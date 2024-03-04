Врожденная катаракта представляет собой безболезненное помутнение хрусталика, которое присутствует при рождении или появляется вскоре после рождения.

(См. также Катаракта у взрослых).

У врожденной катаракты есть много причин. Она может быть унаследована (ряд генетических или хромосомных аномалий), связана с нарушениями метаболизма (например, галактоземией), вызвана инфекциями, приобретенными еще в утробе матери (например, краснухой), или другим заболеванием матери во время беременности.

Врожденные катаракты могут затрагивать как один, так и оба глаза. Как и в случае других катаракт, помутнение хрусталика иногда блокирует зрение.

Некоторые катаракты покрывают лишь часть хрусталика (частичные катаракты), а помутнение начинается в течение первых 10 лет жизни. Зрение в глазах с частичной катарактой лучше.

Диагностика врожденной катаракты Обследование глаз Врачи ищут катаракту во время планового обследования глаз, которое проводится при рождении, и снова во время плановых профилактических осмотров ребенка. Если возникает подозрение на катаракту, детей обязательно должен осматривать врач, который специализируется на оценке и лечении всех типов глазных заболеваний (офтальмолог). Обследование офтальмологом должно быть проведено немедленно, поскольку катаракту следует пролечить в течение 4–6 недель после рождения. Офтальмолог проводит обследование глаз и иногда ультразвуковое исследование глаза для подтверждения диагноза катаракты и выявления проблем с сетчаткой.

Лечение врожденной катаракты Хирургическое удаление катаракты

Иногда имплантация искусственного хрусталика

Лечение амблиопии, при наличии таковой При необходимости офтальмолог удаляет весь пораженных катарактой хрусталик через небольшой разрез в глазу. Иногда, как и при хирургическом вмешательстве по удалению катаракты у взрослых, врачи одновременно имплантируют пластиковую или силиконовую линзу (интраокулярную линзу). Однако у многих детей врачи имплантируют хрусталик после того, как ребенку исполнится 6 месяцев. До тех пор ребенок носит твердую контактную линзу для коррекции зрения. Глазной имплантат Видео При наличии катаракты в одном глазу качество изображения в нем будет хуже, чем в другом глазу (при условии, что второй глаз здоровый). Поскольку предпочтение отдается более сильному глазу, мозг подавляет изображение худшего качества, и у детей может развиваться амблиопия (снижение остроты зрения, возникающее вследствие того, что мозг игнорирует изображение, получаемое из глаза). Поэтому даже после удаления катаракты врачи часто побуждают ребенка использовать оперированный глаз, накладывая пластырь на более сильный глаз (заклеивание) или используя глазные капли, чтобы размыть зрение в более сильном глазу. Заклеивание более сильного глаза или закапывание в него глазных капель способствует развитию в прооперированном глазу нормального зрения. После удаления катаракты из обоих глаз у детей, у которых качество изображения было приблизительно одинаковым в обоих глазах, чаще развивается одинаковое зрение в обоих глазах.