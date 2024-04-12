Мужской гипогонадизм у детей

Синдром Кляйнфельтера обусловлен хромосомной аномалией, при которой у мальчиков имеются две или более Х-хромосом и одна Y-хромосома. У мальчиков в норме одна Х- и одна Y-хромосома. Этот синдром является наиболее распространенной причиной первичного гипогонадизма.

Яички часто плотные и небольшого размера и продуцируют тестостерон в незначительных количествах. Мальчики с синдромом Кляйнфельтера, как правило, высокого роста с аномально длинными руками и ногами. У них могут разрастись ткани грудных желёз (гинекомастия), часто их отличает низкая мышечная масса и меньшее количество волос на лице и теле по сравнению с другими мальчиками. Дети с данным синдромом могут не достигать половой зрелости, могут достигнуть полового созревания с задержкой либо их половое созревание может быть неполным.

Синдром, как правило, впервые выявляется в пубертатный период, когда отмечаются нарушения полового развития, или позже, когда проводятся обследования на предмет бесплодия.