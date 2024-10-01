Мужские и женские половые органы у эмбриона развиваются из аналогичных тканей. Какие половые органы разовьются из этой ткани, мужские или женские, зависит от ряда факторов. Одним из факторов являются половые хромосомы, которые носят название «X» и «Y». В норме у мужчин 1 X и 1 Y-хромосома. У женщин в норме 2 Х-хромосомы. На ранних стадиях развития у плода с Y-хромосомой начинают формироваться яички, которые вырабатывают мужской гормон тестостерон. Тестостерон активирует пути, которые вызывают развитие мошонки, пениса и пенильного отдела мочеиспускательного канала (по которому моча проходит через пенис). Отсутствие тестостерона (как у нормального плода женского пола) приводит к развитию клитора, больших половых губ и отдельных вагинального и мочеиспускательного каналов. Помимо тестостерона существуют другие вещества, которые вырабатываются у плода, помогающие контролировать развитие половых органов.

Анатомия наружных женских половых органов

Существует несколько факторов, которые вызывают врожденные пороки женских половых органов, но большинство из них обусловлены не соответствующим норме уровнем половых гормонов у плода до рождения, особенно наличием слишком большого количества тестостерона (или веществ, похожих на тестостерон).

Другие факторы, которые могут препятствовать нормальному развитию половых органов, включают:

аномалии половых хромосом;

аномальные гены (код ДНК, содержащий инструкции о том, как работает организм) или их отсутствие;

воздействие на плод веществ, например, определенных лекарственных препаратов, наркотиков и гормонов, которые влияют на развитие половых органов.

Иногда факторы, являющиеся причиной пороков развития половых органов, также вызывают пороки развития других органов.

У детей с пороками развития половых органов могут быть проблемы при мочеиспускании. В более позднем возрасте у них могут быть трудности при половом акте, снижение детородной функции, социальные и психологические проблемы или их сочетание.