либо у людей, страдающих скоплением жидкости в брюшной полости (асцитом). Она также может возникать у людей, рожденных с дефектами в середине брюшной стенки, или после хирургического вмешательства на органах брюшной полости.

Пупочная грыжа Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Симптомы пупочной грыжи Симптомы у детей обычно отсутствуют. Изредка кишечник застревает в отверстии (ущемляется). При ущемлении иногда прекращается кровоснабжение кишечника (странгуляция), что опасно.

Диагностика пупочной грыжи Обследование врачом Врачи ставят диагноз пупочной грыжи на основании физикального обследования ребенка.