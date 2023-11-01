Пупочная грыжа у детей

Грыжа — это небольшое отверстие в брюшной стенке. Пупочная грыжа возникает в области пупка или рядом с ним.
Органы брюшной полости выпячиваются через отверстие в брюшной стенке возле пупка.
Диагноз ставится на основании анамнеза и результатов физикального обследования.
Пупочные грыжи обычно закрываются сами по себе.
(Информация о взрослых представлена в статье Грыжи брюшной стенки).
При пупочной грыже тонкая кишка может выпячиваться через отверстие, когда ребенок кашляет или напрягается во время опорожнения кишечника. У многих младенцев возникает небольшая пупочная грыжа, потому что отверстие, через которое проходили кровеносные сосуды пуповины, полностью не закрылось.
Чаще всего пупочные грыжи присутствуют при рождении. Однако они могут возникать у взрослых, которые страдают ожирением или у беременных, либо у людей, страдающих скоплением жидкости в брюшной полости (асцитом). Она также может возникать у людей, рожденных с дефектами в середине брюшной стенки, или после хирургического вмешательства на органах брюшной полости.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Симптомы пупочной грыжи
Симптомы у детей обычно отсутствуют.
Изредка кишечник застревает в отверстии (ущемляется). При ущемлении иногда прекращается кровоснабжение кишечника (странгуляция), что опасно.
Диагностика пупочной грыжи
Обследование врачом
Врачи ставят диагноз пупочной грыжи на основании физикального обследования ребенка.
Лечение пупочной грыжи
Обычно лечение не нужно;
при очень больших грыжах — хирургическое восстановление.
Поскольку странгуляция встречается очень редко, пупочные грыжи обычно не требуют лечения и врачи просто ожидают, пока они не пройдут сами по себе. Эти грыжи обычно закрываются к 5-летнему возрасту.
Если очень большая пупочная грыжа не закрывается к 2-летнему возрасту, врач может порекомендовать хирургическое вмешательство.
Народные средства, например, приклеивание на грыжу монеты или другого предмета, не действуют и могут вызвать раздражение кожи.