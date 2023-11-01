Гастроэзофагеальный рефлюкс у детей

Гастроэзофагеальный рефлюкс — это обратное движение пищи и желудочного сока из желудка в пищевод, а иногда и в рот.
Рефлюкс может быть вызван положением младенца во время кормления, перекармливанием, воздействием кофеина, никотина и сигаретного дыма, пищевой непереносимостью или аллергией, либо аномалией пищеварительного тракта.
Младенца может вырвать, он может чрезмерно срыгивать, испытывать проблемы с кормлением или дыханием либо становиться раздражительным.
Диагностировать это расстройство врачам помогают анализы, которые включают исследование с барием, проверку рН пищевода с помощью зонда, сканирование для изучения эвакуации содержимого желудка, эндоскопию и, в некоторых случаях — ультразвуковое исследование.
Для лечения можно использовать густую или гипоаллергенную молочную смесь для кормления, специальное положение, частую отрыжку, иногда лекарственные препараты, а в тяжелых случаях — хирургическое вмешательство.
(Информация о взрослых представлена в статье Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)).
Почти у всех младенцев наблюдаются эпизоды гастроэзофагеального рефлюкса, которые характеризуются выплевыванием жидкости или пищи обычно вскоре после еды, а иногда и при отрыгивании. Рефлюкс обычно ухудшается в первые несколько месяцев жизни младенца, максимальное ухудшение происходит в возрасте около 6-7 месяцев, после чего он постепенно уменьшается. Почти все дети с рефлюксом перерастают его примерно к 18 месяцам.
Гастроэзофагеальный рефлюкс переходит в гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), когда он:
Препятствует питанию и росту
Повреждает пищевод (эзофагит)
Приводит к затруднению дыхания (например, кашлю, свистящим хрипам или остановке дыхания)
Не прекращается в младенчестве и продолжается в детстве
Причины гастроэзофагеального рефлюкса
У здоровых детей существует множество причин возникновения рефлюкса. Круговая группа мышц на стыке пищевода и желудка (нижний пищеводный сфинктер) обычно предотвращает попадание содержимого желудка в пищевод (см. Общие сведения о пищеводе). У младенцев эта мышца может быть недостаточно развита или может расслабляться в неподходящее время, что позволяет содержимому желудка возвращаться в пищевод (рефлюкс). Кормление в горизонтальном положении или переход в положение лежа после кормления способствуют рефлюксу, потому что сила тяжести более не препятствует попаданию пищи из желудка в пищевод. Перекармливание и хронические болезни легких предрасполагают младенцев к рефлюксу, поскольку они увеличивают давление в желудке. Сигаретный дым (пассивное курение) и кофеин (в напитках или грудном молоке) расслабляют нижний пищеводный сфинктер, что может стимулировать рефлюкс. Кофеин и никотин (в грудном молоке) также стимулируют выработку желудочного сока, поэтому любой возникающий рефлюкс становится более кислым.
Свою роль в рефлюксе может играть пищевая аллергия, чаще всего аллергия на коровье молоко, или пищевая непереносимость, но они являются менее распространенными причинами.
Еще одной менее распространенной причиной рефлюкса является медленное опорожнение желудка (гастропарез). При гастропарезе пища остается в желудке в течение более длительного периода времени, что приводит к повышению давления в желудке. Высокое давление в желудке приводит к рефлюксу.
Наследственные нарушения обмена веществ, например, галактоземия и наследственная непереносимость фруктозы, и такие анатомические аномалии, как сужение пищевода, частичное блокирование желудка (пилоростеноз) или аномальное положение кишечника (мальротация), на ранней стадии могут вызывать симптомы, схожие с рефлюксом, поскольку становятся причиной повторных эпизодов рвоты. Однако эти синдромы являются более серьезными и могут перейти в рвоту и вызвать другие симптомы обструкции, такие как боль в животе, вялость и обезвоживание.
Симптомы гастроэзофагеального рефлюкса
Наиболее очевидные симптомы гастроэзофагеального рефлюкса у младенцев:
рвота;
чрезмерное срыгивание (отрыгивание).
Наиболее распространенные симптомы у детей младшего возраста:
Боль в груди
боль в животе;
иногда изжога (жгучая боль за грудиной).
У подростков наиболее распространенный симптом такой же, что и у взрослых:
Изжога
Осложнения рефлюкса
У некоторых младенцев рефлюкс вызывает осложнения и переходит в ГЭРБ. К подобного рода осложнениям относятся:
раздражительность вследствие дискомфорта в животе;
проблемы с кормлением, которые приводят к замедлению роста;
«приступы» выкручивания и неестественных поз, которые можно спутать с судорогами.
