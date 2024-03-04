Амблиопия часто не вызывает симптомов. Обычно она обнаруживается только во время планового обследования зрения.

Дети с амблиопией могут не замечать, что зрение в одном глазу у них отличается от зрения в другом, или могут быть не в состоянии описать симптомы в связи со своим возрастом. Такие дети могут щуриться, закрывать один глаз, или один глаз у них может смотреть не в том же направлении, что другой — все эти симптомы могут указывать на необходимость обследования на наличие проблемы.

Полная катаракта может приводить к появлению белого зрачка (лейкокории), который можно увидеть на фотографиях, тогда как частичная катаракта может остаться незамеченной. Некоторые дети более старшего возраста могут сообщать о нарушении зрения в пораженном глазу или демонстрировать слабое восприятие глубины. Однако зачастую наличие проблемы у ребенка внешне не проявляется. Если один глаз видит хорошо, а другой нет, дети компенсируют недостающее зрение здоровым глазом и внешне не отличаются от своих сверстников.