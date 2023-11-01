Гастроэзофагеальный рефлюкс у детей

Исследование с барием.

Проверка рН пищевода или импедансометрия.

Сканирование для изучения эвакуации содержимого желудка.

Эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости.

Младенцам или детям старшего возраста со слабо выраженными симптомами (например, частое срыгивание у младенцев и изжога у детей старшего возраста) чаще всего для диагностики гастроэзофагеального рефлюкса обследование не требуется. Однако при более серьезных симптомах могут быть проведены различные обследования.

Наиболее распространенным обследованием является исследование с барием. Ребенок проглатывает жидкость, содержащую барий, которая позволяет увидеть весь пищеварительный тракт на рентгеновских снимках. Хотя такой анализ может помочь врачу диагностировать гастроэзофагеальный рефлюкс, важнее то, что он помогает врачу определить некоторые из возможных причин рефлюкса.

Пищеводный pH-зонд представляет собой тонкую гибкую трубку с датчиком на конце, измеряющим степень кислотности (рН). Врачи вводят трубку через нос ребенка в горло, а затем до конца пищевода. Трубку обычно оставляют на 24 часа. Как правило, у детей в пищеводе не наблюдается повышенная кислотность, поэтому обнаружение датчиком кислоты является признаком рефлюкса. Иногда врачи используют этот анализ, чтобы выяснить, не испытывают ли рефлюкс дети с такими симптомами, как кашель или затрудненное дыхание.

Импедансометрия очень напоминает процедуру измерения рН пищевода, но с ее помощью можно выявить как кислотный, так и некислотный рефлюкс. Это исследование используется у детей, которые принимают лекарственные препараты, нейтрализующие желудочную кислоту, чтобы увидеть, сохраняется ли у них рефлюкс, связан ли рефлюкс с другими симптомами, и подтвердить, что с помощью лекарственных препаратов рефлюкс уменьшается.

Сканирование для изучения эвакуации содержимого желудка проводится для определения скорости опорожнения желудка. При сканировании для оценки эвакуации содержимого желудка (молочное сканирование) ребенок выпивает напиток (например, молоко, грудное молоко или молочную смесь), который содержит небольшое количество умеренно радиоактивного материала. Этот материал для ребенка безвреден. Специальная камера или очень чувствительный к радиации сканер могут обнаружить, где в организме ребенка находится посторонняя субстанция. При помощи камеры можно проанализировать, как быстро субстанция покидает желудок, и испытывает ли ребенок рефлюкс и/или аспирацию.

При верхней эндоскопии ребенку дают легкий наркоз, и в пищевод и желудок через рот вводится небольшая гибкая трубка с камерой на конце (эндоскоп). Врачи могут выполнить верхнюю эндоскопию, если необходимо выяснить, стал ли рефлюкс причиной повреждения пищевода (эзофагит), язвы или раздражения желудка, или требуется провести биопсию. С помощью эндоскопии также можно определить, вызваны ли симптомы рефлюкса другим заболеванием, например, аллергией, инфекцией или целиакией. Похожим методом исследования является бронхоскопия, при которой врачи используют эндоскоп для обследования гортани и дыхательных путей. Бронхоскопия может помочь врачам определить, является ли рефлюкс причиной легочных или дыхательных проблем.

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости может выполняться младенцам, у которых сильная (фонтаном) рвота, особенно тем, у кого присутствуют потеря веса и осложнения обезвоживания. Ультразвуковое исследование может помочь врачам определить, в норме ли мышечный клапан между желудком и тонкой кишкой (называемый привратником) или у ребенка может быть стеноз привратника.