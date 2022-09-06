О-образное и Х-образное искривление ног

При О-образном искривлении ног, которое врачи называют внутренним отклонением голени, ноги кажутся искривленными наружу в области колен, поэтому колени разведены шире, чем обычно. Этот внешний вид обычно образуется вследствие положения ног в матке до рождения. Это нарушение чаще всего встречается среди детей ясельного возраста и обычно проходит без лечения до достижения ребенком возраста 18 месяцев. Если О-образное искривление ног остается или становится более выраженным, врачи должны исключить рахит или другие нарушения метаболизма костной ткани.

О-образное искривление ног (варусная деформация коленных суставов) Скрыть подробности На этой фотографии показан маленький ребенок с О-образным искривлением ног (варусной деформацией коленных суставов), особенно на левой ноге. При О-образном искривлении ног колени повернуты друг от друга. НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Врачи могут также заподозрить болезнь Блаунта, причиной которой является проблема с зоной роста большой берцовой кости. Болезнь Блаунта может поражать одну или обе ноги. Чаще всего она проявляется после первого года жизни. Тем не менее, она может развиваться и в подростковом возрасте у детей с избыточным весом. Ранняя диагностика болезни Блаунта затруднительна, поскольку проблема может быть не видна при рентгенологическом обследовании. Раннее использование шин или ортезов для ног может быть эффективным, если их применение начинают у детей с болезнью Блаунта в возрасте младше 3 лет. Для детей более старшего возраста может понадобиться хирургическое вмешательство.