Сахарный диабет у детей и подростков

Частота мониторинга зависит от типа диабета.

При диабете 1-го типа уровень глюкозы в крови следует проверять до 6–10 раз в день. Его следует измерять перед всеми приемами пищи, перед перекусом перед отходом ко сну, во время болезни, а также при наличии у детей симптомов низкого уровня глюкозы в крови (гипогликемия) или высокого уровня глюкозы в крови (гипергликемия). Для контроля уровня глюкозы в крови чаще всего используется анализ уровня глюкозы в капиллярной крови, который пациент проводит самостоятельно. В большинстве устройств, контролирующих уровень глюкозы (глюкометры), используется капля крови, полученная путем прокола кончика пальца (взятие крови из пальца) небольшим инструментом, который называется ланцетом. Ланцет содержит небольшую иглу, которая может проколоть палец, или которая помещена в устройство, оснащенное пружиной, которое просто и быстро прокалывает кожу. Каплю крови помещают на тест-полоску, которая считывается с помощью устройства (глюкометра). Устройство выводит результат на цифровой дисплей. Поскольку физические нагрузки могут снизить уровень глюкозы в течение 24 часов, глюкозу следует измерять чаще в дни, когда дети занимаются спортом или проявляют большую активность. Иногда уровни глюкозы следует измерять в течение ночи.

При сахарном диабете 2-го типа уровень глюкозы в крови следует измерять регулярно, но, как правило, реже, чем при диабете 1-го типа. Частоту самоконтроля определяют несколько факторов, включая уровни глюкозы ребенка между приемами пищи и после еды. Частота мониторинга должна возрасти минимум до 3 раз в день при недостаточном контроле уровня глюкозы, во время болезни или при появлении симптомов гипогликемии или гипергликемии. После установления контроля над уровнем глюкозы частота проверок уровня глюкозы ограничивается несколькими измерениями между приемами пищи и после еды в неделю.

С опытом родители и многие дети учатся регулировать необходимую дозу инсулина для достижения оптимального контроля. В среднем к 10 годам дети начинают проявлять интерес к самостоятельному анализу уровня сахара в крови и самостоятельным инъекциям инсулина. Родителям следует поощрять эту независимость, но проверять, что ребенок проявляет ответственность. Врачи обучают большинство детей корректировать дозу инсулина в соответствии с записями в домашнем дневнике о колебаниях уровня сахара в крови.

У родителей должен быть журнал, приложение, таблица, интеллектуальный глюкометр или программа на базе облачной платформы для ежедневного ведения подробных записей обо всех факторах, которые могут влиять на контроль глюкозы, включая уровни глюкозы в крови, время и количество доз инсулина, потребление углеводов, физическую активность и любые другие соответствующие факторы (например, болезнь, поздний перекус или пропущенная доза инсулина).

Дети с диабетом любого типа обычно ходят на прием к врачу несколько раз в год. Врач оценивает их рост и развитие, проверяет записи об уровнях сахара в крови, которые ведет член семьи или которые записываются устройством для мониторинга, дает рекомендации и консультирует по вопросам питания, а также измеряет уровень гликозилированного гемоглобина (гемоглобина A1C). Врач, как правило, проводит обследование для выявления долгосрочных осложнений диабета путем измерения белка в моче, обследования щитовидной железы (оценки функционального состояния щитовидной железы), обследования нервов на наличие повреждений и обследования глаз. Обследования могут проводиться один раз в год или через иные промежутки времени.

Системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) являются все более распространенным методом контроля уровня глюкозы в крови. Они могут заменить обычный самоконтроль уровня глюкозы у некоторых детей. В системах НМГ небольшой датчик глюкозы, установленный под кожей, круглосуточно измеряет уровень глюкозы в крови каждые 1–5 минут. Они передают результаты по беспроводной сети к устройству, которое может быть встроено в инсулиновый насос, на беспроводной монитор, который можно носить на поясе, или на смартфон либо умные часы. Системы также регистрируют результаты для оценки врачом. В системе НМГ можно установить сигнал тревоги, который звучит, когда уровень глюкозы в крови слишком понижается или слишком повышается, помогая пациенту с диабетом 1-го типа выявить тревожные изменения уровня глюкозы. Использование устройств непрерывного мониторинга глюкозы может способствовать снижению уровня HbA1С.

В настоящее время доступны два типа систем непрерывного мониторинга глюкозы: НМГ в режиме реального времени и система периодически сканируемого НМГ.

НМГ в режиме реального времени можно использовать у детей в возрасте от 2 лет. Этот тип системы автоматически передает пользователю непрерывный поток данных об уровне глюкозы в режиме реального времени, выдает уведомления и активные сигналы тревоги, а также передает данные об уровне глюкозы в приемник, смарт-часы или смартфон. Для максимальной пользы НМГ в режиме реального времени следует проводить как можно ближе к ежедневному.

Периодически сканируемый НМГ можно использовать у детей в возрасте от 4 лет. Этот тип системы выдает данные об уровне глюкозы, аналогичные данным НМГ в режиме реального времени, но нужно, чтобы пользователь специально отслеживал датчик для получения информации. Новые системы НМГ с периодическим сканированием имеют дополнительные функции предупреждения и сигналы тревоги. Периодическое сканирование НМГ следует проводить часто, не реже одного раза в 8 часов. Дети, использующие устройство НМГ, должны иметь возможность измерять уровень глюкозы в крови с помощью глюкометра, чтобы откалибровать устройство и проверить показатели уровня глюкозы, если они не соответствуют имеющимся у ребенка симптомам.

Хотя системы НМГ могут быть использованы при любом режиме введения инсулина, их, как правило, носят пациенты, пользующиеся инсулиновыми насосами. Сочетание системы НМГ с инсулиновой помпой получило назание «сенсорной помповой инсулинотерапии». Эта терапия требует ручной корректировки доз инсулина на основании результатов НМГ.

Существуют и другие системы НМГ, интегрированные с помпой. Они могут также снижать дозу инсулина, если уровень глюкозы в крови становится слишком низким. Такая комбинация может уменьшить количество эпизодов, когда уровень глюкозы в крови падает слишком низко, даже по сравнению с сенсорной помповой инсулинотерапии.

У детей в возрасте от 2 лет можно использовать инсулиновые помпы замкнутого цикла. Они автоматически вводят необходимое количество инсулина с помощью инсулиновой помпы и высокотехнологических компьютерных алгоритмов в смартфоне или аналогичном устройстве, подключая датчик НМГ к инсулиновой помпе для определения уровней глюкозы в крови и контроля доставки инсулина. Текущие системы замкнутого цикла не являются по-настоящему автоматическими, поскольку им требуется, чтобы пользователи вручную вводили инсулин с учетом приемов пищи и перекусов, а также вносили поправки на физические упражнения. Эти системы помогают более точно контролировать дозирование инсулина и ограничить количество эпизодов сильного понижения или повышения уровня инсулина в крови. Полностью автоматическая система замкнутого цикла, иногда называемая искусственной поджелудочной железой, все еще проходит оценку и пока не доступна в продаже.