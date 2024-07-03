Дефекты челюсти

Челюсть при рождении может отсутствовать, быть деформированной или развитой не полностью.
Врожденные пороки, которые также называются врожденными аномалиями — это физические аномалии, которые возникают до рождения ребенка. «Врожденный» означает «присутствующий при рождении». (См. также Общие сведения о врожденных пороках лица и черепа).
Некоторые врожденные пороки челюсти
Микрогнатия: маленькая нижняя челюсть.
Агнатия: отсутствие части нижней челюсти или всей нижней челюсти.
Гипоплазия верхней челюсти: недостаточное развитие верхней челюсти.
Микрогнатия
Микрогнатия — это маленькая нижняя челюсть. При секвенции Пьера Робена и синдроме Тричера Коллинза, которые характеризуются несколькими дефектами головы и лица, присутствует маленькая нижняя челюсть. Если нижняя челюсть слишком мала, у младенца могут быть трудности с приемом пищи или дыханием.
Хирургическое вмешательство для удлинения нижней челюсти может исправить или уменьшить эту проблему.
Агнатия
Агнатия — это заболевание, при котором частично или полностью отсутствует нижняя челюсть. Оно является тяжелым пороком развития. Часто у младенца также отмечаются аномалии ушей, височной кости, слюнных желез, жевательных мышц и лицевого нерва.
Лечение агнатии состоит из реконструктивного хирургического вмешательства с использованием костного трансплантата и других тканевых трансплантатов для улучшения внешнего вида и функции нижней челюсти.
Гипоплазия верхней челюсти
Гипоплазия верхней челюсти — недоразвитие верхней челюсти. При этом заболевании отмечается уплощение средней трети лица, в результате чего нижняя челюсть выглядит выступающей.
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Лечение гипоплазии верхней челюсти может включать хирургическое вмешательство для изменения положения верхней челюсти и выравнивания ее с нижней челюстью или использование ортодонтической лицевой дуги. Ортодонтическая лицевая дуга — это устройство, которое носят частично за пределами ротовой полости и используют для коррекции прикуса, перемещения верхних зубов и челюстных костей в правильное положение, а также для обеспечения правильного выравнивания и роста челюсти.
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Диагностика дефектов челюсти
Визуализирующие исследования
Врачи ставят диагноз всех этих дефектов, проводя оценку степени недоразвития нижней челюсти с помощью рентгенологического исследования и компьютерной томографии (КТ) лица.
Поскольку в формировании врожденных пороков челюсти могут участвовать аномальные гены, больные дети должны пройти обследование у генетика. Генетик — это врач, который специализируется на генетике (наука о генах и о том, как определенные качества или черты передаются от родителей детям). Может быть проведен генетический анализ образца крови ребенка для выявления хромосомных и генных аномалий. Этот анализ может помочь врачам определить, является ли причиной какое-то конкретное генетическое заболевание, и исключить другие причины. При наличии генетического заболевания семьям может быть полезно обратиться за генетической консультацией.