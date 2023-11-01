Кишечная инвагинация — заболевание, при котором один сегмент кишечника проскальзывает в другой сегмент по принципу телескопа. Пораженные участки препятствуют работе кишечника и блокируют кровоток.
Причины инвагинации обычно неизвестны.
Симптомы включают эпизоды боли в области живота и рвоту, которые возникают внезапно и несколько раз в час периодически появляются и проходят. Позже возможно появление крови в стуле.
Воздушная клизма может подтвердить диагноз, а также способствовать лечению этого заболевания.
Иногда необходимо хирургическое вмешательство.
Инвагинация кишечника является наиболее распространенной причиной непроходимости кишечника среди детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Мальчики болеют несколько чаще девочек, особенно после 4-летнего возраста. В большинстве случаев причина заболевания неизвестна.
Примерно у 25 % детей с инвагинацией, обычно очень маленьких детей и детей старшего возраста, проскальзывание (телескопическое складывание) одной части кишечника в просвет другой провоцируется чем-то в кишечнике, например, полипом, дивертикулом Меккеля, раковой (злокачественной) опухолью (например, лимфомой) или иммуноглобулин А-связанным васкулитом. Дети с муковисцидозом также подвержены риску развития инвагинации.
Иногда скользящие (телескопически сложенные) сегменты раздвигаются сами по себе без лечения. Если этого не происходит, телескопически сложенные сегменты блокируют кишечник, а затем перекрывают поток крови (ишемия) в поврежденную область. Если кровоснабжение прекращается более чем на несколько часов, пораженная часть кишечника может отмереть (развивается гангрена). Если сегмент кишечника отмирает, могут появиться небольшие отверстия (перфорации), которые позволяют бактериям проникнуть в брюшную полость, что приводит к развитию серьезной инфекции в брюшной полости (перитониту).
Симптомы инвагинации
Инвагинация кишечника обычно вызывает внезапные приступы боли в области живота и рвоту у ребенка, который в остальном здоров. Приступы обычно длятся от 15 до 20 минут. Сначала между приступами ребенок чувствует себя относительно хорошо.
Затем по мере развития ишемии боль становится непрерывной, ребенок становится раздражительным и/или вялым, у некоторых детей наблюдается стул, похожий на смородиновое желе (темно-красный кал, содержащий кровь и слизь), или повышается температура. Дети, у которых происходит перфорация, выглядят больными и испытывают боль при прикосновении к животу. Иногда врачи могут нащупать колбасообразную массу в брюшной полости, где находится инвагинация.
В редких случаях у детей с инвагинацией боль отсутствует. Вместо этого у детей отмечается летаргия, как будто они находятся под действием интоксикации.
Что такое кишечная инвагинация?
Один сегмент кишечника проскальзывает в другой сегмент наподобие складывающего телескопа. В результате кишечник блокируется.
Диагностика инвагинации
Визуализирующие исследования, обычно ультразвуковое исследование.
Врачи могут заподозрить инвагинацию на основании симптомов и результатов физикального обследования.
Диагноз подтверждают с помощью ультразвукового исследования.
Реже, в поиске причины болевого синдрома у ребенка, проводят компьютерную томографию (КТ), которая может указать на диагноз инвагинации.
Если визуализирующее исследование, проведенное по какой-либо другой причине, показывает инвагинацию, но у ребенка нет симптомов, лечение может быть отложено или в некоторых случаях не требуется. Тем не менее, врач порекомендует родителям обращать внимание на такие симптомы, как боль, рвота и раздражительность.
Лечение инвагинации
Воздушная клизма
Хирургическое вмешательство
Если ультразвуковое исследование подтверждает диагноз инвагинации, делается воздушная клизма.
Воздушная клизма
Врач вводит воздух в прямую кишку ребенка через небольшую трубочку, а затем проводит рентгенологическое исследование. Давление воздуха обычно выталкивает впавшую часть кишечника обратно на свое место. Рентген подтверждает, успешно ли прошла процедура. Если лечение воздушной клизмой прошло успешно, ребенок может быть выписан домой на следующий день. У небольшого количества детей инвагинация может повториться.
Хирургическое вмешательство
При инвагинации требуется проведение хирургического вмешательства, если
у ребенка присутствуют симптомы перфорации кишечника;
воздушная клизма не устраняет инвагинацию;
нарушение возникает повторно.
Если нарушение повторяется, хирургическое вмешательство проводится не только для коррекции проблемы, но и для обнаружения полипа, опухоли или другой аномалии, которая может объяснить причину повторного возникновения инвагинации.