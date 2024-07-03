Дефекты челюсти

Микрогнатия — это маленькая нижняя челюсть. При секвенции Пьера Робена и синдроме Тричера Коллинза, которые характеризуются несколькими дефектами головы и лица, присутствует маленькая нижняя челюсть. Если нижняя челюсть слишком мала, у младенца могут быть трудности с приемом пищи или дыханием.

Хирургическое вмешательство для удлинения нижней челюсти может исправить или уменьшить эту проблему.