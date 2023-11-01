Дивертикул Меккеля — это мешковидное выпячивание тонкой кишки, которое присутствует у некоторых детей с рождения.
У большинства детей не имеется никаких симптомов, но иногда возникает безболезненное ректальное кровотечение или воспаление дивертикула.
Врачи ставят диагноз на основании симптомов, по результатам меккелева сканирования и, иногда, других визуализирующих обследований.
Кровоточащий или вызывающий симптомы дивертикул необходимо удалить хирургическим путем.
С дивертикулом Меккеля рождается около 2 % детей.
Дивертикул Меккеля
Осложнения дивертикула Меккеля
Человек может прожить всю жизнь и даже не знать, что у него есть дивертикул Меккеля, но иногда эта аномалия вызывает осложнения. Хотя дивертикулы встречаются с одинаковой частотой среди мальчиков и девочек, вероятность возникновения осложнений у мальчиков в 2–3 раза выше.
К осложнениям дивертикула Меккеля относятся:
закупорка (блокада);
Опухоли
Более чем в половине случаев дивертикул содержит ткани, например, желудка и/или поджелудочной железы. При наличии тканей желудка дивертикул может выделять кислоту подобно тому, как это делает желудок. Эта кислота может вызвать язвы и кровотечение в расположенном рядом кишечнике. Кровотечение чаще встречается у детей в возрасте младше 5 лет.
Закупорка может возникать в любом возрасте, но чаще встречается у детей старшего возраста и взрослых. У детей закупорка, скорее всего, вызывается инвагинацией дивертикула.
Дивертикул Меккеля также может воспаляться (дивертикулит). Острый дивертикулит Меккеля может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего он возникает у детей старшего возраста.
Перфорация (отверстие) в дивертикуле вызывает перитонит, который представляет собой очень серьезное и болезненное воспаление брюшной полости.
Опухоли, в том числе карциноидные опухоли, встречаются редко и возникают в основном у взрослых.
Симптомы дивертикула Меккеля
У большинства детей с дивертикулом Меккеля симптомы отсутствуют, при этом многие взрослые узнают, что у них есть дивертикул, только после того, как его находит хирург во время хирургического вмешательства, которое проводится по другой причине.
Наиболее распространенным симптомом у детей младше 5 лет является безболезненное ректальное кровотечение, источником которого являются язвы в тонком кишечнике, образовавшиеся в результате воздействия кислоты, выделяемой дивертикулом. Из-за кровотечения стул может стать ярко-красным, кирпичного цвета или цвета смородинового желе, потому что состоит из смеси крови и слизи. Иногда стул выглядит черным вследствие распада крови. Лишь в редких случаях кровотечение является настолько тяжелым, что ребенок нуждается в срочной операции.
Независимо от возраста, обструкция вызывает спастическую боль в животе, тошноту и рвоту. Дивертикулит, вызванный дивертикулом Меккеля, является причиной сильной боли в животе, болезненной чувствительности живота, а иногда и рвоты, и может быть легко спутан с аппендицитом.
Диагностика дивертикула Меккеля
При кровотечении — меккелево сканирование, видеокапсульная эндоскопия и энтероскопия.
При боли — компьютерная томография (КТ).
Зачастую врачам трудно диагностировать дивертикул Меккеля.
Если врачи считают, что кровотечение из прямой кишки вызвано дивертикулом Меккеля, они проводят визуализирующее обследование под названием «меккелево сканирование». В ходе этого исследования в вену (внутривенно) вводится небольшое количество безвредного радиоактивного вещества. Вещество поглощается клетками дивертикула, который впоследствии можно увидеть с помощью чувствительной к радиации камеры. Видеокапсульная эндоскопия (при которой ребенок проглатывает маленькую видеокамеру, которая способна обнаружить источники кровотечения в тонком кишечнике) и энтероскопия (при которой в тонкий кишечник осторожно продвигают тонкий зонд с оптической системой) представляют собой другие исследования, которые помогают врачам установить, что источником кровотечения является дивертикул.
Детям, у которых болит живот, часто проводят компьютерную томографию, которая может помочь врачам диагностировать дивертикул и другие причины боли. Врачи могут также провести рентгенологическое исследование органов брюшной полости.
Лечение дивертикула Меккеля
Хирургическое вмешательство
При отсутствии симптомов лечение дивертикула не требуется.
Кровоточащий или вызывающий закупорку либо постоянные симптомы дивертикул необходимо удалить хирургическим путем. Дивертикулит Меккеля также обычно требует хирургического вмешательства.
При обнаружении у ребенка дивертикула Меккеля во время операции, выполняемой по другим причинам, его могут удалить для профилактики будущих осложнений.