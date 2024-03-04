Бактериальный трахеит — это серьезная инфекция дыхательной трубки (трахеи), вызванная бактериями.
Бактериальный трахеит встречается редко, и им болеют дети любого возраста. Наиболее частыми причинами являются бактерии золотистый стафилококк и стрептококк.
Инфекция развивается внезапно и характеризуется свистящим шумным дыханием (стридором) на вдохе, высокой температурой и часто большим количеством гнойных выделений.
Изредка бактериальный трахеит может развиться как осложнение крупа (воспаления трахеи и голосового аппарата) или эндотрахеальной интубации (введения пластиковой дыхательной трубки через рот или нос в трахею).
Диагностика бактериального трахеита
Ларингоскопия
рентгенография шеи.
Врач ставит диагноз бактериального трахеита на основании симптомов.
Для подтверждения диагноза врач осматривает горло с помощью тонкого зонда (ларингоскопа). Чтобы обнаружить отклонения, отличающие бактериальный трахеит от крупа, часто проводится рентгенологическое исследование шеи.
Лечение бактериального трахеита
Эндотрахеальная интубация;
Антибиотики
При проведении лечения большинство детей полностью выздоравливают.
Тяжелобольным детям требуется эндотрахеальная интубация. Трубка предотвращает закрытие дыхательных путей вследствие отека.
Для лечения инфекции внутривенно вводят антибиотики.