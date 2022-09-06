Скручивание большой берцовой (большеберцовой) кости может произойти при родах.

Врожденные пороки, которые также называются врожденными аномалиями — это физические аномалии, которые возникают до рождения ребенка. «Врожденный» означает «присутствующий при рождении». (См. также Общие сведения о врожденных пороках лица, костей, суставов и мышц).

Большая берцовая (большеберцовая) кость — одна из костей нижней части ноги. Скручивание большой берцовой кости наружу (наружное скручивание) отмечается в норме во время роста ребенка и редко является проблемой. Скручивание внутрь (внутреннее скручивание) часто происходит в родах и обычно проходит по мере роста ребенка. Тем не менее, выраженное скручивание может указывать на проблему с нервами и мышцами или на болезнь Блаунта. Стойкое, чрезмерное внутреннее скручивание может привести к появлению обращенных внутрь пальцев ног (косолапости) и О-образного искривления ног.

Врачи могут обнаружить этот врожденный порок при физикальном обследовании и проводя различные измерения ног.

У большинства детей большая берцовая кость возвращается в нормальное положение без лечения к 5–6-летнему возрасту. В тяжелых случаях при скручивании большой берцовой кости детям может быть необходимо носить специальную обувь, гипсовую повязку или ортезы для ног.