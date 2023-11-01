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Пупочная грыжа у детей

Авторы:Jaime Belkind-Gerson, MD, MSc, University of Colorado
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Основная информация

Грыжа — это небольшое отверстие в брюшной стенке. Пупочная грыжа возникает в области пупка или рядом с ним.

  • Органы брюшной полости выпячиваются через отверстие в брюшной стенке возле пупка.

  • Диагноз ставится на основании анамнеза и результатов физикального обследования.

  • Пупочные грыжи обычно закрываются сами по себе.

(Информация о взрослых представлена в статье Грыжи брюшной стенки).

При пупочной грыже тонкая кишка может выпячиваться через отверстие, когда ребенок кашляет или напрягается во время опорожнения кишечника. У многих младенцев возникает небольшая пупочная грыжа, потому что отверстие, через которое проходили кровеносные сосуды пуповины, полностью не закрылось.

Чаще всего пупочные грыжи присутствуют при рождении. Однако они могут возникать у взрослых, которые страдают ожирением или у беременных, либо у людей, страдающих скоплением жидкости в брюшной полости (асцитом). Она также может возникать у людей, рожденных с дефектами в середине брюшной стенки, или после хирургического вмешательства на органах брюшной полости.

Симптомы пупочной грыжи

Симптомы у детей обычно отсутствуют.

Изредка кишечник застревает в отверстии (ущемляется). При ущемлении иногда прекращается кровоснабжение кишечника (странгуляция), что опасно.

Диагностика пупочной грыжи

  • Обследование врачом

Врачи ставят диагноз пупочной грыжи на основании физикального обследования ребенка.

Лечение пупочной грыжи

  • Обычно лечение не нужно;

  • при очень больших грыжах — хирургическое восстановление.

Поскольку странгуляция встречается очень редко, пупочные грыжи обычно не требуют лечения и врачи просто ожидают, пока они не пройдут сами по себе. Эти грыжи обычно закрываются к 5-летнему возрасту.

Если очень большая пупочная грыжа не закрывается к 2-летнему возрасту, врач может порекомендовать хирургическое вмешательство.

Народные средства, например, приклеивание на грыжу монеты или другого предмета, не действуют и могут вызвать раздражение кожи.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.