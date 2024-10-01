Врожденные пороки мужских половых органов

Мужские и женские половые органы у эмбриона развиваются из аналогичных тканей. Какие половые органы разовьются из этой ткани, мужские или женские, зависит от ряда факторов. Одним из факторов являются половые хромосомы, которые носят название «X» и «Y». В норме у мужчин 1 X и 1 Y-хромосома. У женщин в норме 2 Х-хромосомы. На ранних стадиях развития у плода с Y-хромосомой начинают формироваться яички, которые вырабатывают мужской гормон тестостерон. Тестостерон активирует пути, которые вызывают развитие мошонки, пениса и пенильного отдела мочеиспускательного канала (по которому моча проходит через пенис). Отсутствие тестостерона (как у нормального плода женского пола) приводит к развитию клитора, больших половых губ и отдельных вагинального и мочеиспускательного каналов. Помимо тестостерона существуют другие вещества, которые вырабатываются у плода, помогающие контролировать развитие половых органов.

Существует несколько факторов, которые вызывают врожденные пороки развития мужских половых органов, но наиболее распространенной проблемой является не соответствующий норме уровень половых гормонов у плода до рождения, особенно слишком низкий уровень тестостерона.

Другие факторы, которые могут препятствовать нормальному развитию половых органов, включают:

аномалии половых хромосом;

аномальные гены (код ДНК, содержащий инструкции о том, как работает организм) или их отсутствие;

воздействие на плод веществ, например, определенных лекарственных препаратов, наркотиков и гормонов, которые влияют на развитие половых органов.

Иногда факторы, являющиеся причиной пороков развития половых органов, также вызывают пороки развития других органов.

У детей с пороками развития половых органов могут быть проблемы при мочеиспускании. В более позднем возрасте у них могут быть трудности при половом акте, снижение детородной функции, социальные и психологические проблемы или их сочетание.