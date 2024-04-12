Половое созревание является последовательностью событий, в ходе которых происходят физические изменения, приводящие к появлению взрослых физических характеристик и способности размножаться. Как правило, эти изменения происходят последовательно во время полового созревания, в результате чего наступает половая зрелость.

Начало полового созревания наступает, когда гипоталамус (область мозга, которая контролирует гипофиз) начинает секретировать гормон, который называется гонадотропин. Гипофиз отвечает на этот сигнал, высвобождая гормоны под названием гонадотропины (лютеинизирующий гормон и фолликулостимулирующий гормон), которые стимулируют рост половых органов — яичек у мальчиков и яичников у девочек. Эти половые железы секретируют половые гормоны, такие как тестостерон или эстроген, которые вызывают половое созревание

У мальчиков первыми признаками полового созревания являются увеличение мошонки и яичек, а также удлинение полового члена. Вскоре после этого на лобке и в подмышечных впадинах начинают расти волосы. У мальчиков половое созревание обычно происходит в возрасте 9–14 лет (см. Половое созревание у мальчиков).

У девочек первым изменением, свидетельствующим о половом созревании, как правило, является начало развития молочных желез. Вскоре после этого на лобке и в подмышечных впадинах начинают расти волосы. У девочек половое созревание начинается обычно в возрасте от 8 до 13 лет (см. Половое созревание у девочек).

Основные этапы полового развития у девочек и мальчиков

У обоих полов во время полового созревания надпочечники также начинают выделять гормоны, которые приводят к появлению лобковых и подмышечных волос. Гормоны надпочечников контролируются химическими сигналами, отличающимися от сигналов, контролирующих другие гормоны, отвечающие за половое созревание.

В США в настоящее время отмечается более раннее половое созревание, чем в прошлом, особенно у девочек. Кроме того, развитие молочных желез все чаще происходит в более молодом возрасте. Эта тенденция является следствием эпидемии ожирения, поскольку более высокий индекс массы тела (ИМТ) связан с более ранним развитием молочных желез. У девочек время полового созревания также зависит от расы и этнической принадлежности. По сравнению с девочками европеоидной расы, у девочек негроидной расы и латиноамериканского происхождения половое созревание начинается раньше.