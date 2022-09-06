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Скручивание большой берцовой кости

(скручивание большой берцовой кости; большеберцовое скручивание)

Авторы:Simeon A. Boyadjiev Boyd, MD, University of California, Davis
Проверено/пересмотрено сент. 2022
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Скручивание большой берцовой (большеберцовой) кости может произойти при родах.

    Врожденные пороки, которые также называются врожденными аномалиями — это физические аномалии, которые возникают до рождения ребенка. «Врожденный» означает «присутствующий при рождении». (См. также Общие сведения о врожденных пороках лица, костей, суставов и мышц).

    Большая берцовая (большеберцовая) кость — одна из костей нижней части ноги. Скручивание большой берцовой кости наружу (наружное скручивание) отмечается в норме во время роста ребенка и редко является проблемой. Скручивание внутрь (внутреннее скручивание) часто происходит в родах и обычно проходит по мере роста ребенка. Тем не менее, выраженное скручивание может указывать на проблему с нервами и мышцами или на болезнь Блаунта. Стойкое, чрезмерное внутреннее скручивание может привести к появлению обращенных внутрь пальцев ног (косолапости) и О-образного искривления ног.

    Врачи могут обнаружить этот врожденный порок при физикальном обследовании и проводя различные измерения ног.

    У большинства детей большая берцовая кость возвращается в нормальное положение без лечения к 5–6-летнему возрасту. В тяжелых случаях при скручивании большой берцовой кости детям может быть необходимо носить специальную обувь, гипсовую повязку или ортезы для ног.

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    Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.