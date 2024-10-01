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Неопустившиеся и втягивающиеся яички

(крипторхизм и гипермобильные яички)

Авторы:Ronald Rabinowitz, MD, University of Rochester Medical Center;
Jimena Cubillos, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Неопустившиеся яички (крипторхизм) — это яички, которые остаются в брюшной или паховой полости, вместо того чтобы опуститься в мошонку. Втягивающиеся яички (гипермобильные яички) — это яички, опустившиеся в мошонку, но которые могут легко переместиться обратно (втянуться) в паховый канал как рефлекторный ответ на стимуляцию.

Развитие яичек у плода происходит в брюшной полости. После завершения развития яичек, обычно перед рождением (как правило, в третьем триместре), они опускаются через канал в брюшной полости в пах (паховый канал), а затем — в мошонку.

После опускания яичек тоннель, как правило, закрывается. При неполном закрытии тоннеля может возникнуть паховая грыжа. Паховая грыжа редко вызывает симптомы, но врачи часто могут прощупать ее.

В некоторых случаях жидкость из брюшной полости накапливается вокруг яичек и остается в мошонке после закрытия тоннеля. Из этой жидкости образуется мягкое уплотнение под названием «гидроцеле», которое обычно исчезает на протяжении первого года жизни. (См. также Отек мошонки).

Гидроцеле
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На этой фотографии показана увеличенная в размерах мошонка вследствие гидроцеле. Гидроцеле — это жидкость из брюшной полости, которая собирается вокруг яичек и скапливается в мошонке.
© Springer Science+Business Media

Неопустившиеся яички

Примерно у 3 из каждых 100 доношенных (9-месячных) мальчиков при рождении имеются неопустившиеся яички. Тем не менее, неопустившиеся яички при рождении отмечаются примерно у 30 из каждых 100 недоношенных мальчиков. Кроме того, у мальчиков, члены семьи которых имели неопустившиеся яички, вероятность развития этого состояния выше. Обычно не опускается только одно яичко, но примерно в 10 % случаев не опускаются оба яичка.

Как правило, неопустившееся яичко находится в паховом канале, но в некоторых случаях — в брюшной полости. Около двух третей неопустившихся яичек опускаются самостоятельно к возрасту 4 месяцев у доношенных детей, а у недоношенных детей — к 4 месяцу после даты, когда они должны бы были родиться, если бы не были недоношенными. Вероятность того, что яички, которые на момент рождения остаются в брюшной полости, опустятся самостоятельно, значительно ниже.

Неопустившееся яичко

Неопустившиеся яички редко являются причиной возникновения симптомов. Тем не менее, в более позднем периоде жизни в неопустившихся яичках может нарушаться образование сперматозоидов и увеличиваться риск рака яичек. Неопустившиеся яички в брюшной полости могут перекручиваться (перекрут яичка), вызывая сильную боль. У большинства новорожденных с неопустившимися яичками также имеется паховая грыжа.

Врачи проводят обследование мошонки, чтобы найти яички при рождении и на каждом ежегодном профилактическом обследовании ребенка. Если они не могут найти одно или оба яичка, они должны убедиться, что яички просто не втянулись в паховый канал (см. Втягивающиеся яички). Если врачи не могут прощупать у новорожденного оба яичка, они проводят анализы крови и другие анализы, чтобы определить, есть ли у ребенка заболевание, влияющее на нормальное развитие гениталий. У большинства мальчиков неопустившиеся яички диагностируют в раннем детстве, но иногда такой диагноз могут поставить позже в детском возрасте, обычно после скачка роста. Если яички не находятся в мошонке, детей должен осмотреть уролог (врач, который специализируется на заболеваниях мочевыводящих путей и мужской репродуктивной системы). В редких случаях врачи выполняют ультразвуковое исследование или магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Если яичко не опустилось к возрасту примерно 6 месяцев у доношенных младенцев и к возрасту 1 года у недоношенных младенцев, необходимо хирургическое вмешательство. В зависимости от размещения яичек, их могут опустить в мошонку с помощью хирургической процедуры через открытый доступ или с помощью лапароскопии (при которой доктор осматривает изнутри брюшную полость с использованием эндоскопа). Если у младенца имеется паховая грыжа, также проводят ее реконструкцию.

Поскольку дети с неопустившимися яичками подвержены повышенному риску развития рака яичек, после полового созревания все мужчины должны ежемесячно проводить самостоятельное обследование своих яичек на предмет обнаружения уплотнений.

Втягивающиеся яички

Втягивающиеся яички (гипермобильные яички) — это опустившиеся яички, которые легко перемещаются назад и вперед между мошонкой и паховым каналом. Втягивание яичек происходит как рефлекторный ответ на прикосновение, температуру, страх или смех. Такой ответ встречается часто, особенно у младенцев и детей. Втягивающиеся яички не приводят к развитию рака или другим осложнениям.

Врачи проводят осмотр яичек на профилактических обследованиях ребенка для подтверждения того, что по мере роста ребенка они располагаются в мошонке должным образом. Как правило, яички перестают втягиваться в паховый канал после полового созревания, поскольку они увеличиваются в размерах.

Втягивающиеся яички не требуют хирургического вмешательства или другого лечения.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.