Бактериальный трахеит — это серьезная инфекция дыхательной трубки (трахеи), вызванная бактериями.

Бактериальный трахеит встречается редко, и им болеют дети любого возраста. Наиболее частыми причинами являются бактерии золотистый стафилококк и стрептококк.

Инфекция развивается внезапно и характеризуется свистящим шумным дыханием (стридором) на вдохе, высокой температурой и часто большим количеством гнойных выделений.

Изредка бактериальный трахеит может развиться как осложнение крупа (воспаления трахеи и голосового аппарата) или эндотрахеальной интубации (введения пластиковой дыхательной трубки через рот или нос в трахею).

Диагностика бактериального трахеита Ларингоскопия

рентгенография шеи. Врач ставит диагноз бактериального трахеита на основании симптомов. Для подтверждения диагноза врач осматривает горло с помощью тонкого зонда (ларингоскопа). Чтобы обнаружить отклонения, отличающие бактериальный трахеит от крупа, часто проводится рентгенологическое исследование шеи.