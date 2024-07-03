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Дефекты глаз

Авторы:Joan Pellegrino, MD, Upstate Medical University
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Глаза при рождении могут отсутствовать, быть деформированными или развитыми не полностью.

Врожденные пороки, которые также называются врожденными аномалиями — это физические аномалии, которые возникают до рождения ребенка. «Врожденный» означает «присутствующий при рождении». (См. также Общие сведения о врожденных пороках лица и черепа).

К врожденным порокам глаз относятся:

  • Гипертелоризм: широко расставленные глаза, может возникать при многих врожденных синдромах (группа пороков, присутствующих при рождении, которые могут возникать вместе)

  • Гипотелоризм: близко посаженные глаза

  • Колобома: отсутствие лоскута ткани в любой части глаза, такой как веко, радужная оболочка, сетчатка или зрительный нерв одного или обоих глаз

  • Микрофтальмия: маленькое глазное яблоко (может поражать один или оба глаза)

  • Анофтальмия: полное отсутствие глазного яблока (может возникать при более 50 врожденных синдромах)

Некоторые из этих врожденных пороков могут быть вызваны мутациями в определенных генах. Другие могут быть вызваны тем, что матери во время беременности применяли определенные лекарственные препараты, употребляли запрещенные наркотики или алкоголь либо перенесли инфекцию во время беременности.

У ребенка с врожденным пороком глаза часто присутствуют другие врожденные пороки, особенно лица или головного мозга.

Примеры врожденных пороков глаз
Гипертелоризм и гипоплазия верхней челюсти
Гипертелоризм и гипоплазия верхней челюсти

У этого человека гипертелоризм (широко расставленные глаза; слева) и гипоплазия верхней челюсти (маленькая верхняя челюсть; справа).

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© Springer Science+Business Media

Колобома
Колобома

На этой фотографии показан человек с колобомой обоих глаз с расширенными зрачками, распространяющимися до нижнего края радужной оболочки каждого глаза.

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НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Микрофтальмия
Микрофтальмия

На этой фотографии показан человек с микрофтальмией обоих глаз (левый больше, чем правый).

© Springer Science+Business Media

Анофтальмия
Анофтальмия

На этой фотографии показан человек с множественными врожденными пороками правой половины тела, включая отсутствие глазного яблока (анофтальмия), деформацию внешнего уха (ушной раковины) и правую половину лица меньшего размера.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Гипертелоризм и гипоплазия верхней челюсти
Гипертелоризм и гипоплазия верхней челюсти

У этого человека гипертелоризм (широко расставленные глаза; слева) и гипоплазия верхней челюсти (маленькая верхняя челюсть; справа).

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Колобома
Колобома

На этой фотографии показан человек с колобомой обоих глаз с расширенными зрачками, распространяющимися до нижнего края радужной оболочки каждого глаза.

... Прочитайте дополнительные сведения

НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Микрофтальмия
Микрофтальмия

На этой фотографии показан человек с микрофтальмией обоих глаз (левый больше, чем правый).

© Springer Science+Business Media

Анофтальмия
Анофтальмия

На этой фотографии показан человек с множественными врожденными пороками правой половины тела, включая отсутствие глазного яблока (анофтальмия), деформацию внешнего уха (ушной раковины) и правую половину лица меньшего размера.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Диагностика дефектов глаз

  • До рождения — ультразвуковые визуализирующие исследования плода и иногда анализ крови;

  • после рождения врач проводит физикальное обследование новорожденного;

  • Генетический анализ

Как правило, врачи способны выявить некоторые дефекты глаз еще до рождения во время ультразвукового исследования, а иногда с помощью амниоцентеза или биопсии ворсин хориона с целью получения образца ДНК плода для генетического анализа.

После рождения врачи могут выявить многие дефекты глаз во время физикального обследования.

Поскольку в формировании врожденных пороков глаза могут участвовать аномальные гены, больные дети должны пройти обследование у генетика. Генетик — это врач, который специализируется на генетике (наука о генах и о том, как определенные качества или черты передаются от родителей детям). Может быть проведен генетический анализ образца крови ребенка для выявления хромосомных и генных аномалий. Этот анализ может помочь врачам определить, является ли причиной какое-то конкретное генетическое заболевание, и исключить другие причины. При наличии генетического заболевания семьям может быть полезно обратиться за генетической консультацией.

Лечение пороков глаз

  • Хирургическое вмешательство

Детей с одним из этих заболеваний должен обследовать детский офтальмолог. Детский офтальмолог — это врач, который специализируется на проблемах глаз у детей. Врожденные пороки глаза лечат хирургическим путем с помощью различных хирургических методов. 

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.