Рефлюкс мочи — это когда моча течет из мочевого пузыря назад в мочеточник, а иногда — в почку, обычно из-за врожденного порока мочевыводящих путей.
Чтобы вырабатывать мочу, каждая почка непрерывно отфильтровывает продукты жизнедеятельности из крови. Затем моча под низким давлением поступает через мочеточники в мочевой пузырь. Чтобы покинуть организм, моча из мочевого пузыря выводится через мочеиспускательный канал. У мужчин мочеиспускательный канал расположен в пенисе. У женщин мочеиспускательный канал заканчивается в области вульвы (область наружных женских половых органов).
Анатомия мочевыводящих путей
Причины рефлюкса мочи
В норме у человека 2 мочеточника. Один мочеточник соединяет левую почку с мочевым пузырем, другой мочеточник соединяет с мочевым пузырем правую почку. Многие врожденные пороки мочевого пузыря или врожденные пороки мочеточников затрагивают место соединения мочеточника с мочевым пузырем. В норме место соединения позволяет моче течь только в 1 направлении –– из почек в мочевой пузырь. Пороки развития мест соединения могут создавать условия для обратного тока мочи вверх по мочеточнику и, иногда, в почки. Кроме того, другие пороки развития, которые блокируют ток мочи, могут повышать давление в мочевом пузыре и вызывать рефлюкс мочи. Рефлюкс может поражать 1 или обе стороны.
Осложнения рефлюкса мочи
Рефлюкс мочи становиться причиной частых инфекций мочевыводящих путей (ИМП). Тяжелый рефлюкс и частые инфекции с течением времени могут повреждать почки и мочеточники. Повреждение почек может становиться причиной повышения артериального давления и, в редких случаях, почечной недостаточности.
Симптомы рефлюкса мочи
Сам по себе рефлюкс мочи не вызывает симптомов. Однако у детей могут наблюдаться симптомы при развитии инфекции мочевыводящих путей. У детей может быть повышенная температура, боль в животе или спине, а также слишком частое мочеиспускание или жжение при мочеиспускании.
Диагностика рефлюкса мочи
Цистоуретрография во время мочеиспускания или радионуклидная цистография
Врачи подозревают наличие рефлюкса мочевыводящих путей, если у младенцев или маленьких детей инфекция мочевыводящих путей достаточно сильная, чтобы вызвать повышение температуры тела. Некоторых детей приводят к врачу, потому что у них есть брат или сестра, у которых был диагностирован рефлюкс мочи, а братья и сестры детей с рефлюксом мочи подвержены повышенному риску развития заболевания. В обоих случаях для выявления отклонений врачи обычно проводят ультразвуковое исследование мочевыводящих путей.
Если результаты ультразвукового исследования отклоняются от нормы или если у ребенка сохраняется инфекция мочевыводящих путей, врачи могут провести более сложное исследование под названием цистоуретрография во время мочеиспускания. При цистоуретрографии во время мочеиспускания катетер вводится через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь, через катетер вводится жидкость, которая выявляется при рентгенографии (контрастное вещество), и проводится рентгенологическое исследование до и после того, как ребенок помочился.
Радионуклидная цистография похожа на цистоуретрографию во время мочеиспускания, за исключением того, что в мочевой пузырь вводится радиоактивное вещество, а снимок делается с использованием ядерного сканера. При этом исследовании яичники или яички ребенка получают меньшую дозу радиации, чем при цистоуретрографии во время мочеиспускания. Рефлюкс мочи можно диагностировать только с помощью радионуклидной цистографии или цистоуретрографии во время мочеиспускания.
Для выявления инфекции, например, ИМП, также проводятся анализы мочи.
Лечение рефлюкса мочи
Иногда антибиотики с целью профилактики;
Иногда хирургическое вмешательство
Лечение рефлюкса мочи зависит от конкретного врожденного порока, а также от тяжести осложнений.
Дети, у которых симптомы слабо выражены, а осложнения отсутствуют, обычно не нуждаются в лечении, поскольку многие из них перерастают рефлюкс.
Детям с тяжелым рефлюксом, частыми ИМП с повышенной температурой или обоими нарушениями иногда назначают ежедневный прием антибиотиков для профилактики инфекции. Дети с тяжелым рефлюксом также могут нуждаться в хирургическом вмешательстве для коррекции проблемы и обеспечения надлежащего отведения мочи.