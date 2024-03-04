Первичная инфантильная глаукома — редкий врожденный дефект, препятствующий выведению жидкости (водянистой влаги) из передней части глаза. Это закупоривание увеличивает давление внутри глаза, которое, при отсутствии лечения, повреждает зрительный нерв и может привести к полной слепоте.
(См. также Глаукома у взрослых).
В норме жидкость, питающая глаз (водянистая влага), вырабатывается ресничным телом, расположенным за радужной оболочкой (в задней камере глаза) и оттекает через зрачок в переднюю часть глаза (переднюю камеру), где она выходит через дренажные каналы между радужной оболочкой и роговицей. Если отток жидкости заблокирован, давление внутри глаза (внутриглазное давление) повышается.
Отведение водянистой влаги в норме
Водянистая влага — это жидкость, которая питает глаз. Эта жидкость образуется в ресничном теле за радужной оболочкой (в задней камере), проходит в переднюю часть глаза (переднюю камеру), а затем выходит через дренажные каналы.
Первичная инфантильная глаукома возникает у младенцев и маленьких детей и может затрагивать как один, так и оба глаза. При первичной младенческой глаукоме внутриглазное давление повышается выше нормального диапазона.
Вторичная глаукома возникает, когда внутриглазное давление повышается в результате другого заболевания, поражающего глаза, такого как синдром Стерджа-Вебера. У младенцев внутриглазное давление также может увеличиться после травмы или операции на глазах (например, удаления катаракты).
При первичной младенческой глаукоме или глаукоме раннего детства поврежденный глаз или глаза могут увеличиваться в размерах, так как склера (плотная белковая оболочка глаза) и роговица (прозрачный слой перед радужной оболочкой и зрачком) растягиваются в результате увеличения внутриглазного давления. У взрослых с глаукомой увеличения не происходит. Роговица иногда стает мутной. У младенца от яркого света могут течь слезы и возникать боль в глазах (светобоязнь).
Диагностика первичной младенческой глаукомы
Измерение глазного яблока и роговицы
Врачи подозревают первичную младенческую глаукому, когда у ребенка наблюдается слезотечение, частое моргание и повышенная чувствительность к свету.
Они подтверждают диагноз, проводя тщательное обследование глаз в амбулаторных условиях, а затем более подробное обследование под общей анестезией в операционной, чтобы можно было провести специальные измерения глазного яблока и роговицы.
Лечение первичной младенческой глаукомы
Хирургическое вмешательство
При отсутствии лечения помутнение роговицы прогрессирует, повреждается зрительный нерв, и может возникнуть слепота. Для предотвращения этих осложнений врачи как можно раньше проводят операцию для формирования новой дренажной системы (гониотомия или трабекулэктомия).
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Детский глазной фонд Американской ассоциации детской офтальмологии и лечения косоглазия (Children's Eye Foundation of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus [AAPOS]): практическая информация о профилактике, обнаружении, исследованиях и обучении для защиты зрения детей