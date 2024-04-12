Врожденный зоб может возникнуть по следующим причинам:

нарушение выработки гормона щитовидной железы;

проникновение антител матери, влияющих на щитовидную железу, через плаценту;

лекарственные препараты, которые мать принимает во время беременности (струмогенные факторы), проникающие через плаценту.

Щитовидная железа вырабатывает тиреоидный гормон. Любое нарушение щитовидной железы, которое снижает выработку тиреоидного гормона, приводит к выработке гипофизом большего количества тиреотропного гормона (ТТГ). Если заболевание препятствуют нормальному ответу щитовидной железы путем увеличения выработки гормона, повышенная стимуляция ТТГ приводит к увеличению щитовидной железы. Существует множество генетических патологий, в результате которых снижается способность щитовидной железы вырабатывать тиреоидный гормон, что приводит к возникновению врожденного зоба.

Женщины с определенными заболеваниями щитовидной железы, такими как болезнь Грейвса, иногда вырабатывают антитела, которые проникают через плаценту во время беременности. Эти антитела взаимодействуют с рецепторами ТТГ и могут привести к слишком высокой выработке тиреоидного гормона (гипертиреоз) или слишком низкой выработке тиреоидного гормона (гипотиреоз) у плода. В обоих случаях может развиться зоб. У младенцев с данным заболеванием зоб обычно проходит спонтанно через 3-6 месяцев.

Принимаемые матерью лекарственные препараты, такие как амиодарон, пропилтиоурацил, йод и метимазол, способны проникать через плаценту и в редких случаях могут приводить к возникновению зоба.