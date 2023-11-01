Паховая грыжа у детей

Грыжа — выпячивание части кишечника через аномальное отверстие в брюшной стенке. Паховая грыжа возникает в паху (паховой области).

Часть кишечника выпирает через отверстие в паху.

Обычно у детей возникает безболезненная выпуклость в паху или мошонке.

Диагноз основывается на результатах обследования и визуализирующих исследований.

Обычно грыжу восстанавливают хирургическим путем.

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Грыжа в паху называется паховой грыжей (см. рисунок Что такое паховая грыжа?). Паховые грыжи чаще встречаются у мальчиков, особенно недоношенных. Чаще всего поражается правая сторона, а в 10 % случаев грыжи возникают с обеих сторон паха.

Паховая грыжа распространяется в пах и может распространиться в мошонку. При паховой грыже отверстие в брюшной стенке может присутствовать с рождения или развиться позднее.

Что такое паховая грыжа?

Паховая грыжа у ребенка Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Симптомы паховой грыжи Паховые грыжи обычно вызывают появление безболезненной выпуклости в паху или мошонке. Осложнения паховой грыжи Иногда часть кишечника застревает в мошонке (ущемление), при этом выпуклость может становиться плотной, болезненной, припухшей, с покрасневшей кожей. Если кишечник застревает, может нарушаться его кровоснабжение (странгуляция). Ущемленная грыжа вызывает устойчивую, постепенно усиливающуюся боль, обычно с тошнотой и рвотой. Выпячивание болезненное, кожа может покраснеть. Защемленный кишечник может отмереть (развивается гангрена) в течение нескольких часов, поэтому это состояние является неотложным.

Диагностика паховой грыжи Обследование врачом

Иногда визуализирующие исследования Врачи основывают диагноз на результатах осмотра. Иногда, чтобы поставить диагноз, врач проводит ультразвуковое исследование.