Общие сведения о врожденных пороках почек и мочевыводящих путей

Пороки развития мочевыводящих путей могут:

блокировать или замедлять отток мочи;

создавать условия для обратного тока мочи из мочевого пузыря в почки (рефлюкс мочи).

Любой врожденный порок, который блокирует или замедляет ток мочи, может вызвать застой мочи, и это может привести к инфекциям мочевыводящих путей (ИМП) или образованию камней в почках. Закупорка мочевыводящих путей может вызвать боль или повреждение почек.

Рефлюкс мочи обычно возникает, когда пороки развития затрагивают место соединения мочеточника с мочевым пузырем. В норме место соединения позволяет моче течь только в одном направлении, из почек в мочевой пузырь. Пороки развития места соединения могут создавать условия для обратного тока мочи из мочевого пузыря в почку (рефлюкс мочи). Кроме того, другие пороки развития, которые блокируют ток мочи, могут повышать давление в мочевом пузыре и вызывать рефлюкс мочи. Рефлюкс может поражать одну или обе стороны.

Рефлюкс мочи и (или) частые инфекции с течением времени могут повреждать почки и мочеточники. Повреждение почек может становиться причиной повышения артериального давления и, в редких случаях, почечной недостаточности.

Тяжелые пороки развития мочевыводящих путей у плода могут привести к уменьшению или отсутствию выделения мочи. Моча плода является частью жидкости, которая окружает плод в матке (носит название «амниотическая жидкость»). Если плод не выделяет достаточное количество мочи, объем амниотической жидкости уменьшается. Если объем амниотической жидкости слишком мал, легкие, сердце, лицо и конечности плода могут развиваться неправильно. Тяжелые пороки развития могут становиться причиной гибели плода в матке или вскоре после рождения.