Двустворчатый аортальный клапан представляет собой клапан, состоящий из двух створок (лепестков) вместо нормальных трех.

(См. также Общие сведения о пороках сердца).

Аортальный клапан — это клапан, который открывается при каждом сердечном сокращении, давая крови возможность течь от сердца ко всему организму. Нормальный аортальный клапан имеет три створки или лепестка.

Наиболее распространенным пороком сердца является двустворчатый аортальный клапан. Когда аортальный клапан двустворчатый, он может нормально не открываться (стеноз аорты) или может нормально не закрываться, позволяя крови течь обратно в сердце, а не к организму (аортальная регургитация). Двустворчатый аортальный клапан является наиболее распространенной причиной аортального стеноза. Пациенты с двустворчатым аортальным клапаном также подвержены риску развития расширения аорты и инфекции сердечных клапанов (инфекционный эндокардит).

Двустворчатый аортальный клапан может функционировать нормально и не вызывать проблем у младенцев, детей старшего возраста и подростков, но может вызывать проблемы во взрослом возрасте. Конкретные симптомы зависят от возникающих осложнений. У людей с инфекционным эндокардитом может повышаться температура тела. При развитии стеноза аорты или аортальной регургитации человек может легко уставать, испытывать одышку, обмороки, ощущение сердцебиения (сильное сердцебиение) и боль в груди.

Врачи подозревают наличие двустворчатого аортального клапана, если во время обследования с использованием стетоскопа они слышат шум в сердце или щелкающий звук. Для подтверждения диагноза проводится эхокардиография.

Если возникает аортальная регургитация или стеноз аорты, может возникнуть необходимость восстановления или замены аортального клапана. Стеноз аорты в некоторых случаях также можно лечить с помощью баллонной дилатации во время процедуры катетеризации сердца. Прогрессирующее расширение аорты у некоторых людей может потребовать хирургического вмешательства по замене части аорты.

Поскольку существует семейная тенденция (наследственность) к появлению двустворчатого аортального клапана, близким родственникам людей с двустворчатым аортальным клапаном следует пройти скрининговую эхокардиографию.