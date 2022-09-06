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О-образное и Х-образное искривление ног

Авторы:Simeon A. Boyadjiev Boyd, MD, University of California, Davis
Проверено/пересмотрено сент. 2022
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О-образное и Х-образное искривление ног — это два основных типа деформаций колена. Они являются врожденными пороками.

    Врожденные пороки, которые также называются врожденными аномалиями — это физические аномалии, которые возникают до рождения ребенка. «Врожденный» означает «присутствующий при рождении». (См. также Общие сведения о врожденных пороках лица, костей, суставов и мышц).

    О-образные ноги

    При О-образном искривлении ног, которое врачи называют внутренним отклонением голени, ноги кажутся искривленными наружу в области колен, поэтому колени разведены шире, чем обычно. Этот внешний вид обычно образуется вследствие положения ног в матке до рождения. Это нарушение чаще всего встречается среди детей ясельного возраста и обычно проходит без лечения до достижения ребенком возраста 18 месяцев. Если О-образное искривление ног остается или становится более выраженным, врачи должны исключить рахит или другие нарушения метаболизма костной ткани.

    О-образное искривление ног (варусная деформация коленных суставов)
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    На этой фотографии показан маленький ребенок с О-образным искривлением ног (варусной деформацией коленных суставов), особенно на левой ноге. При О-образном искривлении ног колени повернуты друг от друга.
    НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

    Врачи могут также заподозрить болезнь Блаунта, причиной которой является проблема с зоной роста большой берцовой кости. Болезнь Блаунта может поражать одну или обе ноги. Чаще всего она проявляется после первого года жизни. Тем не менее, она может развиваться и в подростковом возрасте у детей с избыточным весом. Ранняя диагностика болезни Блаунта затруднительна, поскольку проблема может быть не видна при рентгенологическом обследовании. Раннее использование шин или ортезов для ног может быть эффективным, если их применение начинают у детей с болезнью Блаунта в возрасте младше 3 лет. Для детей более старшего возраста может понадобиться хирургическое вмешательство.

    Х-образные ноги

    Х-образное искривление ног, которое врачи называют наружным отклонением голени, встречается реже, чем О-образное искривление ног. При X-образном искривлении ног колени направлены внутрь. Даже в тяжелых случаях Х-образное искривление ног обычно проходит без лечения к 9-летнему возрасту ребенка. Детям старше 10 лет с тяжелым Х-образным искривлением ног может потребоваться хирургическое вмешательство.

    Х-образное искривление ног (вальгусная деформация коленных суставов)
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    На этой фотографии показан мальчик-подросток с Х-образным искривлением ног (вальгусная деформация коленных суставов), при котором колени вогнуты внутрь.
    MEDICAL PHOTO NHS LOTHIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
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    Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.