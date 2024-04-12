Раннее половое созревание

Раннее (преждевременное) половое созревание — это половое созревание, которое начинается раньше среднего возраста его начала.
Причина раннего полового созревания часто неизвестна, но она может быть вызвана структурными аномалиями или опухолями в головном мозге.
Симптомы включают раннее ускорение процессов роста и раннее оволосение на лобке и в подмышечных впадинах.
Диагноз основывается на результатах рентгена, анализов крови и визуализационных тестов.
Лечение зависит от типа преждевременной половой зрелости, но может предусматривать гормональную терапию.
Нормальное половое созревание
Половое созревание является последовательностью событий, в ходе которых происходят физические изменения, приводящие к появлению взрослых физических характеристик и способности размножаться. Как правило, эти изменения происходят последовательно во время полового созревания, в результате чего наступает половая зрелость.
Начало полового созревания наступает, когда гипоталамус (область мозга, которая контролирует гипофиз) начинает секретировать гормон, который называется гонадотропин. Гипофиз отвечает на этот сигнал, высвобождая гормоны под названием гонадотропины (лютеинизирующий гормон и фолликулостимулирующий гормон), которые стимулируют рост половых органов — яичек у мальчиков и яичников у девочек. Эти половые железы секретируют половые гормоны, такие как тестостерон или эстроген, которые вызывают половое созревание
У мальчиков первыми признаками полового созревания являются увеличение мошонки и яичек, а также удлинение полового члена. Вскоре после этого на лобке и в подмышечных впадинах начинают расти волосы. У мальчиков половое созревание обычно происходит в возрасте 9–14 лет (см. Половое созревание у мальчиков).
У девочек первым изменением, свидетельствующим о половом созревании, как правило, является начало развития молочных желез. Вскоре после этого на лобке и в подмышечных впадинах начинают расти волосы. У девочек половое созревание начинается обычно в возрасте от 8 до 13 лет (см. Половое созревание у девочек).
Основные этапы полового развития у девочек и мальчиков
Во время полового созревания половое развитие происходит в определенной последовательности. Однако, когда именно начинаются изменения и как быстро они происходят, варьирует от человека к человеку.
У девочек половое созревание начинается примерно в возрасте от 8 до 13 лет и длится около 4 лет.
У мальчиков процесс полового созревания начинается примерно в возрасте от 9 до 14 лет и продолжается от 4 до 6 лет.
Диаграмма показывает типичную последовательность и нормальный диапазон развития основных этапов полового развития.
У обоих полов во время полового созревания надпочечники также начинают выделять гормоны, которые приводят к появлению лобковых и подмышечных волос. Гормоны надпочечников контролируются химическими сигналами, отличающимися от сигналов, контролирующих другие гормоны, отвечающие за половое созревание.
В США в настоящее время отмечается более раннее половое созревание, чем в прошлом, особенно у девочек. Кроме того, развитие молочных желез все чаще происходит в более молодом возрасте. Эта тенденция является следствием эпидемии ожирения, поскольку более высокий индекс массы тела (ИМТ) связан с более ранним развитием молочных желез. У девочек время полового созревания также зависит от расы и этнической принадлежности. По сравнению с девочками европеоидной расы, у девочек негроидной расы и латиноамериканского происхождения половое созревание начинается раньше.
Преждевременное половое созревание
При преждевременном половом созревании тело ребенка начинает превращаться в тело взрослого человека раньше, чем ожидалось. Согласно традиционному определению, половое созревание считается преждевременным, если оно случается до 8 лет у девочек или до 9 лет у мальчиков.
Выделяют три типа преждевременного полового созревания:
Центральное преждевременное половое созревание
Периферическое преждевременное половое созревание
Неполное половое созревание
Причины и симптомы этих трех типов различаются.
Центральное преждевременное половое созревание
Этот тип преждевременного полового созревания чаще встречается в целом и от 5 до 10 раз чаще у девочек.
Преждевременное половое созревание данного типа вызвано ранним выделением некоторых половых гормонов (гонадотропинов) из гипофиза. Эти гормоны вызывают созревание и увеличение яичников или яичек (половых желез). Достигнув созревания, половые железы начинают секретировать другие половые гормоны (эстроген или тестостерон), которые обуславливают половое созревание. Физические изменения, как правило, схожи с изменениями, происходящими при нормальном половом созревании у ребенка этого пола, за исключением того, что они начинаются в более раннем возрасте.
У мальчиков увеличиваются яички, удлиняется половой член, а также вырастают волосы на лице, в подмышечных впадинах и на лобке, их внешность приобретает мужские черты.
У девочек развивается грудь и вырастают волосы в подмышечных впадинах и на лобке, и могут начаться менструации.
У обоих полов может произойти скачок роста, что приводит к быстрому увеличению роста. Однако, в отличие от нормального полового созревания, быстрый скачок роста в период полового созревания заканчивается преждевременно, поэтому рост таких детей в зрелом возрасте ниже, чем можно было бы ожидать.
У большинства девочек врачи, как правило, не могут найти причину раннего высвобождения гормонов, но иногда это явление вызвано опухолью или другими патологическими процессами в головном мозге, как правило, в гипофизе или гипоталамусе (область мозга, которая контролирует гипофиз). Однако патологические изменения в головном мозге чаще обнаруживается у мальчиков.