В редких случаях небольшое количество желудочного сока может попасть в трахею (аспирация). Кислота в трахее и дыхательных путях может вызвать кашель, свистящие хрипы, остановку дыхания (апноэ) или пневмонию. Многие дети, страдающие астмой, также испытывают рефлюкс. В результате ГЭРБ также могут возникать боль в ушах, охриплость голоса, икота и синусит. Если пищевод сильно раздражен (эзофагит), может возникнуть небольшое кровотечение, которое может привести к железодефицитной анемии. В других случаях эзофагит может вызвать рубцевание тканей, приводящее к сужению пищевода (стриктура).
Диагностика гастроэзофагеального рефлюкса
Исследование с барием.
Проверка рН пищевода или импедансометрия.
Сканирование для изучения эвакуации содержимого желудка.
Эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости.
Младенцам или детям старшего возраста со слабо выраженными симптомами (например, частое срыгивание у младенцев и изжога у детей старшего возраста) чаще всего для диагностики гастроэзофагеального рефлюкса обследование не требуется. Однако при более серьезных симптомах могут быть проведены различные обследования.
Наиболее распространенным обследованием является исследование с барием. Ребенок проглатывает жидкость, содержащую барий, которая позволяет увидеть весь пищеварительный тракт на рентгеновских снимках. Хотя такой анализ может помочь врачу диагностировать гастроэзофагеальный рефлюкс, важнее то, что он помогает врачу определить некоторые из возможных причин рефлюкса.
Пищеводный pH-зонд представляет собой тонкую гибкую трубку с датчиком на конце, измеряющим степень кислотности (рН). Врачи вводят трубку через нос ребенка в горло, а затем до конца пищевода. Трубку обычно оставляют на 24 часа. Как правило, у детей в пищеводе не наблюдается повышенная кислотность, поэтому обнаружение датчиком кислоты является признаком рефлюкса. Иногда врачи используют этот анализ, чтобы выяснить, не испытывают ли рефлюкс дети с такими симптомами, как кашель или затрудненное дыхание.
Импедансометрия очень напоминает процедуру измерения рН пищевода, но с ее помощью можно выявить как кислотный, так и некислотный рефлюкс. Это исследование используется у детей, которые принимают лекарственные препараты, нейтрализующие желудочную кислоту, чтобы увидеть, сохраняется ли у них рефлюкс, связан ли рефлюкс с другими симптомами, и подтвердить, что с помощью лекарственных препаратов рефлюкс уменьшается.
Сканирование для изучения эвакуации содержимого желудка проводится для определения скорости опорожнения желудка. При сканировании для оценки эвакуации содержимого желудка (молочное сканирование) ребенок выпивает напиток (например, молоко, грудное молоко или молочную смесь), который содержит небольшое количество умеренно радиоактивного материала. Этот материал для ребенка безвреден. Специальная камера или очень чувствительный к радиации сканер могут обнаружить, где в организме ребенка находится посторонняя субстанция. При помощи камеры можно проанализировать, как быстро субстанция покидает желудок, и испытывает ли ребенок рефлюкс и/или аспирацию.
При верхней эндоскопии ребенку дают легкий наркоз, и в пищевод и желудок через рот вводится небольшая гибкая трубка с камерой на конце (эндоскоп). Врачи могут выполнить верхнюю эндоскопию, если необходимо выяснить, стал ли рефлюкс причиной повреждения пищевода (эзофагит), язвы или раздражения желудка, или требуется провести биопсию. С помощью эндоскопии также можно определить, вызваны ли симптомы рефлюкса другим заболеванием, например, аллергией, инфекцией или целиакией. Похожим методом исследования является бронхоскопия, при которой врачи используют эндоскоп для обследования гортани и дыхательных путей. Бронхоскопия может помочь врачам определить, является ли рефлюкс причиной легочных или дыхательных проблем.
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости может выполняться младенцам, у которых сильная (фонтаном) рвота, особенно тем, у кого присутствуют потеря веса и осложнения обезвоживания. Ультразвуковое исследование может помочь врачам определить, в норме ли мышечный клапан между желудком и тонкой кишкой (называемый привратником) или у ребенка может быть стеноз привратника.
Лечение гастроэзофагеального рефлюкса
При срыгивании у младенцев родители могут использовать более густую смесь, придавать ребенку специальное положение и стимулировать более частую отрыжку.
Для младенцев, находящихся на грудном вскармливании, изменение диеты матери.
