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Бактериальный трахеит

Авторы:Rajeev Bhatia, MD, Phoenix Children's Hospital
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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Бактериальный трахеит — это серьезная инфекция дыхательной трубки (трахеи), вызванная бактериями.

Бактериальный трахеит встречается редко, и им болеют дети любого возраста. Наиболее частыми причинами являются бактерии золотистый стафилококк и стрептококк.

Инфекция развивается внезапно и характеризуется свистящим шумным дыханием (стридором) на вдохе, высокой температурой и часто большим количеством гнойных выделений.

Изредка бактериальный трахеит может развиться как осложнение крупа (воспаления трахеи и голосового аппарата) или эндотрахеальной интубации (введения пластиковой дыхательной трубки через рот или нос в трахею).

Диагностика бактериального трахеита

  • Ларингоскопия

  • рентгенография шеи.

Врач ставит диагноз бактериального трахеита на основании симптомов.

Для подтверждения диагноза врач осматривает горло с помощью тонкого зонда (ларингоскопа). Чтобы обнаружить отклонения, отличающие бактериальный трахеит от крупа, часто проводится рентгенологическое исследование шеи.

Лечение бактериального трахеита

  • Эндотрахеальная интубация;

  • Антибиотики

При проведении лечения большинство детей полностью выздоравливают.

Тяжелобольным детям требуется эндотрахеальная интубация. Трубка предотвращает закрытие дыхательных путей вследствие отека.

Для лечения инфекции внутривенно вводят антибиотики.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.