Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Рефлюкс мочи

(Пузырно-мочеточниковый рефлюкс)

Авторы:Ronald Rabinowitz, MD, University of Rochester Medical Center;
Jimena Cubillos, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
Проверено/пересмотрено окт. 2024
Просмотреть профессиональную версию

Рефлюкс мочи — это когда моча течет из мочевого пузыря назад в мочеточник, а иногда — в почку, обычно из-за врожденного порока мочевыводящих путей.

Чтобы вырабатывать мочу, каждая почка непрерывно отфильтровывает продукты жизнедеятельности из крови. Затем моча под низким давлением поступает через мочеточники в мочевой пузырь. Чтобы покинуть организм, моча из мочевого пузыря выводится через мочеиспускательный канал. У мужчин мочеиспускательный канал расположен в пенисе. У женщин мочеиспускательный канал заканчивается в области вульвы (область наружных женских половых органов).

Анатомия мочевыводящих путей

Причины рефлюкса мочи

В норме у человека 2 мочеточника. Один мочеточник соединяет левую почку с мочевым пузырем, другой мочеточник соединяет с мочевым пузырем правую почку. Многие врожденные пороки мочевого пузыря или врожденные пороки мочеточников затрагивают место соединения мочеточника с мочевым пузырем. В норме место соединения позволяет моче течь только в 1 направлении –– из почек в мочевой пузырь. Пороки развития мест соединения могут создавать условия для обратного тока мочи вверх по мочеточнику и, иногда, в почки. Кроме того, другие пороки развития, которые блокируют ток мочи, могут повышать давление в мочевом пузыре и вызывать рефлюкс мочи. Рефлюкс может поражать 1 или обе стороны.

Осложнения рефлюкса мочи

Рефлюкс мочи становиться причиной частых инфекций мочевыводящих путей (ИМП). Тяжелый рефлюкс и частые инфекции с течением времени могут повреждать почки и мочеточники. Повреждение почек может становиться причиной повышения артериального давления и, в редких случаях, почечной недостаточности.

Симптомы рефлюкса мочи

Сам по себе рефлюкс мочи не вызывает симптомов. Однако у детей могут наблюдаться симптомы при развитии инфекции мочевыводящих путей. У детей может быть повышенная температура, боль в животе или спине, а также слишком частое мочеиспускание или жжение при мочеиспускании.

Диагностика рефлюкса мочи

  • Цистоуретрография во время мочеиспускания или радионуклидная цистография

Врачи подозревают наличие рефлюкса мочевыводящих путей, если у младенцев или маленьких детей инфекция мочевыводящих путей достаточно сильная, чтобы вызвать повышение температуры тела. Некоторых детей приводят к врачу, потому что у них есть брат или сестра, у которых был диагностирован рефлюкс мочи, а братья и сестры детей с рефлюксом мочи подвержены повышенному риску развития заболевания. В обоих случаях для выявления отклонений врачи обычно проводят ультразвуковое исследование мочевыводящих путей.

Если результаты ультразвукового исследования отклоняются от нормы или если у ребенка сохраняется инфекция мочевыводящих путей, врачи могут провести более сложное исследование под названием цистоуретрография во время мочеиспускания. При цистоуретрографии во время мочеиспускания катетер вводится через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь, через катетер вводится жидкость, которая выявляется при рентгенографии (контрастное вещество), и проводится рентгенологическое исследование до и после того, как ребенок помочился.

Радионуклидная цистография похожа на цистоуретрографию во время мочеиспускания, за исключением того, что в мочевой пузырь вводится радиоактивное вещество, а снимок делается с использованием ядерного сканера. При этом исследовании яичники или яички ребенка получают меньшую дозу радиации, чем при цистоуретрографии во время мочеиспускания. Рефлюкс мочи можно диагностировать только с помощью радионуклидной цистографии или цистоуретрографии во время мочеиспускания.

Для выявления инфекции, например, ИМП, также проводятся анализы мочи.

Лечение рефлюкса мочи

  • Иногда антибиотики с целью профилактики;

  • Иногда хирургическое вмешательство

Лечение рефлюкса мочи зависит от конкретного врожденного порока, а также от тяжести осложнений.

Дети, у которых симптомы слабо выражены, а осложнения отсутствуют, обычно не нуждаются в лечении, поскольку многие из них перерастают рефлюкс.

Детям с тяжелым рефлюксом, частыми ИМП с повышенной температурой или обоими нарушениями иногда назначают ежедневный прием антибиотиков для профилактики инфекции. Дети с тяжелым рефлюксом также могут нуждаться в хирургическом вмешательстве для коррекции проблемы и обеспечения надлежащего отведения мочи.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.