Для грудных детей, находящихся на искусственном вскармливании, проба с гипоаллергенной смесью.
Другие мероприятия по уменьшению рефлюкса.
Иногда лекарственные препараты
В редких случаях — хирургическое вмешательство
Лечение рефлюкса зависит от возраста и симптомов ребенка.
Что касается младенцев, у которых отмечается лишь незначительное срыгивание во время отрыжки, врачи заверяют родителей, что ничего более серьезного не происходит. Они могут рекомендовать отсутствие лечения или могут предложить использовать более густую смесь для кормления, правильное положение при кормлении и стимулирование более частой отрыжки. Густоту питательной смеси можно повысить, добавив от 1 до 3 чайных ложек рисовых хлопьев на 30 мл смеси. Возможно, понадобится сделать поперечный разрез в соске, чтобы смесь могла протекать. Младенцам с симптомами рефлюкса следует принимать пищу в вертикальном или полувертикальном положении, и затем оставаться в вертикальном положении (не сидя) в течение 20–30 минут после еды (положение сидя, как сидят младенцы, повышает давление в желудке и не способно помочь). Кроме того, стимуляция отрыжки у младенца после того, как он съедает каждые 30–60 миллилитров, может способствовать снижению давления в желудке, удаляя воздух, проглоченный ребенком.
Аллергия на коровье молоко может возникать даже у младенцев, находящихся на грудном вскармливании, и может привести к ГЭРБ. Матери могут попробовать не пить коровье молоко в течение нескольких недель и посмотреть, приводит ли это к улучшению состояния ребенка.
Младенцы, находящиеся на грудном вскармливании, могут получить пользу от 2–4-недельной пробы с гипоаллергенной смесью, поскольку у них может быть непереносимость пищи или аллергия. Гипоаллергенная смесь может быть полезна и младенцам, у которых нет пищевой аллергии, поскольку она помогает желудку опорожняться быстрее.
Из-за проблем с безопасностью врачи больше не рекомендуют поднимать головку колыбели или кроватки. Врачи рекомендуют укладывать ребенка спать на спине. Это положение снижает риск синдрома внезапной смерти новорожденного (SIDS).
Детям более старшего возраста не следует принимать пищу за 2–3 часа до сна, пить газированные и содержащие кофеин напитки, а также принимать некоторые лекарственные препараты (например, с антихолинергическим эффектом), употреблять определенные продукты (например, шоколад или жирную пищу) и переедать.
В любом случае дети не должны подвергаться воздействию кофеина и табачного дыма.
Лекарственные препараты для лечения рефлюкса
Если изменения в питании и положении не устраняют симптомы, врачи могут назначить лекарственные препараты. От рефлюкса помогают несколько типов лекарственных препаратов:
Препараты, нейтрализующие кислоту
Препараты, подавляющие выработку кислоты
Препараты, улучшающие перистальтику пищеварительного тракта (прокинетики)
Антацидные препараты — это препараты, нейтрализующие желудочную кислоту. Эти лекарственные препараты действуют быстро и облегчают такие симптомы, как изжога.
Детям с более тяжелым течением заболевания могут потребоваться лекарственные препараты, подавляющие выработку кислоты. Эти лекарственные препараты уменьшают симптомы и позволяют пищеводу зажить, уменьшая кислотность желудочного сока. Существует два типа лекарственных препаратов, подавляющих выработку кислоты: гистамин-2 (Н2)-блокаторы и ингибиторы протонной помпы (ИПП). H2-блокаторы не подавляют выработку кислоты в той мере, как это делают ИПП.
Лекарственные препараты-прокинетики (например, эритромицин или баклофен) могут способствовать повышению скорости эвакуации содержимого желудка. Улучшенная эвакуация содержимого желудка снижает давление в желудке, что уменьшает вероятность рефлюкса. Лекарственные препараты, подавляющие выработку кислоты, и лекарственные препараты-прокинетики могут помочь младенцам с гастропарезом.
Хирургическое вмешательство по поводу рефлюкса
В редких случаях рефлюкс не проходит после назначения лекарственных препаратов и настолько тяжел, что врачи рекомендуют хирургическое вмешательство. Наиболее распространенной хирургической процедурой является фундопликация. При фундопликации хирург оборачивает верхнюю часть желудка вокруг нижней части пищевода, чтобы сделать желудочно-пищеводное соединение более тугим и тем самым уменьшить рефлюкс.
Некоторые анатомические причины рефлюкса, рвоты или и того, и другого также могут быть скорректированы хирургическим путем.