Паховая грыжа у детей

Грыжа — выпячивание части кишечника через аномальное отверстие в брюшной стенке. Паховая грыжа возникает в паху (паховой области).
Часть кишечника выпирает через отверстие в паху.
Обычно у детей возникает безболезненная выпуклость в паху или мошонке.
Диагноз основывается на результатах обследования и визуализирующих исследований.
Обычно грыжу восстанавливают хирургическим путем.
(Информация о взрослых представлена в статье Паховая грыжа).
Грыжа в паху называется паховой грыжей (см. рисунок Что такое паховая грыжа?). Паховые грыжи чаще встречаются у мальчиков, особенно недоношенных. Чаще всего поражается правая сторона, а в 10 % случаев грыжи возникают с обеих сторон паха.
Паховая грыжа распространяется в пах и может распространиться в мошонку. При паховой грыже отверстие в брюшной стенке может присутствовать с рождения или развиться позднее.
Что такое паховая грыжа?
При паховой грыже петля кишечника или другой орган брюшной полости выпирает через отверстие в брюшной стенке в паховый канал. Паховый канал содержит семенной канатик, состоящий из семявыносящего протока, кровеносных сосудов, нервов и других структур. До рождения яички, которые сформировались в брюшной полости, проходят через паховый канал, опускаясь в мошонку.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Симптомы паховой грыжи
Паховые грыжи обычно вызывают появление безболезненной выпуклости в паху или мошонке.
Осложнения паховой грыжи
Иногда часть кишечника застревает в мошонке (ущемление), при этом выпуклость может становиться плотной, болезненной, припухшей, с покрасневшей кожей.
Если кишечник застревает, может нарушаться его кровоснабжение (странгуляция). Ущемленная грыжа вызывает устойчивую, постепенно усиливающуюся боль, обычно с тошнотой и рвотой. Выпячивание болезненное, кожа может покраснеть. Защемленный кишечник может отмереть (развивается гангрена) в течение нескольких часов, поэтому это состояние является неотложным.
Диагностика паховой грыжи
Обследование врачом
Иногда визуализирующие исследования
Врачи основывают диагноз на результатах осмотра.
Иногда, чтобы поставить диагноз, врач проводит ультразвуковое исследование.
Лечение паховой грыжи
Устранение дефектов хирургическим способом
При ущемлении грыжи немедленно проводят хирургическое вмешательство.
Если грыжа не вызывает симптомов, врачи обычно рекомендуют хирургическое вмешательство ввиду вероятности ущемления паховой грыжи. Перед хирургическим вмешательством врачи могут попытаться вправить кишку назад в брюшную полость (ручное вправление).