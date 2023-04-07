Тотальный аномальный легочный венозный возврат (ТАЛВВ)

Устранение дефектов хирургическим способом

лекарственные препараты для лечения сердечной недостаточности до проведения хирургического вмешательства.

Новорожденным с ТАЛВВ хирургическая операция показана на ранних сроках жизни. При наличии значительных препятствий венозному оттоку от легких зачастую необходимо экстренное хирургическое вмешательство. Медикаментозное лечение сердечной недостаточности необходимо для улучшения дыхания перед хирургическим вмешательством.

Хирургическая пластика предполагает создание соединения между легочными венами и левым предсердием. Аномальное соединение левого предсердия перевязывают.

Некоторым детям требуется назначать антибиотики перед визитом к стоматологу и выполнением определенных хирургических вмешательств (например, на дыхательных путях). Эти антибиотики применяются для профилактики серьезной сердечной инфекции под названием эндокардит.