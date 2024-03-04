Круп — это воспаление дыхательного горла (трахеи) и гортани, которое обычно вызвано заразной вирусной инфекцией, которая приводит к кашлю, свистящему шумному дыханию (стридору), а иногда и затруднениями дыхания на вдохе.
Круп вызывается вирусами.
Симптомы: повышенная температура, насморк и типичный лающий кашель.
Диагноз ставится на основе симптомов.
Большинство детей выздоравливают дома, а те, которым требуется госпитализация, получают жидкости, кислород и лекарственные препараты.
Круп в основном поражает детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.
У большинства детей возникает только один эпизод крупа, а у некоторых происходят повторные эпизоды (спазматический круп), вызванные вирусными инфекциями, частота и степень тяжести которых постепенно снижается. В развитии спазматического крупа могут играть роль аллергии или реактивность дыхательных путей (как бывает при астме).
Причины крупа
Круп вызывается вирусной инфекцией, которая приводит к отеку слизистой оболочки дыхательных путей, особенно участка непосредственно ниже гортани.
Наиболее распространенной причиной крупа являются
вирусы парагриппа;
Круп также может быть вызван и другими вирусами, например, респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ) или вирусом гриппа. Круп, вызванный вирусом гриппа, может протекать особенно тяжело и возникать у более широкой возрастной группы детей.
Хотя круп бывает в течение всего года, часто имеют место сезонные вспышки. Круп, вызываемый вирусами парагриппа, чаще возникает осенью, а круп, вызываемый РСВ и вирусами гриппа, чаще возникает зимой и весной. Инфекция обычно распространяется путем вдыхания капелек, содержащих вирус, или посредством контакта с предметами, зараженными этими капельками.
Симптомы крупа
Круп обычно начинается с симптомов простуды — насморка, чиханья, небольшого повышения температуры и кашля. Затем у ребенка развивается сиплость и частый, необычно звучащий кашель, который описывают как металлический или лающий.
Круп широко варьирует по степени тяжести. Иногда отек дыхательных путей вызывает затрудненное дыхание, которое наиболее заметно на вдохе. При тяжелой степени крупа может возникнуть свистящее шумное дыхание (стридор), которое слышно при каждом вдохе.
Около 50 % детей имеют повышенную температуру. Все симптомы, как правило, ухудшаются ночью и могут разбудить ребенка. Часто кажется, что симптомы ослабевают утром и снова усиливаются на следующую ночь.
Наиболее тяжелые симптомы обычно сохраняются от 3 до 4 дней, кашель продолжается, но меняется на более слабо звучащий. Это изменение может вызвать беспокойство у родителей, которые думают, что инфекция переместилась в грудную клетку. Однако это нормальное течение болезни.
Диагностика крупа
Звук кашля;
рентгенография шеи.
Врач определяет круп по характерным симптомам, особенно по звуку кашля.
Изредка врачи могут выполнить рентгенологическое исследование шеи и органов грудной клетки, помогающие им поставить окончательный диагноз крупа.
Лечение крупа
При легком заболевании жидкости и увлажнение воздуха;
при тяжелом заболевании госпитализация, кислород, эпинефрин и кортикостероиды.
Если у ребенка развивается крупозное дыхание, родители должны обратиться к врачу, поскольку состояние больного ребенка может резко ухудшиться.
При легком заболевании ребенок может получать лечение на дому и обычно выздоравливает в течение 3-4 дней. Ребенку необходим комфорт, обильное питье и отдых, поскольку усталость и плач могут ухудшить состояние. Домашние увлажнители (например, аэрозольные аппараты или увлажнители) могут уменьшить пересыхание верхних дыхательных путей и облегчить дыхание. Влажность можно быстро повысить, включив горячий душ, чтобы ванная комната наполнилась паром. Можно вынести ребенка на улицу, чтобы он подышал прохладным ночным воздухом, или на кухню, чтобы он подышал прохладным воздухом из морозильника, — это также может открыть дыхательные пути. Хотя эти средства безвредны, нет достаточных научных доказательств того, что они оказывают какое-либо влияние на самочувствие ребенка.
Знаете ли Вы, что...
Детям, у которых более тяжелое состояние, врач может рекомендовать одну дозу кортикостероидов, чтобы предотвратить ухудшение симптомов. Ребенка с усиливающимися симптомами следует немедленно показать врачу, который, скорее всего, порекомендует кортикостероиды и может госпитализировать ребенка для наблюдения и ухода.
Ребенку с ухудшающимся или продолжительным затруднением дыхания, учащенным сердцебиением, утомляемостью или синюшным либо сероватым оттенком кожи, необходимо давать кислород, а также вводить жидкости внутривенно. Обычно врачи назначают лечение эпинефрином с помощью небулайзера и кортикостероидами перорально или в виде инъекции. Эти лекарственные препараты помогают уменьшить отек тканей в дыхательных путях. Ребенка, которому после этих процедур становится лучше, можно отправить домой, но дети в более тяжелом состоянии должны оставаться в больнице.
Антибиотики используются только в редких случаях, когда у ребенка с крупом также развивается бактериальная инфекция. В редких случаях требуется аппарат ИВЛ (аппарат искусственного дыхания, помогающий воздуху попадать в легкие и выходить из них).
Прогноз при крупе
Большинство детей полностью выздоравливают.