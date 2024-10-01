Цистоуретрография во время мочеиспускания или радионуклидная цистография

Врачи подозревают наличие рефлюкса мочевыводящих путей, если у младенцев или маленьких детей инфекция мочевыводящих путей достаточно сильная, чтобы вызвать повышение температуры тела. Некоторых детей приводят к врачу, потому что у них есть брат или сестра, у которых был диагностирован рефлюкс мочи, а братья и сестры детей с рефлюксом мочи подвержены повышенному риску развития заболевания. В обоих случаях для выявления отклонений врачи обычно проводят ультразвуковое исследование мочевыводящих путей.

Если результаты ультразвукового исследования отклоняются от нормы или если у ребенка сохраняется инфекция мочевыводящих путей, врачи могут провести более сложное исследование под названием цистоуретрография во время мочеиспускания. При цистоуретрографии во время мочеиспускания катетер вводится через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь, через катетер вводится жидкость, которая выявляется при рентгенографии (контрастное вещество), и проводится рентгенологическое исследование до и после того, как ребенок помочился.

Радионуклидная цистография похожа на цистоуретрографию во время мочеиспускания, за исключением того, что в мочевой пузырь вводится радиоактивное вещество, а снимок делается с использованием ядерного сканера. При этом исследовании яичники или яички ребенка получают меньшую дозу радиации, чем при цистоуретрографии во время мочеиспускания. Рефлюкс мочи можно диагностировать только с помощью радионуклидной цистографии или цистоуретрографии во время мочеиспускания.

Для выявления инфекции, например, ИМП, также проводятся анализы мочи.