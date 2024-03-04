Рефракционные нарушения у детей

При рефракционных нарушениях глаз не способен правильно фокусировать изображения на сетчатке, что приводит к нечеткому зрению.
Рефракционные нарушения приводят к размытости зрения.
Дети могут быть неспособны сообщить о своих проблемах со зрением.
Диагноз ставится на основании скрининга и проверки зрения.
Эти нарушения можно лечить с помощью очков или контактных линз.
(См. также Рефракционные нарушения у взрослых).
Рефракционные нарушения, такие как близорукость (неспособность четко видеть удаленные объекты), дальнозоркость (неспособность видеть близко расположенные предметы) и астигматизм (нерегулярная кривизна фокусирующих поверхностей глаза), приводят к размытому зрению. Размытие возникает из-за того, что глаз не может фокусировать изображение точно на сетчатке. Без лечения может развиваться необратимое ухудшение зрения (амблиопия).
Дети часто не могут сообщить о своих проблемах со зрением или же у них могут отсутствовать симптомы. Некоторые дети могут щуриться и хмуриться при чтении, а также чрезмерно моргать или тереть глаза. Прищуривание и нахмуривание может приводить к головным болям.
Иногда первыми проблемы со зрением обнаруживают учитель или школьная медсестра.
Диагностика рефракционных нарушений
Скрининг
Обследование глаз
Всех детей необходимо обследовать на наличие аномалий рефракции и других глазных заболеваний. Детям в возрасте 3-4 лет могут предложить просмотреть карточки с фотографиями, рисунками, буквами, используемые для проверки зрения. Проверка зрения в каждом глазу выполняется по отдельности, чтобы определить ухудшение зрения для каждого глаза индивидуально. Глаз, который в настоящий момент не проверяют, прикрывают.
Глазные врачи — как офтальмологи (врачи, которые специализируется на оценке и лечении всех типов глазных болезней), так и оптометристы (медицинские работники, которые специализируется на диагностике и лечении проблем со зрением или рефракцией), диагностируют аномалии рефракции, проводя обследование глаз и измеряя аномалию рефракции.
Лечение рефракционных нарушений
Очки или контактные линзы
У маленьких детей аномалии рефракции, как правило, исправляют с помощью очков. У старших, более ответственных детей, аномалии рефракции могут быть исправлены при помощи контактных линз. Однако неправильный уход и чистка контактных линз могут привести к глазным инфекциям.
Большинство педиатрических офтальмологов не рекомендуют лазерную коррекцию зрения (например, LASIK) у детей с нарушениями рефракции.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Детский глазной фонд Американской ассоциации детской офтальмологии и лечения косоглазия (Children's Eye Foundation of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus [AAPOS]): практическая информация о профилактике, обнаружении, исследованиях и обучении для защиты зрения детей