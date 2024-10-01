Пороки развития мочеточников

Существует много видов врожденных пороков мочеточников. Многие из этих пороков развития:

блокировать или замедлять отток мочи;

создавать условия для обратного тока мочи из мочевого пузыря в почки (рефлюкс мочи).

Любой порок развития мочеточников, который блокирует или замедляет ток мочи, может вызвать застой мочи, и это может привести к инфекциям мочевыводящих путей (ИМП) или образованию камней в почках. Блокада оттока мочи также может повышать давление в почках и с течением времени повреждать их.

Рефлюкс мочи обычно возникает, когда пороки развития затрагивают место соединения мочеточника с мочевым пузырем. В норме место соединения позволяет моче течь только в одном направлении, из почек в мочевой пузырь. Пороки развития места соединения могут создавать условия для обратного тока мочи из мочевого пузыря в почку (рефлюкс мочи). Рефлюкс может поражать одну или обе стороны.

Рефлюкс мочи и (или) частые инфекции с течением времени могут повреждать почки и мочеточники. Повреждение почек может становиться причиной повышения артериального давления и, в редких случаях, почечной недостаточности.