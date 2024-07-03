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Дефекты уха

Авторы:Joan Pellegrino, MD, Upstate Medical University
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Уши при рождении могут отсутствовать, быть деформированными или развитыми не полностью.

Врожденные пороки, которые также называются врожденными аномалиями — это физические аномалии, которые возникают до рождения ребенка. «Врожденный» означает «присутствующий при рождении». (См. также Общие сведения о врожденных пороках лица и черепа).

К врожденным порокам уха относятся:

  • микротия — маленькое и деформированное или недоразвитое наружное ухо (ушная раковина);

  • атрезия наружного слухового прохода — полное или частичное закрытие ушного прохода;

  • низкая посадка ушей, при которой уши расположены ниже их обычного расположения на голове;

  • ушные свищи и ушные привески, которые представляют собой небольшие дефекты, обычно расположенные спереди от уха.

Микротия и атрезия наружного слухового прохода часто встречаются вместе и обычно обнаруживаются сразу после рождения. В тяжелых случаях ушной канал может отсутствовать.

Низкая посадка ушей может возникать при ряде генетических синдромов, при этом у детей часто встречаются задержки развития. Уши считаются низко посаженными, если верхняя часть уха находится под внешними углами глаз.

Распространенными врожденными пороками являются ушные свищи и ушные привески. Они могут быть признаками наличия у ребенка других проблем, поэтому врачи часто обследуют их на предмет потери слуха и наличия других врожденных пороков. Дети с ушными свищами подвержены повышенному риску возникновения проблем с почками, поэтому врачи также могут провести ультразвуковое исследование почек.

Примеры врожденных пороков уха
Микротия
Микротия

На этой фотографии показана маленькая и деформированная ушная раковина (микротия). Микротия — это врожденный порок.

© Springer Science+Business Media

Низкая посадка ушей
Низкая посадка ушей

На этой фотографии показан ребенок с низкой посадкой ушей и другими признаками заболевания под названием синдром r(18). Низко посаженные уши являются врожденным пороком.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Ушные свищи
Ушные свищи

На этой фотографии показан ребенок с двумя ушными свищами, которые являются врожденными пороками. Черная стрелка указывает на свищ в наиболее характерном для появления ушных свищей месте. Белая стрелка указывает на свищ в менее характерном для появления ушных свищей месте.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Ушной привесок
Ушной привесок

На этой фотографии показан ушной привесок (стрелка), который является врожденным пороком.

© Springer Science+Business Media

Микротия
Микротия

На этой фотографии показана маленькая и деформированная ушная раковина (микротия). Микротия — это врожденный порок.

© Springer Science+Business Media

Низкая посадка ушей
Низкая посадка ушей

На этой фотографии показан ребенок с низкой посадкой ушей и другими признаками заболевания под названием синдром r(18). Низко посаженные уши являются врожденным пороком.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Ушные свищи
Ушные свищи

На этой фотографии показан ребенок с двумя ушными свищами, которые являются врожденными пороками. Черная стрелка указывает на свищ в наиболее характерном для появления ушных свищей месте. Белая стрелка указывает на свищ в менее характерном для появления ушных свищей месте.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Ушной привесок
Ушной привесок

На этой фотографии показан ушной привесок (стрелка), который является врожденным пороком.

© Springer Science+Business Media

Диагностика дефектов уха

  • Обследование врачом;

  • Проверка слуха

  • визуализирующие исследования черепа;

  • Иногда генетический анализ

Во время физикального обследования врачи могут выявить многие дефекты уха.

Врачи проводят проверку слуха, чтобы определить, затронут ли слух, а также визуализирующие исследования черепа для выявления проблем с костями.

Ребенка с врожденными пороками уха может обследовать генетик. Генетик — это врач, который специализируется на генетике (наука о генах и о том, как определенные качества или черты передаются от родителей детям). Может быть проведен генетический анализ образца крови ребенка для выявления хромосомных и генных аномалий. Этот анализ может помочь врачам определить, является ли причиной какое-то конкретное генетическое заболевание, и исключить другие причины.

Лечение дефектов уха

  • Хирургическое вмешательство

  • слуховой аппарат.

Лечение дефектов уха может включать реконструктивное хирургическое вмешательство для формирования нормального наружного уха и наружного слухового прохода.

В некоторых случаях необходимо применение слухового аппарата.

Поскольку в формировании врожденных пороков уха могут участвовать аномальные гены, семьям, в которых встречается это нарушение, может быть полезно обратиться за генетической консультацией.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.