Врожденный зоб представляет собой увеличение щитовидной железы, которое присутствует при рождении.
Увеличенная щитовидная железа может вырабатывать слишком много гормона щитовидной железы (гипертиреоз), слишком мало гормона щитовидной железы (гипотиреоз) или, в некоторых случаях, нормальное его количество.
Диагностика осуществляется на основе ультразвукового исследования и результатов анализа крови.
Лечение может предусматривать гормональную терапию и иногда оперативное вмешательство.
(См. также Зоб у взрослых).
Щитовидная железа — это эндокринная железа, расположенная в области шеи. Эндокринные железы выделяют в кровь гормоны. Гормоны — это химические мессенджеры, оказывающие воздействие на другую часть организма. Гормон щитовидной железы регулирует темпы функционирования организма (скорость метаболизма).
Расположение щитовидной железы
Причины врожденного зоба
Врожденный зоб может возникнуть по следующим причинам:
нарушение выработки гормона щитовидной железы;
проникновение антител матери, влияющих на щитовидную железу, через плаценту;
лекарственные препараты, которые мать принимает во время беременности (струмогенные факторы), проникающие через плаценту.
Щитовидная железа вырабатывает тиреоидный гормон. Любое нарушение щитовидной железы, которое снижает выработку тиреоидного гормона, приводит к выработке гипофизом большего количества тиреотропного гормона (ТТГ). Если заболевание препятствуют нормальному ответу щитовидной железы путем увеличения выработки гормона, повышенная стимуляция ТТГ приводит к увеличению щитовидной железы. Существует множество генетических патологий, в результате которых снижается способность щитовидной железы вырабатывать тиреоидный гормон, что приводит к возникновению врожденного зоба.
Женщины с определенными заболеваниями щитовидной железы, такими как болезнь Грейвса, иногда вырабатывают антитела, которые проникают через плаценту во время беременности. Эти антитела взаимодействуют с рецепторами ТТГ и могут привести к слишком высокой выработке тиреоидного гормона (гипертиреоз) или слишком низкой выработке тиреоидного гормона (гипотиреоз) у плода. В обоих случаях может развиться зоб. У младенцев с данным заболеванием зоб обычно проходит спонтанно через 3-6 месяцев.
Принимаемые матерью лекарственные препараты, такие как амиодарон, пропилтиоурацил, йод и метимазол, способны проникать через плаценту и в редких случаях могут приводить к возникновению зоба.
Симптомы врожденного зоба
Самый распространенный симптом врожденного зоба — это плотное и симметричное увеличение щитовидной железы. Болезненность отсутствует. Щитовидная железа может быть увеличена целиком или частично. Это может быть заметно сразу при рождении или быть обнаружено позднее. Если увеличение прогрессирует, младенцу может быть трудно дышать и глотать.
У многих младенцев с зобом щитовидная железа функционирует нормально. Однако у некоторых младенцев может развиться гипотиреоз или гипертиреоз.
Диагностика врожденного зоба
Ультразвуковое исследование
Анализы крови
Если врачи подозревают у младенца наличие зоба, они проводят ультразвуковое исследование, чтобы определить размер щитовидной железы.
Проводятся анализы для определения уровня гормонов щитовидной железы в крови (см. Анализы для оценки функции щитовидной железы).
Если врачи подозревают, что зоб вызван генетическими нарушениями, они могут порекомендовать родителям пройти генетический анализ, потому что люди, у которых родился один больной ребенок, подвержены повышенному риску рождения у них другого ребенка с таким же заболеванием.
Лечение врожденного зоба
Иногда гормональная терапия;
Хирургическое вмешательство
Младенцы с гипотиреозом получают заместительную терапию гормонами щитовидной железы путем перорального приема лекарственных препаратов.
Зоб, вызывающий трудности с дыханием и глотанием, может лечиться путем хирургического вмешательства.