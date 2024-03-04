Рефракционные нарушения у детей

При рефракционных нарушениях глаз не способен правильно фокусировать изображения на сетчатке, что приводит к нечеткому зрению.

Рефракционные нарушения приводят к размытости зрения.

Дети могут быть неспособны сообщить о своих проблемах со зрением.

Диагноз ставится на основании скрининга и проверки зрения.

Эти нарушения можно лечить с помощью очков или контактных линз.

(См. также Рефракционные нарушения у взрослых).

Рефракционные нарушения, такие как близорукость (неспособность четко видеть удаленные объекты), дальнозоркость (неспособность видеть близко расположенные предметы) и астигматизм (нерегулярная кривизна фокусирующих поверхностей глаза), приводят к размытому зрению. Размытие возникает из-за того, что глаз не может фокусировать изображение точно на сетчатке. Без лечения может развиваться необратимое ухудшение зрения (амблиопия).

Близорукость и дальнозоркость Видео

Дети часто не могут сообщить о своих проблемах со зрением или же у них могут отсутствовать симптомы. Некоторые дети могут щуриться и хмуриться при чтении, а также чрезмерно моргать или тереть глаза. Прищуривание и нахмуривание может приводить к головным болям.

Иногда первыми проблемы со зрением обнаруживают учитель или школьная медсестра.

Диагностика рефракционных нарушений Скрининг

Обследование глаз Всех детей необходимо обследовать на наличие аномалий рефракции и других глазных заболеваний. Детям в возрасте 3-4 лет могут предложить просмотреть карточки с фотографиями, рисунками, буквами, используемые для проверки зрения. Проверка зрения в каждом глазу выполняется по отдельности, чтобы определить ухудшение зрения для каждого глаза индивидуально. Глаз, который в настоящий момент не проверяют, прикрывают. Глазные врачи — как офтальмологи (врачи, которые специализируется на оценке и лечении всех типов глазных болезней), так и оптометристы (медицинские работники, которые специализируется на диагностике и лечении проблем со зрением или рефракцией), диагностируют аномалии рефракции, проводя обследование глаз и измеряя аномалию рефракции.

Лечение рефракционных нарушений Очки или контактные линзы У маленьких детей аномалии рефракции, как правило, исправляют с помощью очков. У старших, более ответственных детей, аномалии рефракции могут быть исправлены при помощи контактных линз. Однако неправильный уход и чистка контактных линз могут привести к глазным инфекциям. Большинство педиатрических офтальмологов не рекомендуют лазерную коррекцию зрения (например, LASIK) у детей с нарушениями рефракции.