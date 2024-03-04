Круп обычно начинается с симптомов простуды — насморка, чиханья, небольшого повышения температуры и кашля. Затем у ребенка развивается сиплость и частый, необычно звучащий кашель, который описывают как металлический или лающий.

Круп широко варьирует по степени тяжести. Иногда отек дыхательных путей вызывает затрудненное дыхание, которое наиболее заметно на вдохе. При тяжелой степени крупа может возникнуть свистящее шумное дыхание (стридор), которое слышно при каждом вдохе.

Около 50 % детей имеют повышенную температуру. Все симптомы, как правило, ухудшаются ночью и могут разбудить ребенка. Часто кажется, что симптомы ослабевают утром и снова усиливаются на следующую ночь.

Аудио Стридор

Наиболее тяжелые симптомы обычно сохраняются от 3 до 4 дней, кашель продолжается, но меняется на более слабо звучащий. Это изменение может вызвать беспокойство у родителей, которые думают, что инфекция переместилась в грудную клетку. Однако это нормальное течение болезни.