Первичная инфантильная глаукома — редкий врожденный дефект, препятствующий выведению жидкости (водянистой влаги) из передней части глаза. Это закупоривание увеличивает давление внутри глаза, которое, при отсутствии лечения, повреждает зрительный нерв и может привести к полной слепоте.

(См. также Глаукома у взрослых).

В норме жидкость, питающая глаз (водянистая влага), вырабатывается ресничным телом, расположенным за радужной оболочкой (в задней камере глаза) и оттекает через зрачок в переднюю часть глаза (переднюю камеру), где она выходит через дренажные каналы между радужной оболочкой и роговицей. Если отток жидкости заблокирован, давление внутри глаза (внутриглазное давление) повышается.

Отведение водянистой влаги в норме

Первичная инфантильная глаукома возникает у младенцев и маленьких детей и может затрагивать как один, так и оба глаза. При первичной младенческой глаукоме внутриглазное давление повышается выше нормального диапазона.

Вторичная глаукома возникает, когда внутриглазное давление повышается в результате другого заболевания, поражающего глаза, такого как синдром Стерджа-Вебера. У младенцев внутриглазное давление также может увеличиться после травмы или операции на глазах (например, удаления катаракты).

При первичной младенческой глаукоме или глаукоме раннего детства поврежденный глаз или глаза могут увеличиваться в размерах, так как склера (плотная белковая оболочка глаза) и роговица (прозрачный слой перед радужной оболочкой и зрачком) растягиваются в результате увеличения внутриглазного давления. У взрослых с глаукомой увеличения не происходит. Роговица иногда стает мутной. У младенца от яркого света могут течь слезы и возникать боль в глазах (светобоязнь).

Диагностика первичной младенческой глаукомы Измерение глазного яблока и роговицы Врачи подозревают первичную младенческую глаукому, когда у ребенка наблюдается слезотечение, частое моргание и повышенная чувствительность к свету. Они подтверждают диагноз, проводя тщательное обследование глаз в амбулаторных условиях, а затем более подробное обследование под общей анестезией в операционной, чтобы можно было провести специальные измерения глазного яблока и роговицы.

Лечение первичной младенческой глаукомы Хирургическое вмешательство При отсутствии лечения помутнение роговицы прогрессирует, повреждается зрительный нерв, и может возникнуть слепота. Для предотвращения этих осложнений врачи как можно раньше проводят операцию для формирования новой дренажной системы (гониотомия или трабекулэктомия).