Нейрофиброматоз (заболевание, при котором множество мясистых наростов нервной ткани растет под кожей и в других частях тела) и несколько других редких расстройств также связывают с преждевременным половым созреванием.
Иногда центральное преждевременное половое созревание происходит при использовании определенных методов лечения некоторых заболеваний (например, хирургические вмешательства, лучевая терапия или химиотерапия для лечения рака).
Дети, у которых есть родственники с центральным преждевременным половым созреванием, подвержены повышенному риску развития этого нарушения.
Периферическое преждевременное половое созревание
Этот тип преждевременного полового созревания происходит гораздо реже. При периферическом преждевременном половом созревании высвобождение эстрогена или тестостерона (и тестостероноподобных гормонов, называемых андрогенами) не стимулируется гонадотропинами, выделяемыми из гипофиза. Высокий уровень андрогенов или эстрогена обусловлен опухолью или другими аномалиями в надпочечниках, недоразвитых яичках или яичниках. Эти гормоны не вызывают созревание яичек или яичников, но провоцируют возникновение вторичных половых признаков.
Поскольку в организме мальчиков и девочек с периферическим преждевременным половым созреванием вырабатываются эстрогены или андрогены, физические изменения, связанные с половой зрелостью, зависят от вырабатываемого гормона, а не от пола ребенка. Таким образом, опухоли и аномалии, которые продуцируют эстроген, вызывают рост ткани груди у мальчиков и девочек, а опухоли, продуцирующие андрогены, вызывают рост лобковых и подмышечных волос, запах тела, как у взрослого, и угревую сыпь у мальчиков и девочек, а также увеличение полового члена (но не яичек) у мальчиков.
Неполное половое созревание
У некоторых детей преждевременно возникает только ряд признаков полового созревания. Как правило, у них наблюдается преждевременное развитие груди (телархе) или преждевременное оволосение на лобке (адренархе) без каких-либо других изменений, характерных для полового созревания, таких как рост яичек или яичников, менструации или всплеск роста. У некоторых девочек грудь развивается в течение первых 2 лет жизни, но у них нет повышенного уровня гормонов. У детей, у которых с раннего возраста появились лобковые волосы (обычно в возрасте 6–8 лет), запах тела часто напоминает запах взрослого человека, а также у них возникает угревая сыпь. Изменения происходят медленно.
Эти ранние физические изменения не вызваны каким-либо расстройством, и только небольшое число детей действительно достигает преждевременной половой зрелости. Раннее появление лобковых волос отмечается потому, что надпочечники увеличивают выработку андрогенов. Тем не менее, при раннем появлении лобковых волос уровни гонадотропинов и эстрогенов не увеличиваются.
Диагностика раннего полового созревания
Рентгенологическое исследование руки и запястья;
Анализы крови
возможно, визуализирующие обследования определенных органов.
Всякий раз, когда у ребенка отмечаются признаки преждевременного, быстро прогрессирующего или неупорядоченного полового созревания, врачи проводят рентгенологическое исследование кисти и запястья для оценки костной зрелости (т.н. снимки для определения костного возраста).
Если рентгеновские снимки для определения костного возраста показывают, что кости у ребенка имеют более взрослый вид, чем у типичного ребенка такого возраста, показана более всесторонняя оценка.
Для выявления повышенного уровня гормонов проводятся анализы крови.
При высоком уровне гормонов врачи могут выполнить ультразвуковое исследование таза и надпочечников, чтобы исключить наличие опухоли этих органов. Врачи также могут провести магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга, чтобы исключить наличие структурных аномалий или опухоли гипоталамуса или гипофиза.
Детям, у которых есть родственники, страдающие центральным преждевременным половым созреванием, врачи могут провести генетический анализ.
Лечение раннего полового созревания
Лечение причины
Терапия синтетическими гормонами
Детям, у которых волосы на лобке и подмышками выросли раньше времени, лечение преждевременного полового созревания, как правило, не требуется, но необходимо регулярное обследование для проверки, не возникнет преждевременное половое созревание позже. Дети, у которых грудь начала развиваться в возрасте до 2 лет, проходят обследование, если грудь продолжает расти и после 2 лет.
Лечение идентифицируемой причины преждевременного полового созревания (это может быть удаление опухоли или кисты) способно остановить прогрессирование полового созревания.
Если при центральном преждевременном половом созревании не выявлена причина, которую можно излечить, замедлить половое созревание можно с помощью лекарственных препаратов. Решение о назначении лекарственных препаратов зависит от многих факторов, включая возраст ребенка, скорость прогрессирования полового созревания, скорость роста ребенка и предполагаемого врачами роста ребенка. Цель медикаментозного лечения заключается в том, чтобы позволить ребенку расти до нормального взрослого роста и снять тревогу, которую ребенок испытывает в связи более ранним, чем у ровесников, развитием.
Варианты лечения включают инъекции синтетических гормонов, которые останавливают выработку половых гормонов. Инъекции вводятся ежемесячно, каждые 3 месяца или каждые 6 месяцев. Гормоны также могут доставляться с помощью имплантата, который вводится под кожу каждые 12 месяцев.
Периферийное преждевременное половое созревание можно остановить лекарственными препаратами, которые ингибируют действие половых гормонов.