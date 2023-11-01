Кишечная инвагинация — заболевание, при котором один сегмент кишечника проскальзывает в другой сегмент по принципу телескопа. Пораженные участки препятствуют работе кишечника и блокируют кровоток.

Причины инвагинации обычно неизвестны.

Симптомы включают эпизоды боли в области живота и рвоту, которые возникают внезапно и несколько раз в час периодически появляются и проходят. Позже возможно появление крови в стуле.

Воздушная клизма может подтвердить диагноз, а также способствовать лечению этого заболевания.

Иногда необходимо хирургическое вмешательство.

Инвагинация кишечника является наиболее распространенной причиной непроходимости кишечника среди детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Мальчики болеют несколько чаще девочек, особенно после 4-летнего возраста. В большинстве случаев причина заболевания неизвестна.

Примерно у 25 % детей с инвагинацией, обычно очень маленьких детей и детей старшего возраста, проскальзывание (телескопическое складывание) одной части кишечника в просвет другой провоцируется чем-то в кишечнике, например, полипом, дивертикулом Меккеля, раковой (злокачественной) опухолью (например, лимфомой) или иммуноглобулин А-связанным васкулитом. Дети с муковисцидозом также подвержены риску развития инвагинации.

Иногда скользящие (телескопически сложенные) сегменты раздвигаются сами по себе без лечения. Если этого не происходит, телескопически сложенные сегменты блокируют кишечник, а затем перекрывают поток крови (ишемия) в поврежденную область. Если кровоснабжение прекращается более чем на несколько часов, пораженная часть кишечника может отмереть (развивается гангрена). Если сегмент кишечника отмирает, могут появиться небольшие отверстия (перфорации), которые позволяют бактериям проникнуть в брюшную полость, что приводит к развитию серьезной инфекции в брюшной полости (перитониту).

Симптомы инвагинации Инвагинация кишечника обычно вызывает внезапные приступы боли в области живота и рвоту у ребенка, который в остальном здоров. Приступы обычно длятся от 15 до 20 минут. Сначала между приступами ребенок чувствует себя относительно хорошо. Затем по мере развития ишемии боль становится непрерывной, ребенок становится раздражительным и/или вялым, у некоторых детей наблюдается стул, похожий на смородиновое желе (темно-красный кал, содержащий кровь и слизь), или повышается температура. Дети, у которых происходит перфорация, выглядят больными и испытывают боль при прикосновении к животу. Иногда врачи могут нащупать колбасообразную массу в брюшной полости, где находится инвагинация. В редких случаях у детей с инвагинацией боль отсутствует. Вместо этого у детей отмечается летаргия, как будто они находятся под действием интоксикации. Что такое кишечная инвагинация?

Диагностика инвагинации Визуализирующие исследования, обычно ультразвуковое исследование. Врачи могут заподозрить инвагинацию на основании симптомов и результатов физикального обследования. Диагноз подтверждают с помощью ультразвукового исследования. Реже, в поиске причины болевого синдрома у ребенка, проводят компьютерную томографию (КТ), которая может указать на диагноз инвагинации. Если визуализирующее исследование, проведенное по какой-либо другой причине, показывает инвагинацию, но у ребенка нет симптомов, лечение может быть отложено или в некоторых случаях не требуется. Тем не менее, врач порекомендует родителям обращать внимание на такие симптомы, как боль, рвота и раздражительность.