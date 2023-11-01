Человек может прожить всю жизнь и даже не знать, что у него есть дивертикул Меккеля, но иногда эта аномалия вызывает осложнения. Хотя дивертикулы встречаются с одинаковой частотой среди мальчиков и девочек, вероятность возникновения осложнений у мальчиков в 2–3 раза выше.

К осложнениям дивертикула Меккеля относятся:

Кровотечение

закупорка (блокада);

Дивертикулит

Перфорация

Опухоли

Более чем в половине случаев дивертикул содержит ткани, например, желудка и/или поджелудочной железы. При наличии тканей желудка дивертикул может выделять кислоту подобно тому, как это делает желудок. Эта кислота может вызвать язвы и кровотечение в расположенном рядом кишечнике. Кровотечение чаще встречается у детей в возрасте младше 5 лет.

Закупорка может возникать в любом возрасте, но чаще встречается у детей старшего возраста и взрослых. У детей закупорка, скорее всего, вызывается инвагинацией дивертикула.

Дивертикул Меккеля также может воспаляться (дивертикулит). Острый дивертикулит Меккеля может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего он возникает у детей старшего возраста.

Перфорация (отверстие) в дивертикуле вызывает перитонит, который представляет собой очень серьезное и болезненное воспаление брюшной полости.

Опухоли, в том числе карциноидные опухоли, встречаются редко и возникают в основном у взрослых.