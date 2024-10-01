Пороки развития мочеиспускательного канала

Некоторые врожденные пороки частично блокируют мочеиспускательный канал.

Задние клапаны мочеиспускательного канала развиваются только у мальчиков. В задних клапанах мочеиспускательного канала складки патологической ткани блокируют отток мочи из мочевого пузыря. Задние клапаны мочеиспускательного канала почти всегда развиваются только у мальчиков. Блокада повышает давление в мочевом пузыре и может становиться причиной затрудненного мочеиспускания и слабого потока мочи. При более тяжелых формах блокада возникает у развивающегося плода. Повышенное в результате блокады давление мочи может нарушать развитие мочевого пузыря и почек. Блокада также уменьшает объем мочи, которую плод выделяет в амниотическую жидкость (жидкость, которая окружает плод в матке). Если плод не выделяет в амниотическую жидкость достаточное количество мочи, объем амниотической жидкости уменьшается. Если объем амниотической жидкости слишком мал, возникают проблемы с развитием легких, сердца и конечностей плода. Недостаточное развитие легких может привести к смерти незадолго до рождения или вскоре после него. После рождения у больных младенцев присутствуют симптомы плохого опорожнения мочевого пузыря или нарушения функции почек.

Стриктура уретры — это сужение мочеиспускательного канала, которое обычно возникает в результате травмы, чаще всего травмы с размозжением ткани, которая происходит, когда мальчики падают на твердый предмет с разведенными ногами. Иногда стриктура уретры является врожденным пороком или возникает после хирургического вмешательства, которое проводится с целью исправления дефекта полового члена под названием гипоспадия. Это расстройство личности чаще встречается у мужчин.

При меатальном стенозе уретры наружное отверстие мочеиспускательного канала (меатус) узкое, что уменьшает отток мочи и изменяет направление струи. Оно чаще встречается у мальчиков, которым ранее провели хирургическое вмешательство на пенисе или обрезание в младенчестве.