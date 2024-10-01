Пороки развития мочеточников

Мочеточники — это трубчатые органы, по которым моча отводится из почек (парный орган, который выводит продукты жизнедеятельности из крови с образованием мочи) в мочевой пузырь (эластичный мышечный мешок, который накапливает мочу). В норме у человека 2 мочеточника. Один мочеточник соединяет левую почку с мочевым пузырем, другой соединяет с мочевым пузырем правую почку.
(См. также Общие сведения о врожденных пороках почек и мочевыводящих путей).
Анатомия мочевыводящих путей
Осложнения врожденных пороков мочеточников
Существует много видов врожденных пороков мочеточников. Многие из этих пороков развития:
блокировать или замедлять отток мочи;
создавать условия для обратного тока мочи из мочевого пузыря в почки (рефлюкс мочи).
Любой порок развития мочеточников, который блокирует или замедляет ток мочи, может вызвать застой мочи, и это может привести к инфекциям мочевыводящих путей (ИМП) или образованию камней в почках. Блокада оттока мочи также может повышать давление в почках и с течением времени повреждать их.
Рефлюкс мочи обычно возникает, когда пороки развития затрагивают место соединения мочеточника с мочевым пузырем. В норме место соединения позволяет моче течь только в одном направлении, из почек в мочевой пузырь. Пороки развития места соединения могут создавать условия для обратного тока мочи из мочевого пузыря в почку (рефлюкс мочи). Рефлюкс может поражать одну или обе стороны.
Рефлюкс мочи и (или) частые инфекции с течением времени могут повреждать почки и мочеточники. Повреждение почек может становиться причиной повышения артериального давления и, в редких случаях, почечной недостаточности.
Виды врожденных пороков мочеточников
К аномалиям мочеточников относятся:
лишние мочеточники (аномалии в виде удвоения);
Сужение или расширение мочеточников
неправильное расположение мочеточников;
Выпячивание нижнего конца мочеточника в мочевой пузырь (грыжа мочеточника)
У многих детей также присутствуют врожденные пороки почек.
Лишние мочеточники
Иногда в процессе формирования плода мочеточники расщепляются или удваиваются, в результате чего из одной почки выходят 2 мочеточника. Обычно в мочевой пузырь входят 2 мочеточника (полное удвоение), но иногда 2 мочеточника соединяются перед входом в мочевой пузырь (частичное удвоение).
У большинства детей с удвоением мочеточников симптомы отсутствуют. Однако иногда имеет место аномальное соединение удвоенных мочеточников с мочевым пузырем. Один вид аномального соединения блокирует отток мочи. Другой вид аномального соединения создает условия для обратного тока мочи из мочевого пузыря в почки (рефлюкс мочи). Оба вида аномального соединения повышают риск развития инфекции и повреждения почки и могут требовать хирургического вмешательства.
Менее часто удвоенный мочеточник прикрепляется к области за пределами мочевого пузыря. У девочек мочеточник вместо мочевого пузыря может входить во влагалище, приводя к постоянному подтеканию мочи из влагалища. У мальчиков мочеточник может входить в некоторые части репродуктивной системы, такие как семявыносящие протоки, семенные пузырьки или семявыбрасывающие протоки. У мальчиков моча не подтекает, но у них могут быть повторяющиеся инфекции пораженного органа.
Мужские репродуктивные органы
Сужение или расширение мочеточников
Суженный мочеточник препятствует нормальному прохождению мочи из почек в мочевой пузырь. Сужение обычно возникает в месте соединения мочеточника с почкой или с мочевым пузырем. Суженный мочеточник блокирует отток мочи, что повышает риск развития инфекции, образования камней в почках и повреждения почки. По мере роста ребенка сужения обычно уменьшаются.
Расширение мочеточника может быть результатом или самостоятельной аномалии мочеточника, или закупорки мочевого пузыря. Расширенные мочеточники могут создавать условия для обратного тока мочи из мочевого пузыря в почки (рефлюкс мочи), что повышает риск развития инфекции и повреждения почки.
неправильное расположение мочеточников;
Неправильно расположенные мочеточники могут создавать условия для обратного тока мочи из мочевого пузыря в почки (рефлюкс мочи), что повышает риск развития инфекции и повреждения почки.
Грыжи мочеточника
Грыжей мочеточника называют выпячивание нижнего конца мочеточника в мочевой пузырь. Они могут влиять на степень опорожнения мочеточника. Если грыжи мочеточника блокируют отток мочи, они повышают риск развития инфекции, образования камней в почках и повреждения почки.
Диагностика врожденных пороков мочеточников
Пренатальное ультразвуковое исследование
Цистоуретрография во время мочеиспускания
До рождения пороки развития мочеточников часто обнаруживаются врачами во время обычного пренатального ультразвукового исследования.
После рождения, если врачи подозревают наличие пороков развития мочеточников, они проводят ультразвуковое исследование почек, мочеточников и мочевого пузыря до и после того, как ребенок помочился. Затем они проводят исследование, которое называется цистоуретрография во время мочеиспускания (цистоуретрограмма). При цистоуретрографии во время мочеиспускания катетер вводится через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь, через катетер вводится жидкость, которая выявляется при рентгенографии (контрастное вещество), и проводится рентгенологическое исследование до, во время и после того, как ребенок помочился. Также может быть проведена магнитно-резонансная томография (МРТ).
Лечение врожденных пороков мочеточников
Иногда антибиотики с целью профилактики;
в некоторых случаях — хирургические процедуры.
Лечение зависит от конкретного врожденного порока, а также от тяжести осложнений.
Дети, у которых симптомы слабо выражены, а осложнения отсутствуют, не нуждаются в лечении.
Дети с частыми инфекциями мочевыводящих путей и (или) признаками повреждения почек обычно нуждаются в лечении.
Если симптомы не слишком тяжелые, врачи иногда назначают детям ежедневный прием антибиотиков для профилактики инфекции и определения того, корректируется ли дефект по мере роста ребенка.
Дети с более тяжелыми симптомами обычно нуждаются в хирургическом вмешательстве для коррекции проблемы и обеспечения надлежащего отведения мочи.