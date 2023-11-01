Аппендицит у детей

Аппендицит — это воспаление и инфекция аппендикса (тонкой трубки ткани, которая соединена с кишечником).

Аппендицит возникает при закупорке аппендикса очень твердым фекальным веществом (каловым конкрементом) или при увеличении лимфатических узлов кишечника, которое может возникнуть из-за различных инфекций.

Боль обычно начинается вокруг пупка, а затем перемещается в правую нижнюю часть живота, но может ощущаться по всему животу.

У детей может отмечаться тошнота и рвота, они могут быть раздражительными или вялыми.

Диагностика сложна и требует проведения физикального обследования, анализов крови и, как правило, визуализирующего исследования (такого как ультразвуковое исследование, компьютерная томография или магнитно-резонансная томография) или лапароскопии.

Воспаленный аппендикс обычно удаляют хирургическим путем, а если инфицированный аппендикс разрывается, необходимо применение антибиотиков и более обширное хирургическое вмешательство.

(Информация о взрослых представлена в статье Аппендицит).

Расположение аппендикса Изображение

Аппендикс — это небольшая трубка ткани, которая является частью кишечника. Его длина примерно с палец, и он расположен там, где заканчивается тонкая кишка и начинается толстая кишка. Считается, что аппендикс не имеет никакой важной функции в организме.

Аппендицит (воспаление аппендикса) является неотложным состоянием, поскольку он может вызывать опасную для жизни инфекцию. Цель заключается в раннем выявлении и лечении аппендицита, прежде чем возникнет серьезная инфекция.

Эта проблема у детей в возрасте до 1 года встречается редко. Чаще аппендицит можно встретить у детей более старшего возраста, подростков и взрослых в возрасте от 20 до 30 лет. Однако аппендицит может возникать в любом возрасте.

Аппендицит возникает при закупорке аппендикса очень твердым фекальным веществом (каловый конкремент) или при увеличении лимфатических узлов кишечника, которое может возникнуть из-за различных инфекций. В любом случае аппендикс отекает, и в нем размножаются бактерии.

Иногда аппендицит также могут вызвать проглоченные инородные тела, заражение некоторыми паразитическими червями (например, стронгилоидоз) или некоторые виды рака.

Осложнения аппендицита Если аппендицит вовремя не распознать и не прооперировать, аппендикс может разорваться, приводя к возникновению инфицированной области (абсцесс) за пределами кишечника или попаданию содержимого кишечника в брюшную полость, и тем самым вызвать серьезную инфекцию (перитонит). Вероятность разрыва аппендикса тем выше, чем младше ребенок.

Симптомы аппендицита У детей в возрасте 2–3 лет и старше порядок появления симптомов важнее, чем каждый отдельный симптом сам по себе. Первым симптомом является боль. Аппендицит почти всегда вызывает боль. Боль может начинаться в центре живота вокруг пупка, а затем переходить в нижний правый отдел живота. Однако боль, особенно у младенцев и детей, может быть более обширной, а не сосредотачиваться в правой нижней части живота. Дети младшего возраста обычно хуже определяют точное место боли, и они могут быть лишь очень раздражительными или вялыми. После возникновения боли у многих детей появляется тошнота или рвота и пропадает аппетит. Потом появляется болезненность, когда врач ощупывает живот, обычно в области над аппендиксом, он обычно болезненный. Затем появляется субфебрильная температура (от 37,7°C до 38,3°C), которая является распространенным симптомом аппендицита. Наконец, за повышением температуры следуют результаты лабораторных анализов, которые показывают наличие инфекции, например, повышение количества лейкоцитов. Этот порядок появления симптомов отличается от симптомов вирусного гастроэнтерита у детей, у которых рвота обычно возникает раньше, чем боль и диарея. У детей с аппендицитом диарея встречается нечасто.

Диагностика аппендицита Ультразвуковое исследование

Иногда другие визуализирующие обследования

Иногда лапароскопия Диагностика аппендицита у детей может быть сложной по многим причинам. К возникновению подобных симптомов могут привести многие заболевания, в том числе вирусный гастроэнтерит, дивертикул Меккеля, инвагинация и болезнь Крона. У детей, особенно младшего возраста, часто отсутствуют типичные симптомы и результаты физикального обследования, особенно если аппендикс находится не в своем обычном положении в правой нижней части живота. Отсутствие типичных симптомов может быть обманчивым. Чаще всего врачи проводят ультразвуковое исследование, которое не подвергает ребенка воздействию радиации. Если диагноз неоднозначен, врачи могут провести компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ). При подозрении на аппендицит врачи обычно вводят жидкости и антибиотики внутривенно. В ожидании результатов анализов крови, мочи и визуализирующих исследований ребенка просят прекратить прием пищи и жидкостей, чтобы предотвратить осложнения в случае необходимости хирургического вмешательства. Если диагноз неясен, врачи могут провести лапароскопию, при которой через стенку живота вводится зонд с оптической системой, позволяющий осмотреть брюшную полость изнутри. Если во время лапароскопии обнаруживается аппендицит, врачи могут удалить его с помощью лапароскопа. В качестве альтернативы, особенно у детей с нетипичными для аппендицита симптомами и результатами обследования, врачи могут проводить повторные физикальные обследования. Наблюдение за характером симптомов и болезненности живота (уменьшение выраженности или усугубление) в динамике может помочь врачам решить, есть ли у ребенка аппендицит. Врачи также отмечают порядок появления симптомов.

Лечение аппендицита Аппендэктомия;

антибиотики внутривенно. Наиболее эффективным лечением аппендицита является хирургическое удаление воспаленного аппендикса (аппендэктомия). Перед хирургическим вмешательством врачи назначают внутривенное введение антибиотиков, что снижает риск развития осложнений. Аппендицит иногда можно успешно лечить с помощью одних только антибиотиков, но даже при первоначально успешном лечении антибиотиками аппендицит у детей иногда развивается повторно. Таким образом, хирургическое удаление аппендикса в целом является рекомендуемым методом лечения аппендицита. Аппендэктомия — довольно простая и безопасная операция. Если у ребенка не было таких осложнений, как разрыв аппендикса, продолжительность госпитализации составляет от 1 до 2 дней. Если аппендикс разорвался, врач удаляет его и промывает брюшную полость жидкостью, назначает антибиотики на несколько дней и следит за возможными осложнениями, таким как инфекция и закупорка кишечника. Дети с разрывом аппендикса обычно должны оставаться в больнице дольше. Примерно в 15 % случаев во время аппендэктомии хирурги обнаруживают здоровый аппендикс. Это связано с отсутствием методов, которые на 100 % точны для диагностики аппендицита перед хирургическим вмешательством. Из-за потенциально опасных для жизни последствий аппендицита считается, что проведение хирургического вмешательства является оправданным даже в случае обнаружения во время хирургического вмешательства здорового аппендикса. Когда это происходит, хирург осматривает брюшную полость на предмет другой причины боли и, по возможности, устраняет ее. Обычно врач удаляет аппендикс, даже если он выглядит нормальным, поскольку он не выполняет никакой функции, и его удаление также избавит ребенка от необходимости дополнительной операции, если у него в будущем разовьется аппендицит.