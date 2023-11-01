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Дивертикул Меккеля

(Дивертикул Меккеля)

Авторы:Jaime Belkind-Gerson, MD, MSc, University of Colorado
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Основная информация

Дивертикул Меккеля — это мешковидное выпячивание тонкой кишки, которое присутствует у некоторых детей с рождения.

  • У большинства детей не имеется никаких симптомов, но иногда возникает безболезненное ректальное кровотечение или воспаление дивертикула.

  • Врачи ставят диагноз на основании симптомов, по результатам меккелева сканирования и, иногда, других визуализирующих обследований.

  • Кровоточащий или вызывающий симптомы дивертикул необходимо удалить хирургическим путем.

С дивертикулом Меккеля рождается около 2 % детей.

Дивертикул Меккеля

Осложнения дивертикула Меккеля

Человек может прожить всю жизнь и даже не знать, что у него есть дивертикул Меккеля, но иногда эта аномалия вызывает осложнения. Хотя дивертикулы встречаются с одинаковой частотой среди мальчиков и девочек, вероятность возникновения осложнений у мальчиков в 2–3 раза выше.

К осложнениям дивертикула Меккеля относятся:

Более чем в половине случаев дивертикул содержит ткани, например, желудка и/или поджелудочной железы. При наличии тканей желудка дивертикул может выделять кислоту подобно тому, как это делает желудок. Эта кислота может вызвать язвы и кровотечение в расположенном рядом кишечнике. Кровотечение чаще встречается у детей в возрасте младше 5 лет.

Закупорка может возникать в любом возрасте, но чаще встречается у детей старшего возраста и взрослых. У детей закупорка, скорее всего, вызывается инвагинацией дивертикула.

Дивертикул Меккеля также может воспаляться (дивертикулит). Острый дивертикулит Меккеля может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего он возникает у детей старшего возраста.

Перфорация (отверстие) в дивертикуле вызывает перитонит, который представляет собой очень серьезное и болезненное воспаление брюшной полости.

Опухоли, в том числе карциноидные опухоли, встречаются редко и возникают в основном у взрослых.

Симптомы дивертикула Меккеля

У большинства детей с дивертикулом Меккеля симптомы отсутствуют, при этом многие взрослые узнают, что у них есть дивертикул, только после того, как его находит хирург во время хирургического вмешательства, которое проводится по другой причине.

Наиболее распространенным симптомом у детей младше 5 лет является безболезненное ректальное кровотечение, источником которого являются язвы в тонком кишечнике, образовавшиеся в результате воздействия кислоты, выделяемой дивертикулом. Из-за кровотечения стул может стать ярко-красным, кирпичного цвета или цвета смородинового желе, потому что состоит из смеси крови и слизи. Иногда стул выглядит черным вследствие распада крови. Лишь в редких случаях кровотечение является настолько тяжелым, что ребенок нуждается в срочной операции.

Независимо от возраста, обструкция вызывает спастическую боль в животе, тошноту и рвоту. Дивертикулит, вызванный дивертикулом Меккеля, является причиной сильной боли в животе, болезненной чувствительности живота, а иногда и рвоты, и может быть легко спутан с аппендицитом.

Диагностика дивертикула Меккеля

  • При кровотечении — меккелево сканирование, видеокапсульная эндоскопия и энтероскопия.

  • При боли — компьютерная томография (КТ).

Зачастую врачам трудно диагностировать дивертикул Меккеля.

Если врачи считают, что кровотечение из прямой кишки вызвано дивертикулом Меккеля, они проводят визуализирующее обследование под названием «меккелево сканирование». В ходе этого исследования в вену (внутривенно) вводится небольшое количество безвредного радиоактивного вещества. Вещество поглощается клетками дивертикула, который впоследствии можно увидеть с помощью чувствительной к радиации камеры. Видеокапсульная эндоскопия (при которой ребенок проглатывает маленькую видеокамеру, которая способна обнаружить источники кровотечения в тонком кишечнике) и энтероскопия (при которой в тонкий кишечник осторожно продвигают тонкий зонд с оптической системой) представляют собой другие исследования, которые помогают врачам установить, что источником кровотечения является дивертикул.

Детям, у которых болит живот, часто проводят компьютерную томографию, которая может помочь врачам диагностировать дивертикул и другие причины боли. Врачи могут также провести рентгенологическое исследование органов брюшной полости.

Лечение дивертикула Меккеля

  • Хирургическое вмешательство

При отсутствии симптомов лечение дивертикула не требуется.

Кровоточащий или вызывающий закупорку либо постоянные симптомы дивертикул необходимо удалить хирургическим путем. Дивертикулит Меккеля также обычно требует хирургического вмешательства.

При обнаружении у ребенка дивертикула Меккеля во время операции, выполняемой по другим причинам, его могут удалить для профилактики будущих осложнений.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.