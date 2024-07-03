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Краниосиностоз

Авторы:Joan Pellegrino, MD, Upstate Medical University
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Краниосиностоз — это врожденный порок, при котором один или несколько швов черепа закрываются слишком рано.

Врожденные пороки, которые также называются врожденными аномалиями — это физические аномалии, которые возникают до рождения ребенка. «Врожденный» означает «присутствующий при рождении». (См. также Общие сведения о врожденных пороках лица и черепа).

Черепные швы

Швы — это полоски ткани, связывающие кости черепа. Швы делают возможным рост черепа по мере того, как внутри черепа растет головной мозг.

Швы — это полоски ткани, связывающие разные кости из которых состоит череп. Череп — это не одна кость. Швы делают возможным рост черепа по мере того, как внутри черепа растет головной мозг. Они остаются эластичными на протяжении нескольких лет после рождения и по мере роста ребенка закрываются и твердеют. После закрытия швов череп не может больше расти.

Краниосиностоз возникает, если эти швы закрываются слишком рано, что ограничивает способность головного мозга черепа вырасти до нормальной формы и размера. Краниосиностоз может возникать спонтанно или может быть вызван мутациями в генах ребенка.

Этот дефект возникает у 1 из каждых 2500 детей. Существует несколько видов краниосиностоза в зависимости от того, какой шов закрывается.

Сагиттальный краниосиностоз

Наиболее распространенным типом является краниосиностоз сагиттального шва (шов, расположенный в верхней части головы, идущий от родничка или мягкого места ребенка к задней части головы). В результате этого вида краниосиностоза череп становится узким и длинным (долихоцефалия).

Примерно у 20–50 % детей с краниосиностозом этого типа развиваются нарушения способности к обучению.

Краниосиностоз сагиттального шва черепа (сагиттальный краниосиностоз...
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На этих фотографиях показан 6-недельный новорожденный с краниосиностозом сагиттального шва черепа (сагиттальный краниосиностоз), что привело к сужению и удлинению черепа (долихоцефалия).
© Springer Science+Business Media

Венечный краниосиностоз

Следующим по частоте возникновения типом является краниосиностоз венечных швов (швов, идущих вокруг головы по левую и правую сторону от родничка). Вследствие этого вида краниосиностоза череп становится коротким и широким, если закрываются швы по обеим сторонам от родничка (брахицефалия), или косой формы при закрытии шва только с одной стороны от родничка (плагиоцефалия). У детей с краниосиностозом этого вида обычно присутствуют другие дефекты лица и черепа.

Краниосиностоз левого венечного шва черепа (венечный краниосиностоз)
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На этом рисунке показан 10-недельный новорожденный с краниосиностозом левого венечного шва черепа. Этот порок привел к тому, что правая часть лба больше выдается кпереди, а глаза расположены не одном уровне.
© Springer Science+Business Media

Диагностика краниосиностоза

  • Обследование врачом;

  • иногда визуализирующие исследования, например, компьютерная томография (КТ);

  • Иногда генетический анализ

Врачи могут выявить краниосиностозы во время физикального обследования.

Врачи также могут провести визуализирующие обследования черепа и головного мозга.

Ребенка с краниосиностозом может обследовать генетик. Генетик — это врач, который специализируется на генетике (наука о генах и о том, как определенные качества или черты передаются от родителей детям). Может быть проведен генетический анализ образца крови ребенка для выявления хромосомных и генных аномалий. Этот анализ может помочь врачам определить, является ли причиной какое-то конкретное генетическое заболевание, и исключить другие причины.

Лечение краниосиностоза

  • Хирургическое вмешательство

  • Специальный шлем

Коррекцию краниосиностозов обычно проводят с помощью хирургического вмешательства. После хирургического вмешательства младенцы часто носят специальный шлем, который помогает придать черепу более правильную форму.

Поскольку в формировании краниосиностозов могут участвовать аномальные гены, семьям, в которых встречается это нарушение, может быть полезно обратиться за генетической консультацией.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.