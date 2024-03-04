Амблиопия — распространенная причина потери зрения у детей, представляет собой ухудшение зрения, которое происходит из-за того, что мозг игнорирует изображения, получаемые через глаз. Потеря зрения может быть необратимой, если диагноз заболевания не был поставлен и лечение не началось в раннем детстве.
Амблиопия может быть вызвана проблемами с фокусировкой (аномалиями рефракции), косоглазием (страбизмом), глаукомой, катарактой или другими проблемами с глазами.
У детей может не проявляться никаких симптомов или могут наблюдаться такие симптомы, как прищуривание одного глаза или один глаз, который смотрит не в том же направлении, что второй.
Диагноз ставится на основании проверки зрения.
Лечение включает ношение очков или контактных линз, наложение повязки на глаз, использование глазных капель или комбинацию этих методов.
При постановке диагноза и лечении на ранних стадиях амблиопию можно исправить.
Амблиопия встречается приблизительно у 2-3 % детей и обычно развивается в возрасте до 2 лет. При этом амблиопия может развиться у любого ребенка в возрасте около 8 лет.
Причины амблиопии
Зрительные пути ребенка (см. рисунок Анатомия зрительных путей) при рождении не полностью развиты. Для нормального развития система зрения и мозг должны стимулироваться четкими, сфокусированными, должным образом накладывающимися изображениями от двух глаз. Это развитие происходит в основном в первые 3 года жизни, но окончательно завершается примерно к 8 годам. Если в период развития мозг не получает визуальную стимуляцию через один глаз, то он учится игнорировать (подавлять) изображение с этого глаза, в результате чего происходит потеря зрения. Если подавление продолжается достаточно долго, потеря зрения может быть необратимой. Такая необратимая потеря зрения называется амблиопией. Существует несколько причин для отсутствия надлежащей визуальной стимуляции, каждая из которых может вызывать различные виды амблиопии:
Косоглазие (страбизм)
Проблемы с фокусировкой (аномалии рефракции)
Блокировка зрения
Амблиопия, вызванная косоглазием
Косоглазие (страбизм) может привести к амблиопии. Глаза воспроизводят два изображения — по одному от каждого глаза, которые в нормальных условиях сливаются или объединяются в одно изображение в мозге, где оно интегрируется для получения трехмерного изображения и высокого уровня восприятия глубины. Способность соединять образы развивается в раннем детстве. Если два изображения смещены настолько, что их нельзя объединить, мозг подавляет изображение, не обращая внимания на данные из этого глаза. Мозг не воспринимает изображение с пораженного глаза, даже если структура глаза в норме.
У взрослых, поскольку зрительные пути уже развиты, вместо потери зрения происходит отображение двух различных изображений, что приводит к двоению в глазах (диплопии).
Амблиопия, вызванная аномалиями рефракции
Амблиопия может быть вызвана аномалией неравной рефракции, такой как дальнозоркость (неспособность видеть близко расположенные предметы), близорукость (неспособность четко видеть удаленные объекты) или астигматизм (неравномерная кривизна фокусирующих поверхностей глаза).
Аномалия рефракции вызывает размытость изображения или изображений, достигающих головного мозга, что приводит к значительному различию в фокусировке между двумя глазами. Эти аномалии могут возникать в одном или обоих глазах.
Амблиопия, вызванная блокировкой или снижением остроты зрения
Третий тип амблиопии развивается при помутнении или непрозрачности хрусталика глаза (например, при врожденной катаракте) либо при уменьшении или искажении роговицей света, попадающего в глаз, или когда другая причина (например, глаукома) приводит к снижению остроты зрения в глазу. Сильно отвисшее веко также может блокировать зрение и вызвать амблиопию.
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Симптомы амблиопии
Амблиопия часто не вызывает симптомов. Обычно она обнаруживается только во время планового обследования зрения.
Дети с амблиопией могут не замечать, что зрение в одном глазу у них отличается от зрения в другом, или могут быть не в состоянии описать симптомы в связи со своим возрастом. Такие дети могут щуриться, закрывать один глаз, или один глаз у них может смотреть не в том же направлении, что другой — все эти симптомы могут указывать на необходимость обследования на наличие проблемы.
Полная катаракта может приводить к появлению белого зрачка (лейкокории), который можно увидеть на фотографиях, тогда как частичная катаракта может остаться незамеченной. Некоторые дети более старшего возраста могут сообщать о нарушении зрения в пораженном глазу или демонстрировать слабое восприятие глубины. Однако зачастую наличие проблемы у ребенка внешне не проявляется. Если один глаз видит хорошо, а другой нет, дети компенсируют недостающее зрение здоровым глазом и внешне не отличаются от своих сверстников.
Диагностика амблиопии
Ранние и периодические проверки зрения
Для выявления проблем со зрением скрининг зрения у всех детей проводится сразу после рождения и повторяется во время профилактических обследований ребенка на протяжении всего детского возраста. В некоторых местностях детей дошкольного возраста проверяют добровольцы, а также местные и региональные учреждения. Если ребенок не может пройти проверку зрения с помощью таблицы с изображениями, цифрами или буквами к возрасту 3–4 лет, ребенка должен осмотреть офтальмолог.
По достижении детьми школьного возраста проверки также проводятся медицинскими работниками в школе. Если во время проверки обнаруживается проблема, ребенка должен осмотреть офтальмолог (врач, который специализируется на оценке и лечении всех типов глазных заболеваний) или оптометрист (медицинский работник, который специализируется на диагностике и лечении проблем со зрением или рефракцией).
Лечение амблиопии
Очки или контактные линзы
Удаление катаракты
Повязка или глазные капли
Для лечения амблиопии врачи сначала исправляют аномалии рефракции, надевая ребенку очки или контактные линзы и удаляя катаракты. После достижения максимально возможной коррекции зрения с помощью очков или контактных линз врачи побуждают ребенка использовать более слабый глаз, накладывая пластырь на более сильный глаз (заклеивание) или используя глазные капли, чтобы размыть зрение в более сильном глазу. Заклеивание более сильного глаза или закапывание в него глазных капель позволяет повысить зрение в более слабом глазу.
Если причиной является косоглазие, то, прежде чем провести коррекцию косоглазия с помощью хирургического вмешательства, врачи сначала пытаются выровнять зрение с помощью заклеивания или глазных капель.
Прогноз при амблиопии
Чем раньше будет обнаружена амблиопия или факторы риска ее развития, тем более вероятно предотвращение или исправление проблемы. Амблиопия может приводить к необратимой потере зрения, если ее не диагностировать и не лечить в раннем детстве, когда обычно завершается формирование зрительной системы. Ранняя диагностика и лечение увеличивают вероятность полного восстановления зрения. При определенных обстоятельствах при наличии лечения зрение может улучшиться и у детей более старшего возраста с амблиопией.
При отсутствии эффективного лечения амблиопии нарушение зрения в пораженном глазу может быть необратимым. Поэтому местные общественные учреждения должны поддерживать программы проверки зрения для детей.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Детский глазной фонд Американской ассоциации детской офтальмологии и лечения косоглазия (Children's Eye Foundation of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus [AAPOS]): практическая информация о профилактике, обнаружении, исследованиях и обучении для защиты зрения детей